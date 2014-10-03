2014年9月27日，橫跨長野縣及岐阜縣的御嶽山突然爆發。該山海拔3,067m，是「日本百座名山」之一。由於正值秋高氣爽的登山季節，眾多遊人不幸遭遇了此次火山噴發，導致相當數量的登山者傷亡。御嶽山最近的一次火山噴發是在2007年3月。日本氣象廳已將火山噴發警戒級別（共5級）從「1級」提高到「3級」，即意味著實施了「進山管制」措施。

未來100年，日本國內47座火山可能噴發

氣象廳將過去一萬年內噴發過的火山及現時仍然活躍的火山定義為「活火山」。包括海底火山在內，日本共有110座活火山，其數量相當於世界的7％。日本是世界聞名的火山國，它所形成的「溫泉」，也成為日本各地豐富的旅遊觀光資源。

據日本氣象廳預測，包括此次噴發的御嶽山在內，日本國內47座火山「在未來100年間有中長期噴發的可能性」。不過，火山噴發的類型及其前兆——地震的發生情況則因火山而異，噴發預報為此而受到很大制約。氣象廳設置了地震計、攝影機等進行著24小時的監測。

寬政年間，雲仙岳火山爆發，1萬5000人喪生

根據氣象廳的記錄，進入18世紀以來，日本發生的遇難和失蹤者在10人以上的火山災難共有20例。其中以寬政年間（1789－1801年）發生在1792年的雲仙岳火山災害最大。地震及岩屑流致使大約1萬5,000人喪生。

20世紀以後發生了4例火山災難。其中1940年的三宅島火山噴發、1952年的伊豆諸島海底火山噴發和1958年的阿蘇山（熊本縣）火山噴發噴火中遇難者，分別為11人、31人和12人。最近一次是2000年6月，在雲仙普賢岳（長崎縣）火山噴發中產生的火山碎屑流，導致傳媒人員及火山研究人員等43人遇難和失蹤。

御嶽山火山噴發屬「蒸汽爆炸」類型

由有關專家組成的火山噴發預知聯絡會（會長：東京大學名譽教授藤井敏嗣）於御嶽山火山噴發後的9月28日在氣象廳召開幹事擴大會議，商量研究了御嶽山火山活動情況。在會議結束後舉行的記者會上，藤井會長闡釋了有關見解，稱此次的「火山噴發屬於『蒸汽爆炸』類型，同時發生了火山碎屑流。今後仍存在伴有碎屑流的噴發可能」，呼籲有關方面提高警惕。就火山噴發的規模，據稱蒸汽爆炸噴出的火山灰達20多萬t，「其規模與1979年的噴發不相上下」。

該聯絡會目前推定，「向西南流出的火山碎屑流，長達3km以上；噴煙流向東部，高度距火山口約7km」。據稱，從火山上空的調查發現，噴火發生在劍峰山頂西南側的火口列，另外還確認到噴出的大塊碎石散落在距離火山口1km的範圍內，但沒有看到樹木燒焦的痕跡。

尚未確認到來自新鮮岩漿的相關物質

另外，該聯絡會還判斷認為，由於從火山灰中沒有確認到有來自新鮮岩漿的物質，所以此次的火山噴發是岩漿的熱力傳入地下，地下水因此沸騰，壓力急劇上升，從而引起的「蒸汽爆炸」。據說，噴火的11分鐘前發生的火山地震，在噴火後呈現出振幅較大的狀態，並持續了大約30分鐘。觀測還表明，噴火前7分鐘傾斜儀在火山一側出現沈降變化。

9月11日也多次發生了火山地震，但藤井會長稱，「雖然大規模噴發的徵兆很明顯，但此次的噴發規模，則很難預知」。

標題圖片：御嶽山火山噴發，自衛隊直升機正在搜救（提供：時事通信社）