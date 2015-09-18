رئيس الوزراء شينزو آبي يصدر بيانا في الذكرى الـ٧٠ لانتهاء الحرب العالمية الثانية، استئناف العمل في أول محطة طاقة نووية بعد أن تم إغلاق جميع المحطات منذ نحو عامين، طوكيو تشهد أكبر مظاهرة حتى الآن ضد تشريع أمني جديد أقيمت خارج مبنى البرلمان. هذه هي أهم القصص الإخبارية خلال شهر أغسطس/آب ٢٠١٥.

١

نشرت وكالة رعاية القصر الأمبراطوري التسجيل الأصلي لخطاب الإمبراطور شووا الذي أعلن فيه عن استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية، وكان قد نُشر لأول مرة عبر الإذاعة في ١٥ أغسطس/آب ١٩٤٥. وجودة الصوت لهذه النسخة أفضل من التسجل الذي وضع سابقا في متناول العامة من قبل قوات الاحتلال الأمريكية.

٤

ذكرت شركة صناعة السيارات تويوتا أن أرباحها التشغيلية بلغت ٧٥٦ مليار ين (بزيادة قدرها ٩.١٪) وبلغ صافي الربح ٦٤٦.٣ مليار ين (بزيادة قدرها ١٠٪) وذلك للفترة ربع السنوية الممتدة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران.

أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي أن الأعمال المتعلقة بنقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية من منطقة غينووان إلى منطقة هينوكو سيتم تعليقها لمدة شهر اعتبارا من ١٠ أغسطس/آب من أجل إجراء مفاوضات مع ممثلي محافظة أوكيناوا الذين يعارضون الخطوة.

٦

قام الحضور بأداء الصلاة عند النصب التذكاري قبل إجراء مراسم السلام التذكارية لمدينة هيروشيما في ٦ أغسطس/آب ٢٠١٥ (جيجي برس).

أجريت مراسم السلام التذكارية لمدينة هيروشيما في النصب التذكاري للسلام بمناسبة مرور ٧٠ عاما على إلقاء قنبلة ذرية على المدينة لأول مرة في العالم. وحضر المراسم نحو ٥٥٠٠٠ شخص من الناجين وأقربائهم، بالإضافة إلى رئيس الوزراء شينزو آبي ووكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي روز غوت مولر وممثلين عن أكثر من ١٠٠ دولة. بينما حضر مراسم السلام التذكارية الخاصة بمدينة ناغاساكي في ٩ أغسطس/آب ممثلون عن ٧٥ دولة.

٧

وافق مجلس النواب على تشريع لإصلاح نظام العدالة الجنائية من خلال إدخال تسجيل الاستجوابات الجنائية كإجراء إجباري والسماح بعقد اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة. ومن المتوقع أن يتحول إلى قانون بعد مداولات في مجلس الشيوخ. ولكن تسجيل الاستجوابات سيقتصر على أكثر الجرائم خطورة والتحقيقات الخاصة التي يترأسها مدعون عامون فقط، وهي تشكل ٣-٤٪ من إجمالي الاستجوابات.

١١

استأنفت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية تشغيل المفاعل رقم ١ في محطة سينداي للطاقة النووية. وهي أول مرة يعاد فيها تشغيل محطة طاقة نووية يابانية بموجب نظام السلامة الجديد الذي تم وضعه بعد كارثة فوكوشيما دايئيتشي في شهر مارس/آذار ٢٠١١. جدير بالذكر أنه منذ إغلاق محطة أوي للطاقة النووية في شهر سبتمبر/أيلول ٢٠١٣ ظلت جميع محطات الطاقة النووية في اليابان متوقفة لنحو عامين.

١٢

أقيمت مراسم في قرية أوينو بمحافظة غونما بمناسبة الذكرى الـ٣٠ لتحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية ما أسفر عن مقتل ٥٢٠ شخصا كانوا على متنها في أسوء كارثة تحطم طائرة في البلاد من حيث عدد الضحايا. فقد تسبب الضرر الذي لحق بحاجز الضغط في الطائرة بفقدان القدرة على التحكم بها خلال رحلتها إلى مدينة أوساكا منطلقة من مطار هانيدا قبل أن تتحطم على قمة جبلية جنوب جبل أوسوتاكا في القرية. وقد نجا من الحادث ٤ أشخاص فقط.

تحطمت مروحية عسكرية أمريكية من طراز H-60 أثناء محاولتها الهبوط على متن سفينة أمريكية خلال تدريب قبالة جزيرة إيكييجيما بمحافظة أوكيناوا. وأسفرت الحادثة عن جرح ٦ أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى تابع للبحرية الأمريكية.

١٤

رئيس الوزراء شينزو آبي يصدر بيانا في الذكرى الـ٧٠ لانتهاء الحرب العالمية الثانية. وقال آبي: ”أعربت اليابان مراراً عن مشاعر الندم العميق واعتذار قلبي عما قامت به خلال الحرب“ وأضاف أن ”الموقف الذي عبرت عنه الحكومات السابقة لن يتزعزع في المستقبل“. كما تضمن البيان استخدام كلمات مثل ”عدوان“ و”حكم استعماري“.

