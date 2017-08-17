自民党在東京都議會選舉中慘敗、日歐經濟夥伴關係協定（EPA）達成基本一致、沖之島入選世界遺產名錄…，請看2017年7月日本要聞回顧。

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自民党在東京都議會選舉中遭遇慘敗。議席數從改選前的57個銳減至23個，並跌破了38個議席這一歷史最低記錄。東京都知事小池百合子領導的地方政黨「都民第一會」獲得49個議席，躍升為都議會第一大黨；另算上公明黨等支持小池知事的勢力在內，小池方面已經拿下了遠超過半數的79個議席。

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還是國3學生的史上最年輕日本象棋手藤井聰太4段（14歲），在第30屆龍王戰決賽第2輪淘汰賽中，不敵執先手的佐佐木勇氣5段（22歲），連勝紀錄止步於29場。首個國中生挑戰「龍王」頭銜的夢想也隨之消失。

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大阪港（大阪市）發現了原產於南美、帶有強烈毒性的「紅火蟻」。自5月26日在兵庫縣尼崎市某貨輪集裝箱內首次發現以來，日本各地相繼發現遭到該外來生物入侵。據環境省稱，截至7月25日，已在兵庫、愛知、大阪、東京、神奈川、福岡、大分等7個都、府、縣的10個地點確認發現了紅火蟻。

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福岡和大分兩縣連降暴雨，造成多處塌方等災害。截至27日，兩縣共有35人死亡，6人失蹤，災害嚴重程度已經超過5年前的九州北部暴雨。

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安倍晉三首相在布魯塞爾與歐盟（EU）理事會主席圖斯克（Donald Tusk）、歐盟委員會主席榮克（Jean-Claude Juncker）舉行首腦磋商，正式宣佈已就日歐經濟夥伴關係協議（EPA）的基本框架達成共識。關於歐洲產起司的關稅問題，日本將對卡芒貝爾乾酪等部分品類設置低關稅進口配額，並於第16年實現免稅。預計日方最終撤銷關稅的貿易品類將占整體的95%以上，與跨太平洋夥伴關係協議（TPP）的水準大致相當。

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聯合國教科文組織（UNESCO）決定將「『神宿之島』宗像・沖之島和相關遺產群」（福岡縣）列入世界文化遺產名錄。國際古跡遺址理事會（ICOMOS）曾經在5月建議剔除其中的4處遺跡，只列入沖之島（宗像大社沖津宮）和附屬的3個岩礁，但最終8處遺跡均入選了名錄。這是日本申報成功的第17項文化遺產，也是包括自然遺產在內的第21項世界遺產。

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日本的世界遺產一覽表

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針對學校法人「加計學園」新設獸醫系的相關問題，眾參兩院在閉會期間進行了審查。前文部科學省事務次官前川喜平在作證時稱，此次在「國家戰略特區」框架下選定批准加計學園新設獸醫系，「背後存在來自官邸的干預」，是從一開始就為該校量身打造的。 安倍首相出席了24日舉行的眾議院審查會。他表示「沒有撤銷計畫的打算，但為了消除民眾的疑問，將會認真思考能夠做些什麼」。

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針對廣告業巨頭電通公司非法要求員工加班案件，東京地方檢察院以違反《勞動基準法》罪對法人身分的電通提出簡易起訴。但東京簡易審判庭對此做出了處理「不當」的判定，決定啟動正式審判。這種推翻檢方處理決定的案例實屬罕見。

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日本的過勞死及其預防對策

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法務省宣佈已對1991年殺害4名女性的死刑犯西川正勝（61歲）和2011年時殺害一名女性的死刑犯住田紘一（34歲）執行了死刑。西川此前曾申請重審案件。

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日本圍繞死刑制度的爭議：80%的公眾認可死刑

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時事社7～10日實施的7月民意調查顯示，安倍內閣的支持率為29.9%，較上月減少15.2個百分點。本月創出了2012年12月第二次安倍政權上臺以來的最大單月跌幅，首次跌破了30%。不支持率48.6%，較上月成長14.7個百分點，為執政後的最高記錄。

日本國腳本田圭佑（31歲）將轉會墨西哥足球甲組聯賽勁旅帕丘卡足球俱樂部。本田已於2016～2017年賽季結束後離開義大利足球甲組聯賽球隊AC米蘭。

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曾獲得文化勳章的聖路加國際醫院名譽院長日野原重明先生因呼吸衰竭逝世，享嵩壽105歲。他在年逾百歲之後依然繼續從事醫務活動，為日本的老齡化社會樹立了老當益壯的榜樣。

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第157屆芥川獎和直木獎評選結果揭曉，沼田真佑的《影裡》獲得芥川獎，佐藤正午的《月之盈缺》獲得直木獎。

日本政府觀光局公佈的資料顯示，2017年上半年（1～6月）訪日外國遊客（推算值）達到1,375萬7,300人，同比成長17.4%，連續5年創出新高。在廉價航空公司（LCC）加開航班等因素推動下，亞洲國家的訪日遊客數量出現了大幅成長。

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日本銀行召開金融決策會議，決定將實現2%通貨膨脹率目標的時間從原定的「2018財年」推遲到「2019年財年」。這是自去年11月以來的再次延期，也是第6次延期。日銀已經放棄在黑田東彥總裁任期屆滿的2018年4月之前實現通貨膨脹目標的計畫。

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2017財年經濟財政白皮書正式發佈。白皮書分析稱，人工智慧（AI）帶來「第四次工業革命」，其新技術的運用將會提高生產力，拉動就業率和薪酬成長。同時也指出，不需要高度技能的簡單勞動可能會被新技術取代。在應對勞動力短缺問題上，強調必須同時推進勞動方式改革和創新。

大相撲「橫綱」白鵬（32歲，蒙古出身）在名古屋大賽第13天的賽事中獲得了自「序之口」（相撲運動員的最低級別——譯注）算起的第1,048次勝利，超過前「大關」魁皇（現為淺香山教練），刷新了歷史記錄。

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以藝術、音樂和美食為主題，旨在為東日本大地震災區帶來活力的大型活動「Reborn-Art Festival」，在宮城縣石卷市拉開帷幕。除了在市中心和雄鹿半島展示現代藝術作品外，還將舉辦音樂會。活動計畫持續到9月10日。

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民進黨黨首蓮舫表明了辭職意向，以此為該党在東京都議會選舉的失利所造成的黨內混亂承擔責任。

圍繞旨在採用新制度，將高收入專業人員排除在勞動時間限制對象範圍之外的《勞動基準法》修正事宜，日本工會總聯合會正式決定，暫不考慮在政府勞資三方會議中表態贊同。總聯合會下屬各個工會，對執行部門與政府協調推進法案修改表示了強烈的反對，為此，總聯合會撤回了傾向於事實上同意修改法案的既定方針。

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菲律賓麥格塞塞獎財團，為上智大學教授石澤良昭等5名個人和1個團體頒發了有「亞洲諾貝爾獎」之稱的麥格賽賽獎，以表彰他們為柬埔寨吳哥古蹟群的保護修復工作所做出的巨大貢獻。就防衛省和陸上自衛隊隱瞞南蘇丹聯合國維和行動（PKO）日誌一事，防衛大臣稻田朋美表示為該問題負責，向安倍首相遞交辭呈，並得到受理。