Двадцать седьмого сентября 2014 года на горе Онтакэ (высота 3 067 метров), одной из ста наиболее известных вершин Японии, расположенной на границе префектур Нагано и Гифу, произошло вулканическое извержение. Поскольку на это время приходится разгар осеннего сезона горных восхождений, когда воздух особенно прозрачен, а погода благоприятствует активному отдыху, многие любители прогулок по горам оказались застигнуты извержением на вершине и склонах Онтакэ. Этим объясняется большое число человеческих жертв. Со времени прошлого извержения в марте 2007 года Метеорологическое управление Японии повысило свою оценку опасности извержения для Онтакэ до 3-го уровня по 5-балльной шкале, этот уровень предусматривает ограничение либо запрет восхождений на гору в зависимости от фактической ситуации, а также в отдельных случаях принятие заблаговременных мер для эвакуации нуждающихся в помощи во время стихийного бедствия.

Вероятность извержения 47 вулканов в течение ближайшего столетия

Согласно классификации Метеорологического управления Японии, определение «действующий вулкан» относится к вулканам, горам и другим объектам, извергавшимся в течение последних десяти тысяч лет. С учётом вулканов на морском дне, в Японии насчитывается 110 действующих вулканов, что составляет 7% от их общего числа по всей планете. Япония является одной из стран наибольшей вулканической активности. Именно этим обусловлено обилие горячих минеральных источников онсэн, которые служат ценным туристическим ресурсом по всей её территории.

Сорок семь японских гор, в том числе вулкан Онтакэ, относятся к категории гор с «вероятностью долго- и среднесрочных извержений приблизительно в течение ста ближайших лет», согласно информации Метеорологического управления. Между тем, в зависимости от типа извержения, а также ввиду того, что особенности сейсмической активности, служащей признаком его приближения, сильно отличаются, возможности предсказания извержения вулканов ограничены. Метеорологическое управление Японии ведёт наблюдение за вулканической активностью в круглосуточном режиме с помощью сейсмографов, камер слежения и другой аппаратуры.

В 1792 году извержение вулкана Ундзэндакэ унесло 15 тысяч человеческих жизней

Согласно архивным данным Метеорологического управления, начиная с XVIII века в стране отмечено 20 случаев, когда деятельность вулканов стала причиной гибели и пропажи без вести десяти и более человек. Самый большой ущерб был нанесён в 1792 году вулканом Ундзэндакэ. Тогда из-за землетрясения и каменных лавин, как полагают, погибло около пятнадцати тысяч человек.

Начиная с периода Сёва (1926–1989) отмечено 4 случая извержений, сопровождавшихся человеческими жертвами, — в частности, подтверждена гибель 11 человек в 1940 году (на о-ве Миякэдзима), 31 человека в 1952 году (подводное извержение у скал Байонез (о-ва Идзу), 12 человек в 1958 году (гора Асо в преф. Кумамото). Наиболее близким по времени событием такого рода является извержение Ундзэн-Фугэндакэ (преф. Нагано), когда в возникший пирокластический поток (смесь высокотемпературных газов, пепла и камней, образующаяся при вулканическом извержении) попали сотрудники СМИ и учёные-вулканологи. В результате число погибших и пропавших без вести составило 43 человека.

Совет по прогнозированию вулканических извержений: на горе Онтакэ произошел фреатический взрыв

Объединяющий специалистов соответствующего профиля Консультационный совет по прогнозированию вулканических извержений, председателем которого является почётный профессор Токийского университета Фудзии Тосицугу, 28 сентября провёл в штаб-квартире Метеорологического управления расширенное заседание по рассмотрению вулканической активности горы Онтакэ. На пресс-конференции после этого совещания председатель изложил мнение экспертов и выступил с предупреждением: «Извержение является фреатическим(*1), сопровождавшимся возникновением пирокластического потока; возможны дальнейшие извержения, сопровождаемые пирокластическими потоками». Масштаб извержения он охарактеризовал как «приблизительно соответствующий извержению 1979 года», когда взрыв водяных паров привел к выбросу более двухсот тонн вулканического пепла.

Согласно сообщению Совета, «пирокластический поток сошёл более чем на 3 километра в юго-западном направлении, клубы вулканического дыма сносит в восточном направлении, высота столба оценивается приблизительно в 7 километров над жерлом». По данным обследования с воздуха, извержение, очевидно, происходит из ряда кратеров на юго-западной стороне пика Кэнгаминэ, подтверждён выброс крупных камней в пределах одного километра от кратеров. Несмотря на возникновение пирокластического потока, следов обгорания деревьев и другой растительности обнаружить не удалось.

Отсутствие веществ, приносимых свежей магмой

Поскольку в образцах вулканического пепла не удалось обнаружить вещества, приносимые свежей магмой, специалисты пришли к выводу о том, что извержение является фреатическим, при котором жар от раскалённой магмы, передающийся горным породам, приводит к вскипанию воды и резкому повышению давления, следствием которого становится взрыв. Как сообщается, вулканическое дрожание возникло за 11 минут до извержения, колебания относительно высокой амплитуды продолжались приблизительно 30 минут. Специалисты также сообщили, что данные наблюдения с использованием инклинометра свидетельствуют о том, что за 7 минут до извержения произошло выгибание, а после извержения — проседание горного склона.

Факт регистрации многочисленных вулканических сотрясений, которые происходили и 11 числа, Фудзии Тосицугу прокомментировал следующим образом: «Мы можем с уверенностью распознавать крупные извержения, однако предсказание извержения такого масштаба, как нынешнее, оказалось затруднительным».

Фото: Задействованный в поисково-спасательной операции вертолёт Сил самообороны Японии на фоне извержения на горе Онтакэ (предоставлено Jiji Press)