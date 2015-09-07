70-летняя годовщина атомных бомбардировок городов Хиросима и Нагасаки, возобновление работы реактора атомной электростанции «Сэндай», выступление премьер-министра Абэ Синдзо по случаю окончания Второй мировой войны и другие события августа 2015 года в Японии.

1

В преддверии юбилейного, семидесятого Дня окончания войны Управление императорского двора Японии продемонстрировало публике оригиналы записей, которые использовались при трансляции обращения к подданным императора Хирохито 15 августа 1945 года. Обращение императора транслировалось по радио с целью объявить народу о капитуляции Японии. Оно было записано 14 августа 1945 года и передано в полдень 15 августа. Существовавшие до сих пор записи этого обращения императора Японии являлись воспроизведениями копии, сделанной с оригинала штаб-квартирой Главнокомандующего союзными оккупационными войсками. Оригинал хранился в Управлении императорского двора.

4

Автомобилестроительная компания Toyota опубликовала данные своего сводного финансового отчета за квартал с апреля по июнь 2015 года (по стандартам US GAAP). Операционная прибыль увеличилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 9,11% до 756 млрд йен, а чистая прибыль – на 10% до 646 млрд 300 млн йен. Оба квартальных показателя являются рекордными за всю историю существования фирмы.

Генеральный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ объявил о приостановке приблизительно на месяц, с 10 августа до 9 сентября, работ по реализации плана переноса американской авиабазы Футэмма (расположенной в городе Гинован префектуры Окинава) на побережье Хэноко в городе Наго. Таким образом, правительство отложило выполнение связанных с созданием насыпной территории работ, к которым приступили с начала лета, и продолжает переговоры с властями префектуры, где настроены против этой передислокации.

6

Люди у кенотафа со списком жертв атомной бомбардировки перед началом мемориальной церемонии мира. 6 августа, Мемориальный парк мира, район Тюо города Хиросима (фотография предоставлена Jiji Press)

В Мемориальном парке мира города Хиросима в день семидесятилетней годовщины атомной бомбардировки состоялась мемориальная церемония мира. В ней приняли участие примерно пятьдесят пять тысяч переживших взрыв атомной бомбы и родственников её жертв. На церемонии присутствовали премьер-министр Японии Абэ Синдзо, посол США в Японии Кэролайн Кеннеди, заместитель госсекретаря США Роуз Гётемюллер, послы Великобритании, Франции, России и других государств. Число стран, чьи представители побывали на церемонии, стало самым большим за всю историю, достигнув сотни. Девятого августа мемориальная церемония мира состоялась в Нагасаки, втором городе, на который была сброшена атомная бомба. На ней присутствовали представители 75 стран и территорий, а также Европейского Союза, что тоже является рекордным числом.

7

На основной сессии Палаты представителей Парламента Японии утверждён проект закона о реформировании уголовно-процессуальной системы. Изменения предусматривают внедрение практики заключений соглашений о признании вины (сделок с правосудием), а также обязательное ведение служащими полиции и прокуратуры видео- и аудиозаписи следственных действий с подозреваемыми. Как ожидается, после рассмотрения в Палате советников этот законопроект вступит в силу уже в ходе работы нынешней парламентской сессии. Согласно законопроекту, обязательной видео- и аудиозаписи будут подлежать лишь особо важные дела, рассматриваемые судом присяжных, а также особые дела, расследуемые прокуратурой, на которые приходится лишь 3-4% от общего числа дел. Сделки с правосудием будут допускаться главным образом при расследовании преступлений экономического характера, в том числе коррупции, а также случаев незаконного оборота стимулирующих веществ и огнестрельного оружия.

11

Впервые со времени введения Комиссией по ядерному регулированию Японии в июле 2013 года новых стандартов в свете ядерной аварии на АЭС «Фукусима-1» в стране возобновил работу ядерный реактор – вновь заработал первый энергоблок АЭС «Сэндай», расположенной на территории города Сацумасэндай в префектуре Кагосима. Тем самым в Японии завершился период «нулевой ядерной генерации», который продолжался с тех пор, как в сентябре 2013 года была остановлена работа реактора АЭС «Ои» в префектуре Фукуи.

12

В деревне Уэно префектуры Гумма состоялась мемориальная церемония в память жертв крупнейшей по числу погибших авиакатастрофы за всю историю внутренних авиаперевозок в стране. Ровно тридцать лет назад авиалайнер компании Japan Airlines, следовавший в 1985 году рейсом 123 из токийского аэропорта Ханэда в осакский аэропорт Итами, потерял управление после разрушения герметической перегородки и рухнул на гребень Осутака-онэ на территории этой деревни. Погибло 520 человек, выжить удалось лишь четырём женщинам.

Вертолёт Вооруженных сил США H-60, совершавший тренировочный полёт над акваторией неподалёку от острова Икэдзима (территория города Урума, преф. Окинава), при неудачной попытке посадки рухнул на палубу американского корабля. Шесть из семнадцати человек, находившихся на борту вертолёта, получили травмы и были доставлены в больницу ВМС США на острове Окинава.

