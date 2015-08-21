14 августа 2015 года состоялось внеочередное заседание кабинета министров Японии, на котором было принято решение о выступлении премьер-министра с заявлением по случаю 70-летней годовщины окончания Второй мировой войны. Этим выступлением правительство ясно выразило своё отношение к историческим событиям, связанным со Второй мировой войной, а также к семидесятилетнему пути мирного государства, пройденному Японией. Кроме того, выступление говорит о не изменившейся приверженности нынешнего правительства позиции своих предшественников, поскольку не только содержит формулировки «колониальное правление» и «агрессия», но и включает выражения «искреннего сожаления» и «глубокого раскаяния».

В августе 1995 года в своём выступлении по случаю важной исторической вехи – 50-летия окончания войны – премьер-министр Японии Мураяма Томиити признал агрессивный характер действий Японии и колониальное правление, выразив в связи с этим «глубокое раскаяние», и принес «искренние извинения». В августе 2005 года премьер-министр Коидзуми Дзюнъитиро также выступил по случаю 60-летия окончания войны. Содержание его выступления унаследовало основные положения выступления Мураямы.

После принятия кабинетом решения о выступлении премьер-министра, Абэ Синдзо провёл пресс-конференцию для представителей японских и зарубежных СМИ. Комментируя содержание и замысел своего выступления, он отметил, что оно «было подготовлено на основании глубоких размышлений о том пути, который привёл к войне, о произошедшем во время войны, а также об оценке событий двадцатого века, чтобы определить путь, которым Япония как часть мирового сообщества должна идти в будущее, исходя из извлечённых уроков».

Для подготовки к выступлению по случаю 70-летней годовщины окончания войны премьер-министр во второй декаде февраля созвал «круглый стол экспертов» под председательством Нисимуро Тайдзо, президента холдинга «Почта Японии». Шестого августа эксперты представили Абэ доклад с итогами своих дискуссий. В докладе подтверждались факты, связанные со Второй мировой войной: после Маньчжурского инцидента страна расширила масштабы агрессии на материке и «своими безрассудными военными действиями нанесла множественный ущерб разным странам, главным образом, в Азии».

Как пояснил премьер-министр Абэ, в своём выступлении он учёл содержание этого доклада и, следуя позиции предшествовавших правительств, вместе с тем «подготовил выступление таким образом, чтобы оно могло заслужить одобрение большего числа слушателей». В частности, наряду с использованием выработанных предшествовавшими правительствами четырёх ключевых формулировок («колониальное правление», «агрессия», «раскаяние» и «искренние извинения»), было использовано новое, более сильное выражение «покаяние», ещё более ясно обозначив отношение Японии к событиям истории.

В ходе пресс-конференции премьер-министр, подчеркивая позицию Японии как мирного государства, заявил: «Ужасы войны никогда не должны повториться; мы никогда больше не должны прибегать к использованию военной силы, будь то инциденты, вторжения или военные действия, а равно и к угрозам таких действий в качестве средства решения международных споров». Одновременно он выразил решимость продолжать внешнюю политику активного пацифизма.

Кроме того, подразумевая нынешнее отсутствие прогресса в деле примирения с Китаем и Южной Кореей, премьер-министр обратился к Китаю с призывом: «Хотелось бы, чтобы наше отношение, изложенное (в выступлении) прямо и честно, нашло понимание», и выразил надежду на проведение третьего японско-китайского саммита с председателем КНР Си Цзиньпином. В отношении Южной Кореи, двусторонние отношения с которой омрачает проблема так называемых «женщин для утешения военнослужащих», премьер-министр, хотя и без прямого указания, отметил: «Мы не должны забывать, что в тени военных фронтов находились женщины, чести и достоинству которых были нанесены глубокие раны», вновь заявив о сожалении в связи с «причинённым неисчислимым ущербом и страданиями – фактами истории, ужасными своей непоправимостью».

Ниже мы приводим наш перевод полного текста выступления премьер-министра.

Полный текст выступления премьер-министра Японии Абэ Синдзо по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны (перевод Nippon.com)

