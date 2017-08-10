الحزب الديمقراطي الليبرالي يخسر بقوة في انتخابات مجلس إدارة العاصمة طوكيو. اليابان والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق بشأن الإطار عام للشراكة الاقتصادية. اختيار جزيرة أوكينوشيما كموقع للتراث العالمي لليونسكو. فيما يلي أهم أخبار اليابان لشهر يوليو/ تموز ٢٠١٧.

٢

حصد حزب ”تومين فيرست نو كاي“ (سكان طوكيو أولا)، بقيادة محافِظة طوكيو كويكي يوريكو على ٤٩ مقعدا في انتخابات مجلس إدارة العاصمة طوكيو ليصبح بذلك الحزب القيادي في العاصمة. فبالإضافة إلى حزب كووميتوو والداعمين الآخرين فقد حقق معسكر كويكي أغلبية واضحة بحصده ل ٧٩ مقعدا من أصل ١٢٧. بينما انخفض عدد مقاعد الحزب الليبرالي الديمقراطي من ٥٧ مقعدا إلى ٢٣ مقعدا فقط، وهو أدني بكثير من أدنى مستوى له في السابق والبالغ ٣٨ مقعدا.

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خسارة أصغر لاعب ياباني محترف في لعبة شوغي (الشطرنج الياباني) فوجي سوتا (١٤ عاما) في مباراته الثلاثين لينهي بذلك سلسلة انتصاراته التاريخية ب ٢٩ انتصارا. فوجي الحاصل على المرتبة الرابعة تلقى هزيمته من ساساكي يوكي (٢٢ عاما) الحاصل على المرتبة الخامسة في الجولة الثانية من بطولة ريو، وقال انه لم يعد يمكنه أن يصبح أول طالب في المدرسة الثانوية يفوز بالمسابقة.

٤

اكتشاف النمل السام الناري الأمريكي الجنوبي الأصل في ميناء أوساكا. هذا الأمر هو واحد من عدة مشاهدات في جميع أنحاء البلاد منذ أن تم رصد النمل لأول مرة في حاوية شحن في أماغاساكي بمحافظة هيوغو في ٢٦ مايو/أيار. وقد صرحت وزارة البيئة أنه اعتبارا من ٢٥ تموز/يوليو، كانت هناك تقارير عن النمل الناري في ١٠ مواقع في محافظات هيوغو، أيتشي، أوساكا، طوكيو، كاناغاوا، فوكوؤكا، وأويتا.

٥

الأمطار الغزيرة في محافظات فوكوؤكا وأويتا تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية. ويعد مجموع ٣٥ حالة وفاة مؤكدة أعلى من تلك الحالات التي كانت في أعقاب الفيضانات في شمال كيوشو منذ خمس سنوات. ولا يزال هناك ستة أشخاص في عداد المفقودين في أساكورا، فوكوكا.

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٦

محادثات رئيس الوزراء شينزو آبي في بروكسل مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قبل الإعلان رسميا عن الإطار العام بخصوص اتفاق الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي. ففي قطاع الألبان والذي كان يشغل حيزا صعب التفاوض، سوف تقوم اليابان بإدخال حصص استيراد جمركية منخفضة لجبن كامامبير وغيرها من الأجبان الطرية قبل إزالة الرسوم الجمركية تماما بعد ١٥ عاما. واليابان في نهاية المطاف سوف تزيل كليا الرسوم الجمركية على حوالي ٩٥٪ من السلع المتبادلة أو تقريبا بنفس النسبة كما هو الحال في الشراكة عبر المحيط الهادئ .

٩

منظمة اليونسكو تعلن أنها سجلت جزيرة أوكينوشيما المقدسة والمواقع المرتبطة بها في منطقة موناكاتا على قائمة التراث العالمي. ومن ثم فإنها بذلك تتغاضى عن التوصية الصادرة في مايو/ أيار عن المجلس الدولي للآثار والمواقع بأنه لا ينبغي قبول سوى أربعة من المواقع المقترحة الثمانية. ويوجد الآن في اليابان ٢١ موقعا للتراث العالمي، منها ١٧ موقعاً ثقافيا.

قاعة معبد أوكيتسو الموجودة بمعبد موناكاتا الكبير، وهي جزء من مواقع أوكينوشيما المسجلة كمواقع للتراث العالمي.

١٠

البرلمان الياباني يعقد جلسة استماع خاصة لمناقشة القضايا المتعلقة بخطة بناء مدرسة طب بيطري جديدة من قبل مجموعة كاكى غاكوين، التي يرأسها صديق رئيس الوزراء آبى. وقد صرح ميكاوا كيهي، وهو مسؤول سابق في وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، إن مكتب رئيس الوزراء كان متورطاً وراء الكواليس في الموافقة على بناء المدرسة في منطقة استراتيجية محددة خصيصا. وفي جلسة استماع عقدت في ٢٤ يوليو/ تموز، صرح آبي أنه لن يلغي الموافقة على الخطة، ولكنه ينظر بجدية فيما يمكنه القيام به لإزالة شكوك المواطنين.