14

Состоялось выступление премьер-министра Абэ Синдзо по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны. В нём премьер-министр отметил, что «Япония не раз выражала глубокое раскаяние и приносила искренние извинения за свои действия во время прошлой мировой войны», и ясно заявил о том, что «позиция, выраженная предыдущими правительствами Японии, будет непоколебима и в будущем». Кроме того, в выступлении были использованы слова «покаяние» и «колониальное правление».

Бельгийский дизайнер Оливье Доби, автор логотипа одного из театров города Льеж, обратился в суд с иском против Международного олимпийского комитета, потребовав прекратить использование официальной эмблемы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, утверждая, что олимпийский логотип является плагиатом. Автор дизайна этой олимпийской эмблемы Сано Кэндзиро отверг обвинения в плагиате, а МОК заявил, что не усматривает проблем в связи с олимпийским логотипом (Токийский организационный комитет 1 сентября объявил о том, что отказывается от использования проблемного логотипа и конкурс будет проведен вторично – прим. перев.).

15

В комплексе «Ниппон Будокан» (столичный район Тиёда, Токио) состоялась организованная правительством мемориальная церемония в память всех японцев, павших в годы Второй мировой войны. Примерно 7 тысяч участников, в числе которых были императорская чета Японии, премьер-министр Абэ Синдзо, а также родственники погибших, почтили память около трёх миллионов ста тысяч японцев, чьи жизни унесла война. Обращаясь к участникам, император Акихито сказал: «Глубоко раскаиваясь в связи с прошлой войной, мы никогда не должны допустить повторения ужасного бедствия, которым является война». Слова «глубокое раскаяние» прозвучали на этой мемориальной церемонии впервые.

В связи с многочисленными вулканическими толчками на горе Сакурадзима в префектуре Кагосима уровень опасности извержения для этого вулкана был повышен на одну ступень с третьего («ограниченный доступ») до четвёртого («подготовка к эвакуации») по пятиступенчатой шкале.

17

Канцелярия кабинета министров опубликовала предварительные данные подсчёта величины валового внутреннего продукта (ВВП) за квартал с апреля по июнь. В пересчёте на год сокращение составило 1,6%, отрицательный рост показателя отмечен впервые за три последних квартала. Результат обусловлен влиянием таких факторов, как снижение объёмов экспорта и вялые показатели личного потребления.

19

С пусковой площадки Центра космических исследований Танэгасима стартовала ракета-носитель H2B-5 с беспилотным грузовым космическим кораблём «Конотори-5» на борту. Миссия японского судна состояла в доставке припасов на Международную космическую станцию. 24 августа космический грузовик прибыл к станции, и японский астронавт Юи Кимия успешно выполнил операцию по захвату корабля роботом-манипулятором – «рукой» МКС.

Манипулятор Международной космической станции (внизу) захватил беспилотный грузовой космический корабль «Конотори-5». 24 августа, около 19 ч. 30 мин. по японскому времени (материалы телетрансляции NASA) (фотография предоставлена Jiji Press)

20

На Национальном чемпионате по бейсболу среди полных средних школ, который в нынешнем году отметил 100-летний юбилей, в финальном матче команда «Токай Сагами» (преф. Канагава) победила команду «Сэндай Икуэй» (преф. Мияги) со счётом 10:6, завоевав чемпионский титул второй раз после 45-летнего перерыва.

22

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев совершил поездку на остров Эторофу, который входит в состав Северных территорий. В связи с этими действиями министр иностранных дел Японии Кисида Фумио вызвал в МИД посла России в Японии Евгения Афанасьева, чтобы заявить решительный протест. Это уже третья поездка Дмитрия Медведева на Северные территории. На острове Эторофу он побывал впервые. Визит может повлиять на реализацию плана организации официального визита российского президента Владимира Путина в Японию, подготовкой которого занимается премьер-министр Японии Абэ Синдзо.

24

В связи с опасениями о перспективах мировой экономики, в частности, о замедлении темпов развития экономики Китая, на фондовых рынках мира наблюдалось одновременное снижение котировок. Эталонный индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 резко снизился до уровня 18 тыс. пунктов. Падение котировок продолжилось и 25 августа, когда этот индекс пробил 18-тысячную отметку впервые примерно за полгода, завершив торги на уровне 17 806 пунктов.

27

Мэр города Осака Хасимото Тору, главный советник Партии возрождения Японии, а также губернатор префектуры Осака Мацуи Итиро, советник той же партии, заявили о своем решении сложить партийные полномочия и выйти из партии. Решению предшествовало противостояние с партийным председателем Мацуно Ёрихиса, который всё более жёстко выступает против политики правительства Абэ Синдзо. После того, как 29 августа Хасимото выразил намерение создать в ближайшее время новую партию, раскол в рядах Партии возрождения Японии представляется неизбежным.

30

В токийском районе Нагата состоялась массовая акция протеста населения против законопроектов о национальной безопасности. По сообщениям организаторов, к зданию Парламента Японии пришли 120 тысяч человек. Демонстрация стала самым крупномасштабным выражением протеста против этих законопроектов, аналогичные акции прошли в 300-х местах по всей стране.

Море протестующих против принятия законопроектов о национальной безопасности перед зданием Парламента Японии, вторая половина дня 30 августа, столичный район Тиёда (фотография предоставлена Jiji Press)

(Статья на японском языке опубликована 1 сентября 2015 г.)