Встречая семидесятилетие окончания войны, мы должны спокойно осмыслить и дать оценку тому пути, который привел нас к прошлой мировой войне, событиям военных лет, эпохе, именуемой двадцатым веком, и задуматься о том, какой мудрый урок мы должны извлечь для будущего из этих исторических событий.Более сотни лет назад в мире простирались колонии, принадлежавшие, главным образом, западным государствам. В девятнадцатом веке, при подавляющем технологическом превосходстве, волны колониального господства накатывались и на Азию. Несомненно, ощущение кризиса, связанное с этим явлением, стало для Японии движущей силой модернизации. Введя впервые в Азии конституционный строй, страна сделала всё, чтобы отстоять свою независимость. Русско-японская война позволила воспрянуть духом многим народам Азии и Африки, находившимся под колониальным правлением.После Первой мировой войны, в которую оказался вовлечён весь мир, расширение движения за самоопределение народов остановило развитие процессов колонизации. Эта война была ужасной трагедией, унесшей десять миллионов жизней. Страстно желая мира, народы учредили Лигу Наций, которая породила Договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики. Так возникло новое движение международного сообщества за признание незаконности войны как таковой.Поначалу Япония стремилась идти в ногу с другими народами. Но с наступлением Великой депрессии формирование странами Запада экономических блоков с вовлечением колониальных экономик нанесло национальной экономике Японии сильный удар. В этой обстановке в Японии усиливалось ощущение изоляции, и она предприняла попытку выйти из экономического и дипломатического тупика, прибегнув к силе. Политическая система страны оказалась не в силах остановить этот процесс. Так Япония постепенно утратила видение ситуации в мире.Произошёл Маньчжурский инцидент, после которого Япония вышла из состава Лиги Наций. Постепенно Япония становилась государством, бросающим вызов «новому мировому порядку», который мировое сообщество стремилось построить после того, как принесло колоссальные жертвы. Страна сбилась с курса и двинулась по пути, ведущему к войне.И, наконец, семьдесят лет назад Япония потерпела поражение в войне.По случаю семидесятилетия окончания войны я низко склоняю голову перед памятью всех павших, как в нашей стране, так и за рубежом, с глубоким сожалением приношу соболезнования и выражаю неизбывную сердечную скорбь.Прошлая мировая война унесла жизни трёх миллионов наших сограждан. Это и те, кто пали на полях сражений, думая о будущем своей родины и желая счастья своим родным. Это и те, кто после войны оказались в далёких чужих краях, где приняли мучительную смерть от жестокой жары или морозов, от губительных болезней и голода. Из-за атомных бомбардировок городов Хиросима и Нагасаки, авианалётов на Токио и другие крупные города, сухопутных сражений на Окинаве и других событий множество людей пополнили собой трагический список жертв.Страны, сражавшиеся с Японией, тоже потеряли бессчётное множество молодых людей, у каждого из которых было будущее. В Китае, в Юго-Восточной Азии, на островах Тихого океана и во всех других местах боевых действий множество ни в чём не повинных людей, не принимавших участия в сражениях, стали жертвами войны, страдали от нехватки продовольствия и других тягот, которые она принесла. Мы не должны забывать, что в тени военных фронтов находились женщины, чести и достоинству которых были нанесены глубокие раны.Наша страна причинила неизмеримый ущерб и страдания ни в чём не повинным людям. Это историческая реальность, ужасная своей непоправимостью. У каждого из этих людей была своя жизнь, свои мечты, любящие родные. Когда я осознаю этот простой факт, даже сейчас, я лишаюсь слов, и остаётся лишь чувство рвущей душу на части скорби.Таковы неоценимые жертвы, на которых основана нынешняя мирная жизнь. Именно им обязана своим происхождением послевоенная Япония.Мы никогда не должны вновь допустить опустошение, которое приносит война.Будь то инциденты, агрессия или война – мы никогда не должны вновь прибегнуть к использованию угроз или силы в любой форме в качестве средства решения международных споров. Мы должны навсегда распрощаться с колониальным правлением и уважать право всех народов мира на самоопределение.Наша страна дала эту клятву вместе с глубоким покаянием за прошлую мировую войну. С тех пор мы построили свободное демократическое государство, где во главе угла стоит власть закона, и твёрдо хранили нашу клятву жить без войны. Семьдесят лет мы шли по пути мирного государства, и, испытывая от этого чувство тихой гордости, мы полны решимости и впредь неуклонно следовать избранным курсом.Наша страна не раз выражала глубокое раскаяние и приносила искренние извинения за свои действия во время прошлой мировой войны. Чтобы продемонстрировать эти чувства своими делами, с самого окончания войны мы отдавали все силы на благо мира и процветания, навсегда запечатлев в душе историю страданий, путём которых пришлось пройти нашим соседям – людям таких стран Азии, как Индонезия, Филиппины, а также на Тайване, в Южной Корее, Китае и других.Эта позиция, выраженная предыдущими правительствами Японии, будет непоколебима и в будущем.