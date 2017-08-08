Тяжёлое поражение ЛДП на выборах в Токийскую ассамблею, рамочное соглашение на переговорах Японии и ЕС об экономическом партнёрстве, решение о внесении объектов Окиносима в список Всемирного наследия и другие события июля 2017 года в Японии.

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На выборах депутатов Токийской ассамблеи Либерально-демократическая партия потерпела тяжёлое поражение. Если в прежнем составе представительство этой партии составляло 57 мест, то после выборов оно уменьшилось до 23 мандатов, что меньше предыдущего рекордно минимального представительства ЛДП в 38 мест. Региональная партия «Общество "Жители столицы – превыше всего"», возглавляемая губернатором Токио Коикэ Юрико, стала главной политической силой в столичной ассамблее. С учётом партии Комэй и других политических сил, выступающих в поддержку Коикэ, губернатору удалось обеспечить большинство в 79 мест, значительно превышающее половину общего состава ассамблеи.

Самый молодой профессиональный игрок в сёги, 14-летний Фудзии Сота, который учится в третьем классе неполной средней школы, во втором туре турнира Рюо уступил 22-летнему Сасаки Юки. Таким образом Фудзии завершил свою рекордную дебютную серию из 29 побед. Поражение лишило Фудзии возможности исполнить свою мечту и стать первым чемпионом этого турнира – учащимся неполной средней школы.

После завершения рекордной серии побед 12 июля Сота наблюдал за поединками четвёртого дня турнира на Чемпионате сумо в Нагоя. Он вручил ёкодзуне Хакухо веер с принтом собственноручной каллиграфической надписи: «Достичь заветной цели».

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В Осакском порту (г. Осака) были обнаружены ядовитые огненные муравьи, происходящие из Южной Америки. Со времени, когда муравьи этого вида 26 мая были впервые замечены на территории страны в грузовом контейнере в городе Амагасаки префектуры Хёго, их то и дело обнаруживают в портах по всей стране. По данным Министерства по делам окружающей среды, по состоянию на 25 июля эти насекомые были выявлены в семи префектурах – Хёго, Айти, Осака, Токио, Канагава, Фукуока, Оита.

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Сильные проливные дожди нанесли серьёзный ущерб в префектурах Фукуока и Оита, вызвав сходы оползней и другие бедствия. По состоянию на 27 июля в двух префектурах общее число погибших составило 35 человек, 6 человек продолжают числиться пропавшими без вести. По количеству жертв это стихийное бедствие превзошло проливные дожди, обрушившиеся на остров Кюсю пять лет назад.

Служащий Сил самообороны, задействованных в спасательных операциях, выносит женщину по затопленной дороге, 6 июля, 8:14 утра, преф. Фукуока, г. Асакура (фотография предоставлена Jiji Press)

Минута молчания служащих Сил самообороны на месте поиска пропавших без вести две недели спустя после проливных дождей, утро 19 июля, преф. Фукуока, г. Асакура (фотография предоставлена Jiji Press)

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Премьер-министр Японии Абэ Синдзо провёл саммит Япония-ЕС с председателем Европейского совета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. Стороны официально объявили о достижении рамочного согласия по вопросу заключения Соглашения об экономическом партнёрстве. Чтобы решить проблему таможенных пошлин на европейские сыры, Япония введёт в ограниченном объёме пониженные таможенные ставки на камамбер, а также ряд других сортов, и полностью отменит пошлины на 2016-й год. Из всей номенклатуры внешней торговли Япония в конечном счёте ликвидирует таможенные пошлины приблизительно на 95% товаров, что примерно соответствует уровню, предусмотренному соглашением Транс-Тихоокеанского партнёрства.

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Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) приняла решение о регистрации в качестве культурного Всемирного наследия священного острова Окиносима и группы связанных с ним объектов района Мунаката. В мае Международный совет по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) рекомендовал зарегистрировать в качестве объектов наследия только Окуносима (святилище Окицу синтоистского комплекса Мунаката-тайся) и три береговых рифа, исключив четыре других предложенных объекта, однако в итоге заявка о регистрации восьми объектов была удовлетворена в полном объёме. Это семнадцатый по счёту случай регистрации в реестре ЮНЕСКО культурного наследия Японии и 21-й с учётом объектов природного наследия.

Святилище Окицу комплекса Мунаката тайся на острове Окиносима, рекомендованное к регистрации в качестве объекта Всемирного культурного наследия, 2017 год, преф. Фукуока, г. Мунаката (фотография предоставлена Jiji Press)

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Обе палаты Парламента Японии провели закрытые слушания по вопросу плана учреждения ветеринарного факультета оператором учебных заведений «Какэй гакуэн», который возглавляет друг премьер-министра Абэ Синдзо. Давший свидетельские показания бывший заместитель министра Маэкава Кихэй сообщил, что при выборе данного плана строительства в особой государственной стратегической зоне имели место «действия со стороны резиденции премьер-министра» в пользу «Какэй гакуэн». Слушания в Палате представителей 24 июля проходили в присутствии премьер-министра Абэ. «У меня нет намерения отказываться от этого плана, но мне хотелось бы сделать то, что в моих силах, чтобы развеять сомнения народа», – заявил премьер министр.

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В деле о незаконных сверхурочных работах в крупной рекламной компании «Дэнцу» Токийский дисциплинарный суд признал несоответствующим решение прокуратуры о вынесении обвинения в упрощённом порядке, постановив провести полномасштабный судебный процесс по поводу нарушения данной корпорацией трудового законодательства. Решение отвергнуть предлагаемые прокуратурой меры является нетипичным.

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Министерство юстиции сообщило о том, что были приведены в исполнение два смертных приговора. Первый был вынесен Нисикаве Масакацу (61 год) за убийство в 1991 году четырёх женщин, а второй Сумите Коити за убийство женщины в 2011 году. Нисикава ходатайствовал о повторном рассмотрении дела.

