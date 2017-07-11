天皇陛下退位特例法和「共謀罪」法出臺、最年輕的日本象棋選手藤井聰太4段斬獲29連勝…，請看2017年6月日本要聞回顧。

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搭載著準天頂衛星「引路」 2號機的H2A型34號火箭在鹿兒島縣種子島太空中心發射升空。這是日本政府建立日本版GPS計畫的一環。衛星在大約28分鐘後與火箭分離，進入了預定軌道。

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厚生勞動省公布了2016年人口動態統計結果（速報值）。資料顯示，日本女性育齡期間平均生育子女數（總和生育率）為1.44，較上一年度下降0.01個百分點。新生兒總數為97萬6979人，首次跌破百萬；死亡人數為130萬7765人，創戰後最高紀錄，人口自然減少33萬餘人。

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在德國舉行的世界桌球錦標賽中，吉村真晴與石川佳純奪得混雙冠軍。這是日本時隔48年後再度奪得該項目金牌。

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就中國的「一帶一路」構想，安倍晉三首相在東京召開的某國際會議上發表演講時稱，必須考慮資金運作的透明公正及貸款國的財政情況，並表示日本「願意展開合作」。

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位於茨城縣大洗町的日本原子能研究開發機構大洗研究開發中心發生核洩漏事故，5名男性工作人員在檢查核燃料物質保管情況時遭受到核輻射。該機構7日宣布從其中1人的肺部檢測出2.2萬Bq的放射性物質鈽，而收治這些人員的放射線醫學綜合研究所（千葉市）則未在他們體內檢測出放射性物質；之後又進行了更高敏感度的檢查，19日宣布從5人的尿液中均檢測出了極微量的放射性物質鈽。

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旨在實現天皇陛下生前退位的特別法案在參議院全體會議上獲得表決通過並正式成立。日本政府正在商討研究2018年12月下旬天皇陛下退位和皇太子殿下即位以及次年元旦更改年號等一系列程序，它為1817年光格天皇之後約200年來再次出現的天皇生前退位問題開闢了道路。

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曾以沖繩縣知事和參議院議員身分參與處理沖繩美軍基地問題的大田昌秀先生去世，享耆壽92歲。大田昌秀親身經歷了沖繩戰役那場太平洋戰爭末期的陸上激戰；擔任知事期間，推動了在系滿市摩文仁修建「和平基石」（紀念碑）的工作，石碑上刻著所有在沖繩戰死的人員姓名。

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高知縣大川村村長和田知士表示已開始研究廢除議會，設立由擁有選舉權的村民組建的「村總會」相關問題。在除了孤島以外的所有地方政府中，該村人口最少，僅有約400人。1955年以後，該村一直在探索「村總會」的設立和運營問題，這在日本全國都沒有先例。

東京上野動物園的雌性大熊貓「真真」（11歲）產下1隻幼崽，這是她自2012年7月以來時隔約5年後再次生產。上一次產下的幼崽在出生6天後就夭折了，動物園表示將細心謹慎地觀察母子的身體狀況。包括神戶市和和歌山縣白濱町的動物園在內，目前日本一共飼養著9隻大熊貓。

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在參議院全體會議上，因自民、公明兩黨和日本維新會等黨派的多數贊成，《有組織犯罪處罰法》修正案獲得通過並正式成立。該法修改了「共謀罪」構成要件後新設了「恐怖行動等準備罪」。執政黨省略了參議院法務委員會表決程式，該法在主要在野黨的反對中，強行在全體會議上交付表決。

文部科學大臣松野博一宣布，圍繞安倍首相老友擔任理事長的學校法人「加計學園」（岡山市）新設大學獸醫系一事，在對相關資料進行重新調查後發現，該省確實保存過一份據稱是內閣府向文科省傳達的「總理意向」的文件 。而安倍首相則完全否認自己的干預，在16日的參議院預算委員會上表示「從未在個別事項上下達過任何指示」。

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時事通信社9～12日實施的6月民意調查顯示，安倍內閣的支持率為45.1%，較上月下降1.5個百分點，連續4個月下滑。不支持率為33.9%，較上月上升5個百分點。這是自去年10月以來，時隔8個月後不支持率再次超過30%。

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美國海軍「費茲傑羅號」號神盾驅逐艦在靜岡縣伊豆半島海域與一艘菲律賓籍貨船相撞。艦上7名船員遇難。

JR西日本公司的「TWILIGHT EXPRESS MIZUKAZE（瑞風）」號新型寢臺列車投入運營，公司在大阪站舉行了第1班列車的發車儀式。

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湯淺政明導演執導的《Lu over the wall（宣告黎明的露之歌）》摘得法國安錫國際動畫影展長篇動畫類最高獎水晶獎。這是日本作品時隔22年後再次獲此殊榮。片淵須直導演的《這個世界的角落》獲得了僅次於水晶獎的評審團大獎。

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松山英樹奪得男子高爾夫全美公開錦標賽亞軍。這是日本選手在國際大賽中取得的最好成績，平了青木功在1980年的戰績。松山的排名也躍升至世界第2，刷新了日本男子高爾夫球選手歷史最高排名記錄。

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大川航矢（25歲，青森市）在莫斯科國際芭蕾舞大賽男子成年組雙人舞項目中獲得金獎，其舞伴寺田翠（24歲，大阪府豐中市）也獲得了女子成年組雙人舞項目銅獎。這是日本人時隔24年後再次斬獲金牌。

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就中央區的築地市場搬遷事宜，東京都知事小池百合子表明了基本方針，稱在遷至豐洲（江東區）後，將對築地舊址進行重新開發，完善市場功能，未來會實現兩個市場的並存。

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東芝董事會會議決定，在選擇記憶用半導體快閃記憶體業務出售對象時，將優先與日本政府出資的日本產業革新機構和美國投資基金巨頭貝恩資本（Bain Capital）等展開「日美韓聯合體」談判。

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自民党眾議員豐田真由子承認，《週刊新潮》曝出的其辱駡毆打秘書的情況屬實，並提交了退黨申請。近年來，在2012年自民党大獲全勝的眾議院選舉中首次當選的自民党議員頻頻曝出醜聞。

女主播、歌舞伎演員市川海老藏之妻小林麻央去世，年僅34歲。此前她被查出罹患乳腺癌。在與病魔抗爭期間，她在部落格中記錄了治療過程和心境，喚起了人們的共鳴，英國廣播公司（BBC）於去年11月將她評選為「全球100名最佳女性」之一。

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因缺陷氣囊召回（回收、無償修理）問題導致業績惡化的汽車零件巨頭高田公司向東京地方法院申請適用民事再生法，並得到受理。包括召回費用在內，該公司的負債總額高達1.7兆日圓，成為戰後日本製造業最大一宗破產案。

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日本象棋界最年輕的棋手藤井聰太4段（14歲）在東京都澀谷區「將棋會館」舉行的第30屆龍王戰決賽第1輪淘汰賽中，交戰91手戰勝增田康宏4段（19歲）。自成為職業棋手以來，藤井保持不敗，創造了連勝29場的最多連勝紀錄。厚生勞動省實施的國民生活基礎調查結果顯示，反映低收入群體在全體國民中所占比例的「相對貧困率」，2015年為15.6%，較上一次實施調查的2012年下降了0.5個百分點。17歲以下兒童的貧困率為13.9%，較上一次下降了2.4個百分點。