Но какие бы всемерные усилия мы ни прилагали, они не искупят скорби тех, кто лишился родных, не излечат боль воспоминаний тех, кто жестоко пострадал от разрушений, причинённых войной.Поэтому мы должны хранить эту память в своих сердцах.Память о том, как более чем шести миллионам японских репатриантов удалось вернуться домой из разных уголков Азии, чтобы стать движущей силой восстановления Японии. Память о том, как почти трём тысячам детей японцев, которые были оставлены в Китае, удалось благополучно вырасти и вновь ступить на землю своих предков. Память о том, как бывшие военнопленные из США, Великобритании, Нидерландов, Австралии и других стран на протяжении долгих лет приезжали и продолжают приезжать в Японию, чтобы молиться за упокой душ тех, кто пал в боях как с той, так и с другой стороны.Какой душевный конфликт пришлось пережить, какие усилия потребовались для того, чтобы явить своё истинное великодушие тем жителям Китая, кому пришлось до дна испить чашу военных страданий, и тем, кто подвергся невыносимым мучениям в плену у японской армии?Вот что нам необходимо прочувствовать и осмыслить.В послевоенные годы Япония смогла вернуться в международное сообщество благодаря его великодушию. Пользуясь случаем, который представляет семидесятилетие окончания войны, наша страна хотела бы выразить сердечную благодарность всем государствам и всем народам, которые не жалели усилий для примирения.В нынешней Японии поколения, которые родились в послевоенную эпоху, составляют более 80% населения. Нельзя обрекать наших детей, внуков и будущие поколения – тех, кто не имеет никакого отношения к той войне, – продолжать приносить за неё извинения. Вместе с тем мы, народ Японии, с каждым новым поколением должны прямо смотреть в лицо нашего исторического прошлого. На нас лежит ответственность смиренно принять его наследие и передать его в будущее.Поколения наших дедов и отцов смогли выжить на пепелище войны и пронести эстафету жизни сквозь голод и крайнюю нужду. Так у нашего поколения появилась возможность передать её следующему, передать в будущее. Вместе с неустанными усилиями наших отцов и дедов, это стало возможным только благодаря доброй воле и помощи со стороны многих стран, и в первую очередь, Соединенных Штатов Америки, Австралии и государств Европы, сумевших возвыситься над эмоциями и протянуть руку помощи нашей стране, которая так ожесточённо сражалась против них.Мы обязаны передать рассказ об этом будущим поколениям. На нас лежит большая ответственность: навсегда запечатлев в душе уроки истории, своими руками проложить путь к лучшему будущему, не жалея сил ради мира и процветания в Азии и во всём мире.Мы будем всегда хранить в душе память о прошлом, когда наша страна попыталась прибегнуть к силе, чтобы выйти из тупика. Именно поэтому наша страна обязана решать любые споры мирным дипломатическим путём, не прибегая к силе и глубоко уважая верховенство закона. Мы будем и впредь строго соблюдать этот принцип сами и побуждать к его соблюдению все страны мира. Как единственная страна, испытавшая на себе атомные бомбардировки, Япония будет исполнять свой долг перед международным сообществом, добиваясь нераспространения и полной ликвидации ядерного оружия.Мы навсегда сохраним в душе память о двадцатом столетии, когда в военные годы глубокие раны были нанесены чести и достоинству многих женщин. Именно поэтому мы хотим быть страной, которая всегда рядом со страдающими сердцами таких женщин. В нынешнем двадцать первом веке Япония будет вести за собой весь мир, чтобы именно этот век стал столетием, в котором не ущемляются права женщин.Мы навсегда сохраним в душе память о том, как в прошлом сколачиванием экономических блоков взращивались побеги войны. Именно поэтому наша страна будет развивать свободную, открытую и справедливую систему международных экономических отношений, не подвластную произволу какой-либо отдельной страны, увеличивать помощь развивающимся странам и вести мир ко всё большему процветанию. Только процветание служит основой мирной жизни. Поэтому мы будем прилагать усилия для того, чтобы побороть бедность, которая служит почвой для насилия, делать всё возможное для того, чтобы дать людям во всём мире возможность лечения и образования, а также обретения самостоятельности.Мы навсегда сохраним в душе память о том, как в прошлом Япония бросила вызов международному порядку. Именно поэтому наша страна будет непоколебимо отстаивать такие основополагающие ценности, как свобода, демократия и права человека, под знаменем активного пацифизма идти рука об руку с государствами, разделяющими эти ценности, внося более весомый, чем до сих пор, вклад в дело международного мира и процветания.Вместе со всем народом Японии мы полны решимости создавать такую страну на пути к восьмидесятой, девяностой, а затем и столетней годовщине окончания войны. 14 августа 2015 годаПремьер-министр Японии Абэ Синдзо

Фотография к заголовку: Премьер-министр Японии Абэ Синдзо отвечает на вопросы журналистов после своего выступления по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны, 14 августа 2015 года, Токио, официальная резиденция премьер-министра (фотография предоставлена Jiji Press)

(Текст статьи на японском языке был опубликован 14 августа 2015 г.)