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По результатам опроса общественного мнения, проведённого Jiji Press c 7 по 10 июля, уровень поддержки кабинета министров снизился на 15,2% и составил 29,9%. Это самое большое снижение за всё время с начала работы в декабре 2012 года второго кабинета под руководством Абэ Синдзо, причём впервые поддержка правительства упала до уровня ниже 30%. Уровень неодобрения также вырос на 14,7% до максимального уровня 48,8%.

Принято решение о переходе игрока японской сборной по футболу Хонды Кэйсукэ в мексиканский клуб первой лиги «Пачука». На сезон 2016-2017 года Хонда выходил из состава итальянского клуба Первой лиги «Милан».

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В возрасте 105 лет от лёгочной недостаточности скончался почётный директор Международной больницы св. Луки, удостоенный Ордена культуры Хинохара Сигэаки. Он продолжал трудовую карьеру врача и в столетнем возрасте, став символом активной жизни в стареющем японском обществе.

На церемонии прощания с Хирохара Сигэаки, 29 июля, комплекс ритуальных услуг Аояма, Токио (фотография предоставлена Jiji Press)

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Жюри 157-й премии им. Акутагавы и им. Наоки присудило Нумате Синсукэ премию имени Акутагавы Рюносукэ за произведение «Изнанка тени» (Эйри), а Сато Сёго – премию имени Наоки Сандзюго за произведение «Фазы луны» (Цуки но митикакэ).

По подсчётам Японской национальной туристической организации, в первой половине 2017 года (с января по июнь) число посетивших Японию иностранцев увеличилось на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигло 13 757 300 человек, обновив рекорд в пятый год подряд. Этому способствовало резкое увеличение числа гостей из стран Азии на фоне роста количества авиарейсов бюджетных авиакомпаний.

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В ходе совещания по вопросам монетарной политики Банка Японии был отложен срок достижения целевого двухпроцентного уровня роста потребительских цен, который ранее банк намечал «приблизительно на 2018 финансовый год» до «примерно 2019 финансового года». Это уже шестой перенос срока, предыдущее аналогичное решение было принято в ноябре 2016-го. Таким образом, банк отказался от достижения цели до истечения в апреле 2018 года срока полномочий управляющего Куроды Харухико.

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В опубликованном докладе «Белая книга экономики и финансов» Японии за 2017 финансовый год содержится вывод о том, что рост производительности труда за счёт использования новых технологий «четвёртой промышленной революции», таких как искусственный интеллект, будет способствовать повышению трудовой занятости и оплаты труда. Вместе с тем указывается, что новые технологии заменяют простой труд, не требующий высоких навыков и квалификации. Доклад подчёркивает необходимость одновременно реформировать стили работы и внедрять инновации в целях преодоления нехватки рабочих рук.

На тринадцатый день Большого турнира сумо в Нагоя выходец из Монголии 32-летний Хакухо, выступающий в ранге ёкодзуна, одержал свою 1048-ю победу в поединке со времени начала спортивной карьеры, превзойдя прежнего обладателя исторического рекорда Кайо, который выступал в ранге одзэки (ныне возглавляет школу сумо Асакаяма).

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В городе Исиномаки префектуры Мияги стартовал крупный фестиваль Reborn Art, организованный с целью оживить пострадавшие от Великого восточно-японского землетрясения районы. Тема фестиваля – сценические искусства, музыка и питание. В центральной части города, а также на полуострове Осика демонстрируются произведения современного искусства и проходят концерты. Мероприятие продлится до 10 сентября.

Большой белый олень – объект фестиваля Reborn Art, 21 июля, преф. Мияги, г. Исиномаки, район Огинохама (фотография предоставлена Jiji Press)

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Глава Демократической прогрессивной партии Японии Рэнхо заявила о намерении выйти в отставку. Таким образом она решила взять ответственность за поражение на выборах в Токийскую ассамблею и вызванное им замешательство в партийных рядах.

Федерация профсоюзов Японии РЭНГО приняла официальное решение отложить согласие с предложениями по внесению поправок в законодательство о трудовых стандартах, предусматривающих новую систему регулирования рабочего времени для высокооплачиваемых профессионалов. Ряд профессиональных объединений, входящих в РЭНГО, резко выступают против согласования поправок, которое исполнительный комитет ведёт с правительством, поэтому федерации, склонявшейся к фактическому принятию предлагаемых поправок, пришлось пересмотреть свою позицию.

Филиппинский Фонд имени Рамона Магсайсая принял решение о присуждении Премии Магсайсая, которую называют «Нобелевской премией Азии», одной организации и пяти индивидуальным лицам, в числе которых профессор Университета Дзёти Исидзава Ёсиаки, за усилия по сохранению культурного наследия храмового комплекса Ангкор-Ват в Камбодже.

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Премьер-министр Абэ удовлетворил прошение об отставке министра обороны Инады Томоми. Инада взяла на себя ответственность за скандал по поводу решения её ведомства и Сухопутных сил самообороны не предавать огласке журналы подразделения, участвовавшего в миссии ООН по поддержанию мира в Южном Судане.

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Состоялся ежегодно проводимый в Токио Фестиваль фейерверков на реке Сумида, в ходе которого было выпущено в общей сложности около 20 тысяч залпов. Несмотря на дождь, зрители под зонтиками вдоволь насладились зрелищем огней фейерверков, наперебой распускающихся в ночном небе.

Огни Фестиваля фейерверков на реке Сумида и суда якатабунэ со зрителями на переднем плане, снимок с длинной выдержкой (фотография предоставлена Jiji Press)

(Статья на японском языке опубликована 1 августа 2017 г.)