أقام أوليفير ديبي دعوى قضائية في بلجيكا لجعل اللجنة الأولمبية الدولية توقف استخدام الشعارين الرسميين المخطط استخدامهما لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ بداعي السرقة الأدبية من شعار صممه ديبي لمسرح لييج. جدير بالذكر أن الياباني سانو كينجيرو الذي صمم الشعار أنكر تهمة سرقة تصميم الشعار وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية أنه لا توجد مشكلة.

١٥

قال الإمبراطور أكيهيتو في مراسم أقيمت بطوكيو لإحياء ذكرى قتلى الحرب: ”إنه مع التفكير بماضينا والأخذ بعين الاعتبار مشاعر الندم العميق حيال الحرب الماضية، آمل بصدق أن ويلات الحرب سوف لن تتكرر مجددا“. وهي أول مرة تُستخدم فيها عبارة ”الندم العميق“ في هذه المراسم السنوية.

قامت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية برفع مستوى التحذير من ثوران بركان ساكوراجيما بمحافظة كاغوشيما - بسبب تصاعد النشاط البركاني - إلى ٤ والذي يشير إلى ”استعد للإجلاء“ وذلك على مقياس مكون من ٥ مستويات.

١٧

أعلن مجلس الوزراء أن الاقتصاد الياباني انكمش بنحو ١.٦٪ خلال الربع السنوي الثاني من عام ٢٠١٥، وهي أول فترة من النمو السالب منذ ٣ أرباع سنوية. ويعزى السبب في ذلك إلى انخفاض الصادرات وتراجع إنفاق المستهلكين.

١٩

تم إطلاق مركبة الفضاء غير المأهولة كونوتوري - التي تقوم بنقل إمدادات إلى محطة الفضاء الدولية - من مركز تانيغاشيما الفضائي بمحافظة كاغوشيما. ووصلت المركبة إلى محطة الفضاء الدولية في ٢٤ أغسطس/آب وتم تأمينها من قبل رائد الفضاء الياباني يوي كيمييا باستخدام ذراع آلية لمحطة الفضاء.

الذراع الآلية لمحطة الفضاء الدولية (أسفل الصورة) تمسك بمركبة الفضاء كونوتوري في ٢٤ أغسطس/آب ٢٠١٥. الصورة مقدمة من تلفزيون ناسا (عن طريق جيجي برس).

٢٠

فازت مدرسة ساغامي التابعة لجامعة توكاي على فريق مدرسة سينداي إيكوئي بنتيجة ١٠-٦ في بطولة كوشيئن الصيفية للبيسبول للمدراس الثانوية وذلك للمرة الثانية بعد مرور ٤٥ عاما على فوزها أول مرة. ويتم الاحتفال هذا العام بالذكرى المئوية على تأسيس البطولة في عام ١٩١٥.

٢٢

قام رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيدف للمرة الثالثة بزيارة إلى إحدى الجزر المتنازع عليها والتي تعرف في اليابان بـ”الأراضي الشمالية“، حيث زار هذه المرة جزيرة إتوروفو. واستدعى وزير الخارجية فوميؤ كيشيديا السفير الروسي يفغيني أفاناسييف إلى وزارة الخارجية للاحتجاج على هذه الخطوة والتي قد تؤثر على خطط لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اليابان من أجل عقد قمة قبل نهاية هذا العام.

٢٤

هوى مؤشر نيكي إلى مستوى الـ١٨٠٠٠ نقطة في أعقاب انخفاض أسعار الأسهم في العالم جراء مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني والعالمي. وواصلت بورصة طوكيو هبوطها في ٢٥ أغسطس/آب وأقفل مؤشر نيكي عند ١٧٨٠٦ نقطة، وهو أدنى مستوى له في ٦ أشهر.

٢٧

أعلن عمدة مدينة أوساكا هاشيموتو تورو ومحافظ أوساكا ماتسوي إيتشيرو أنهما تركا حزب نهضة اليابان، حيث استقالا من مهامهما كمستشارين. وتأتي هذه الخطوة بعد خلاف مع زعيم الحزب ماتسونو يوريهيسا حيال معارضته المتزايدة لإدارة آبي. وبعد أن أعلن هاشيموتو في ٢٩ أغسطس/آب أنه سيشكل قريبا حزبا جديدا، يبدو أن حدوث انشقاق في الحزب أمر لا مفر منه.

٣٠

أقيمت مظاهرة كبيرة في ناغاتاتشو بطوكيو احتجاجا على تشريع أمني من شأنه أن يمكّن اليابان من ممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي. وانسدت الشوارع حول مبنى البرلمان بعشرات الآلاف من المتظاهرين وذلك في أكبر مظاهرة حتى الآن ضد التشريع الأمني. كما أقيمت احتجاجات مماثلة في أكثر من ٣٠٠ موقع في أنحاء البلاد.

المتظاهرون الذين يحتجون على التشريع الأمني الجديد يسدون الشوارع حول مبنى البرلمان بطوكيو في ٣٠ أغسطس/آب ٢٠١٥. (جيجي برس).

النص الأصلي باللغة الإنكليزية.