自民党在东京都议会选举中惨败、日欧经济伙伴关系协定（EPA）达成基本一致、冲之岛入选世界遗产名录……，请看2017年7月日本要闻回顾。

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自民党在东京都议会选举中遭遇惨败。议席数从改选前的57个锐减至23个，并跌破了38个议席这一历史最低记录。东京都知事小池百合子领导的地方政党“都民第一会”获得49个议席，跃升为都议会第一大党；另算上公明党等支持小池知事的势力在内，小池方面已经拿下了远超过半数的79个议席。

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还是初三学生的史上最年轻日本象棋手藤井聪太四段（14岁），在第30届龙王战决赛第二轮淘汰赛中，不敌执先手的佐佐木勇气五段（22岁），连胜纪录止步于29场。首个初中生挑战“龙王”头衔的梦想也随之消失。

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大阪港（大阪市）发现了原产于南美、带有强烈毒性的“红火蚁”。自5月26日在兵库县尼崎市某货轮集装箱内首次发现以来，日本各地相继发现遭到该外来生物入侵。据环境省称，截至7月25日，已在兵库、爱知、大阪、东京、神奈川、福冈、大分等七个都、府、县的十个地点确认发现了红火蚁。

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福冈和大分两县连降暴雨，造成多处塌方等灾害。截至27日，两县共有35人死亡，6人失踪，灾害严重程度已经超过五年前的九州北部暴雨。

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安倍晋三首相在布鲁塞尔与欧盟（EU）理事会主席图斯克、欧盟委员会主席容克举行首脑磋商，正式宣布已就日欧经济伙伴关系协定（EPA）的基本框架达成共识。关于欧洲产奶酪的关税问题，日本将对卡门塔尔奶酪等部分品类设置低关税进口配额，并于第16年实现免税。预计日方最终撤销关税的贸易品类将占整体的95%以上，与跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的水平大致相当。

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联合国教科文组织（UNESCO）决定将“‘神宿之岛’宗像・冲之岛和相关遗产群”（福冈县）列入世界文化遗产名录。国际古迹遗址理事会（ICOMOS）曾经在5月建议剔除其中的四处遗迹，只列入冲之岛（宗像大社冲津宫）和附属的三个岩礁，但最终八处遗迹均入选了名录。这是日本申报成功的第17项文化遗产，也是包括自然遗产在内的第21项世界遗产。

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针对学校法人“加计学园”新设兽医系的相关问题，众参两院在闭会期间进行了审查。前文部科学省事务次官前川喜平在作证时称，此次在“国家战略特区”框架下选定批准加计学园新设兽医系，“背后存在来自官邸的干预”，是从一开始就为该校量身打造的。 安倍首相出席了24日举行的众议院审查会。他表示“没有撤销计划的打算，但为了消除民众的疑问，将会认真思考能够做些什么”。

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针对广告业巨头电通公司非法要求员工加班案件，东京地方检察院以违反《劳动基准法》罪对法人身份的电通提出简易起诉。但东京简易审判庭对此做出了处理“不当”的判定，决定启动正式审判。这种推翻检方处理决定的案例实属罕见。

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法务省宣布已对1991年杀害四名女性的死囚西川正胜（61岁）和2011年时杀害一名女性的死囚住田紘一（34岁）执行了死刑。西川此前曾申请重审案件。

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时事社7～10日实施的七月舆论调查显示，安倍内阁的支持率为29.9%，较上月减少15.2个百分点。本月创出了2012年12月第二次安倍政权上台以来的最大单月跌幅，首次跌破了30%。不支持率48.6%，较上月增长14.7个百分点，为执政后的最高记录。

日本国脚本田圭佑（31岁）将转会墨西哥足球甲级联赛劲旅帕丘卡足球俱乐部。本田已于2016～2017年赛季结束后离开意大利足球甲级联赛球队AC米兰。

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曾获得文化勋章的圣路加国际医院名誉院长日野原重明先生因呼吸衰竭逝世，享年105岁。他在年逾百岁之后依然继续从事医务活动，为日本的老龄化社会树立了老当益壮的榜样。

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第157届芥川奖和直木奖评选结果揭晓，沼田真佑的《影里》获得芥川奖，佐藤正午的《月之盈缺》获得直木奖。

日本政府观光局公布的数据显示，2017年上半年（1～6月）访日外国游客（推算值）达到1375.73万人，同比增长17.4%，连续五年创出新高。在廉价航空公司（LCC）加开航班等因素推动下，亚洲国家的访日游客数量出现了大幅增长。

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日本银行召开金融决策会议，决定将实现2%通胀率目标的时间从原定的“2018财年”推迟到“2019年财年”。这是自去年11月以来的再次延期，也是第六次延期。日银已经放弃在黑田东彦行长任期届满的2018年4月之前实现通胀目标的计划。

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2017财年经济财政白皮书正式发布。白皮书分析称，人工智能（AI）带来“第四次工业革命”，其新技术的运用将会提高生产力，拉动就业率和薪酬增长。同时也指出，不需要高度技能的简单劳动可能会被新技术取代。在应对劳动力短缺问题上，强调必须同时推进劳动方式改革和创新。

大相扑“横纲”白鹏（32岁，蒙古人）在名古屋大赛第13天的赛事中获得了自“序之口”（相扑运动员的最低级别——译注）算起的第1048次胜利，超过前“大关”魁皇（现为浅香山教练），刷新了历史记录。

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以艺术、音乐和美食为主题，旨在为东日本大地震灾区带来活力的大型活动“Reborn-Art Festival”（复兴艺术节），在宫城县石卷市拉开帷幕。除了在市中心和雄鹿半岛展示现代艺术作品外，还将举办音乐会。活动计划持续到9月10日。

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民进党党首莲舫表明了辞职意向，以此为该党在东京都议会选举的失利所造成的党内混乱承担责任。

围绕旨在采用新制度，将高收入专业人员排除在劳动时间限制对象范围之外的《劳动基准法》修正事宜，日本工会总联合会正式决定，暂不考虑在政府劳资三方会议中表态赞同。总联合会下属各个工会，对执行部门与政府协调推进法案修改表示了强烈的反对，为此，总联合会撤回了倾向于事实上同意修改法案的既定方针。

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菲律宾麦格赛赛财团，为上智大学教授石泽良昭等五名个人和一个团体颁发了有“亚洲诺贝尔奖”之称的麦格赛赛奖，以表彰他们为柬埔寨吴哥窟遗迹群的保护修复工作所做出的巨大贡献。就防卫省和陆上自卫队隐瞒南苏丹联合国维和行动（PKO）日志文件一事，防卫大臣稻田朋美表示为该问题负责，向安倍首相递交辞呈，并得到受理。