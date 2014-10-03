2014年9月27日，横跨长野县及岐阜县的御岳山突然爆发。该山海拔3067 米，是“日本百座名山”之一。由于正值秋高气爽的登山季节，众多游人不幸遭遇了此次火山喷发，导致相当数量的登山者伤亡。御岳山最近的一次火山喷发是在2007年3月。日本气象厅已将火山喷发警戒级别（共5级）从“1级”提高到“3级”，即意味着实施了“进山管制”措施。

未来100年，日本国内47座火山可能喷发

气象厅将过去一万年内喷发过的火山及现时仍然活跃的火山定义为“活火山”。包括海底火山在内，日本共有110座活火山，其数量相当于世界的7％。日本是世界闻名的火山国，它所形成的“温泉”，也成为日本各地丰富的旅游观光资源。

据日本气象厅预测，包括此次喷发的御岳山在内，日本国内47座火山“在未来100年间有中长期喷发的可能性”。不过，火山喷发的类型及其前兆——地震的发生情况则因火山而异，喷发预报为此而受到很大制约。气象厅设置了地震计、摄像机等进行着24小时的监测。

宽政年间，云仙岳火山爆发，1万5000人丧生

根据气象厅的记录，进入18世纪以来，日本发生的遇难和失踪者在10人以上的火山灾难共有20例。其中尤数宽政年间（1789-1801年）发生在1792年的云仙岳火山灾害最大。地震及岩屑流致使大约1万5000人丧生。

20世纪以后发生了四例火山灾难。其中1940年的三宅岛火山喷发、1952年的伊豆诸岛海底火山喷发和1958年的阿苏山（熊本县）火山喷发噴火中遇难者，分别为11人、31人和12人。最近一次是2000年6月，在云仙普贤岳（长崎县）火山喷发中产生的火碎流，导致媒体人员及火山研究人员等43人遇难和失踪。

御岳山火山喷发属“蒸汽爆炸”类型

由有关专家组成的火山喷发预知联络会（会长：东京大学名誉教授藤井敏嗣）于御岳山火山喷发后的9月28日在气象厅召开干事扩大会议，商量研究了御岳山火山活动情况。在会议结束后举行的记者会上，藤井会长阐释了有关见解，称此次的“火山喷发属于‘蒸汽爆炸’类型，同时发生了火碎流。今后仍存在伴有火碎流的喷发可能”，呼吁有关方面提高警惕。就火山喷发的规模，据称蒸汽爆炸喷出的火山灰达二十多万吨，“其规模与1979年的喷发不相上下”。

该联络会目前推定，“向西南流出的火碎流，长达三公里以上；喷烟流向东部，高度距火山口约七公里”。据称，从火山上空的调查发现，喷火发生在剑峰山顶西南侧的火口列，另外还确认到喷出的大块火山渣散落在距离火山口1公里的范围内，但没有看到树木烧焦的痕迹。

尚未确认到来自新鲜岩浆的相关物质

另外，该联络会还判断认为，由于从火山灰中没有确认到有来自新鲜岩浆的物质，所以此次的火山喷发是岩浆的热力传入地下，地下水因此沸腾，压力急剧上升，从而引起的“蒸汽爆炸”。据说，喷火的11分钟前发生的火山地震，在喷火后呈现出振幅较大的状态，并持续了大约30分钟。观测还表明，喷火前七分钟地倾仪在火山一侧出现沈降变化。

9月11日也多次发生了火山地震，但藤井会长称，“虽然大规模喷发的征兆很明显，但此次的喷发规模，则很难预知”。

标题图片：御岳山火山喷发，自卫队直升机正在搜救（提供：时事通信社）