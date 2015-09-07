广岛和长崎遭原子弹轰炸70周年、川内核电站重新启动、安倍首相发表战后70周年谈话……，请看2015年8月日本要闻回顾。

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在战后70周年的“终战日”前夕，宫内厅（掌管天皇、皇室及皇宮事务的机构——译注）首次公开了录有昭和天皇裕仁宣读终战诏书——“玉音放送”的原版唱盘。此“玉音放送”是为了告知国民日本接受投降而于1945年8月14日录音，并于15日正午正式对外广播的。以往人们听到的音声，音源是盟军最高司令官总司令部（GHQ）由原版唱盘复制而来，保存原版唱盘的就是宫内厅。

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丰田汽车公司公布了2015财年第一季度(4～6月)合并会计报表（美国公认会计原则）。营业利润7560亿日元，同比增幅9.11％，纯利润6463亿日元，同比增长10％，均创历史季度最高水平。

围绕驻日美军普天间机场(冲绳县宜野湾市)迁往名护市边野古地区问题，菅义伟官房长官宣布，从8月10日至9月9日的约1个月时间里，暂停相关搬迁工程的作业。政府将推迟原定夏季之后开始进行的填海造地工程，推进与反对迁移的冲绳县方面的对话。

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时值原子弹空袭70周年，和平纪念活动在广岛市的平和纪念公园举行。约55000名国内原子弹轰炸受害者及其后人等参加了纪念大会，首相安倍晋三、美国驻日大使卡罗琳·肯尼迪、美国国务院副国务卿罗斯·高特莫勒以及英国、法国、俄国等国大使也出席了大会，参加国家逾百，为以往最多。9日在另一座遭原子弹空袭的城市长崎也举办了和平祈愿仪式，有来自75个国家和地区以及欧盟（EU）的代表出席，为史上最多。

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刑事司法改革相关法案在众议院全体会议上获得通过，其核心内容是规定警方和检方有义务对调查审讯进行录音录像(即可视化)、引进辩诉交易等司法制度。该法案经参议院审议后有望在本届国会上得以成立。有义务审讯可视化的对象为杀人等审判员（从选民中随机选出，与法官共同进行审判——译注）参与庭审的重大案件，以及检方独自负责搜查的案件，占所有案件的3～4％。辩诉交易主要以毒品、枪支案件及贪污渎职等经济犯罪案件为对象。

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川内核电站一号机组（鹿儿岛县萨摩川内市）重新启动。这是鉴于福岛第一核电站事故，2013年7月原子能规制委员会实施了新的监管标准后首个重启的核电站。自2013年9月福井县的大饭核电站停运以来，时隔1年零11个月，日本结束了“零核电”的状态。

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1985年日本航空123号航班坠毁，机上520人遇难，酿成国内航空史上的最大空难事件。在坠机地群马县上野村举行了30周年追悼祭奠仪式。从东京羽田机场出发飞往大阪伊丹机场的这架客机，因压力罩破裂导致操纵失灵，坠毁在该村的御巢鹰尾根山区。只有4名女性生还。

在冲绳县Uruma市的伊计岛近岸海域实施训练的美国陆军直升机H60着舰失败，坠落在美舰甲板上。机组人员17人中6人受伤，被送往位于冲绳主岛的美国海军医院接受治疗。

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安倍首相发表战后70周年谈话，称“我国对在那场战争中的行为对此表示深刻的反省和由衷的歉意”，并明确表示“这些历代内阁的立场今后也将是坚定不移的。”此外他也言及了“侵略”和“殖民统治”。

设计师奥利维尔・黛比就2020年东京奥运会会徽“酷似”自己设计的比利时列日剧场标志问题，以剽窃向法院提出控诉，要求国际奥委会（IOC）中止使用此会徽。这个官方会徽的设计者佐野研二郎否认了抄袭，IOC也表示没有问题。

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在日本武道馆（东京都千代田区），天皇、皇后以及首相安倍、死难者家属等约7000人参加了由政府主办的“全国战歿者追悼仪式”，追悼约310万战歿者。天皇在致辞中说，“怀着对先前大战的深刻反省，期望今后战争惨祸不再重演。”这是天皇在每年的该追悼仪式致辞中，首次使用“深刻反省”这一表现。

鹿儿岛县樱岛的火山型地震频发，在由5级组成的警报系统“火山喷发预警级别”中，气象厅首次将火山喷发等级从3级“入山限制”提高至4级“避难准备”。

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内阁府发布4～6月的国内生产总值（GDP）速报值，按年率换算下降1.6%，时隔3个季度再次陷入负增长。出口放缓和个人消费低迷导致了增长率的下降。

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向国际空间站（ISS）运送物资的无人货运飞船“鹳”5号机搭载的H2B5号火箭，从鹿儿岛县种子岛宇宙中心发射升空。“鹳”5号于24日到达国际空间站，正在那里工作的宇航员油井龟美也操作机械臂抓取了飞船。

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今年迎来了全国高中棒球锦标赛举办100周年。在决赛中，神奈川县的东海大学附属相模高中以10比6击败宮城县的仙台育英高中，时隔45年第二次赢得冠军。

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俄罗斯总理德米特里·梅德韦杰夫访问北方领土（俄罗斯名:南千岛群岛——译注）的择捉岛。岸田文雄外长在外务省召见俄罗斯驻日大使阿法纳西耶夫，向俄罗斯政府提出了强烈抗议。此次已是梅德韦杰夫第三次访问北方领土，登上择捉岛则是首次。这一举动有可能对安倍首相推进的普京总统年内访日产生影响。

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中国经济减速等因素助燃了人们对世界经济前景的担忧，导致全球股市全线大跌。东京股市的日经平均股价遽降到18000日元水平。25日股价依然连锁性地下跌不止，以17806日元收盘，时隔半年，跌破18000日元。

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维新党最高顾问、大阪市长桥下徹和该党顾问、大阪府知事松井一郎一同宣布退党，原因是二人与反安倍政权姿态日强的党魁松野赖久之间在党内路线上产生对立。桥下29日表示，将于近期成立新党。人们预料维新党的分裂不可避免。

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反对安全保障相关法案的市民在东京永田町(*1)举行抗议集会，国会周围人山人海，主办方称，有12万人参加了集会。这是迄今该法案抗议活动中规模最大的一次，全国共有300多个地点举行了同样的抗议活动。