١٢

قررت محكمة القضاء المستعجل بطوكيو يوم الأربعاء ۱۲ يوليو/ تموز ٢٠١٧ وضع شركة الإعلانات اليابانية العملاقة دنتسو قيد المحاكمة الرسمية لانتهاك اللوائح الخاصة بقوانين العمل الإضافي. ويعد أمراً نادراً أن تعيد محكمة القضاء المستعجل قرارا من مكتب النيابة العامة بمنطقة طوكيو، حيث حكمت بأن عريضة الاتهام الموجزة المقدمة من المكتب غير مناسبة.

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١٣

وزارة العدل تعلن إعدام اثنين من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام. حيث أدين نيشيكاوا ماساكاتسو بتهمة قتل أربع نساء في عام ١٩٩١ وسوميدا كوويتشي لقتله إمرأة في عام ٢٠١١ . وكان نيشيكاوا يسعى لإعادة المحاكمة.

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١٤

انخفاض شعبية حكومة شينزو آبي بنسبة ١٥٫٢ نقطة مئوية عن الشهر السابق في استطلاع اجرته وكالة جيجي برس يومي ٧ و ١٠ يوليو/ تموز ليصل الى ٢٩٫٩٪ فقط. ويعد هذا أكبر انخفاض منذ انتخاب آبي للمرة الثانية في ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٢، وتراجع نسبة التأييد إلى أقل من ٣٠٪ للمرة الأولى. كما ارتفع الرفض الشعبي بنسبة ١٤٫٧ نقطة مئوية ليصل إلى مستوى قياسي بلغ ٤٨٫٦٪.

١٨

وفاة هينوهارا شيغيأكي الرئيس الفخري لمستشفى سانت لوكا الدولي بطوكيو نتيجة فشل في الجهاز التنفسي عن عمر يناهز ١٠٥ عاما. هينوهارا الحاصل على وسام الثقافة أصبح رمزاً للمجتمع المعمر في اليابان من خلال استمراره في ممارسة الطب بعد تخطيه سن المائة عام.

صورة هينوهارا شيغياكي عرضت في مراسم تأبينه بطوكيو في ٢٩يوليو/ تموز. جيجي برس.

١٩

نوماتا شينسوكي يفوز بجائزة أكوتاغاوا الأدبية الـ ١٥٧ عن روايته (Eiri) (إيري) (عكس الظل) وساتو شوغو يفوز بجائزة ناؤوكي الأدبية عن Tsuki no michikake (أطوار هلال القمر)

الهيئة القومية اليابانية للسياحة تعلن أن حوالي ١٣.٨ مليون سائح أجنبي قد زاروا اليابان في النصف الأول من عام ٢٠١٧. وهذا يمثل زيادة قدرها ١٧.٤٪ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٦، محققة بذلك رقما قياسيا جديدا للسنة الخامسة على التوالي. وقد زاد عدد السائحين من آسيا زيادة كبيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى المزيد من الخدمات المقدمة من قبل شركات الطيران منخفضة التكلفة.

٢٠

بنك اليابان في اجتماع السياسة النقدية يؤجل التوقيت المتوقع لبلوغ هدفه بوصول التضخم لنسبة ٢٪ من السنة المالية ٢٠١٨ إلى السنة المالية ٢٠١٩. ويعد هذا هو التأجيل السادس حيث يأتي بعد آخر تأجيل الذي كان في نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٦. والتاريخ المستهدف الجديد يعني أنه لن يتحقق خلال فترة محافظ البنك الحالي كورودا هاروهيكو الذي تنتهي مدته في أبريل/نيسان ٢٠١٨.

٢١

الورقة الإقتصادية والمالية للحكومة تشير إلى أن "الثورة الصناعية الرابعة" التي يُدَّعمها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى ستزيد من الإنتاجية حيث ستوفر مزيدا من فرص العمل وترفع الأجور. كما سترفع من احتمالية أن الوظائف البسيطة التي لا تتطلب مهارات عالية المستوى يمكن أن تُؤدى باستخدام التقنيات الجديدة. وتشدد على ضرورة المُضي قدما لدفع عجلة إصلاح وتيرة العمل والإبتكار من أجل سد العجز في اليد العاملة.

حقق مصارع السومو هاكوهو المنغولي المولد الحامل لمرتبة ”يوكوزونا“ فوزه ال ١٠٤٨ خلال منافسات بطولة ناغويا، محققا رقما قياسيا جديدا بتجاوزه العدد الإجمالي للمصارع السابق (كايئو) البالغ ١٠٤٧، والذي يشغل حاليا منصب رئيس مقر التدريب أساكاياما.

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٢٧

رئيسة الحزب الديمقراطى رينهو تعلن استقالتها وتتحمل مسؤولية الارتباك داخل أروقة الحزب عقب الأداء المتواضع فى انتخابات الجمعية العامة لمدينة طوكيو في الثاني من تموز/يوليو الماضي.

اتحاد النقابات العمالية الياباني (رينغو) يسحب الدعم المقدم لخطة إعفاء الوظائف المتخصصة ذات الأجر العالي من لوائح ساعات العمل. وواجه التعديل المقترح من قبل الحكومة لقانون معايير العمل معارضة مستمرة من أعضاء النقابات، مما دفع اللجنة التنفيذية إلى التراجع عن تأييدها الأصلي.

اختيار إيشيزاوا يوشياكي ضمن الحاصلين الستة على جائزة رامون ماجسايساى لعام ٢٠١٧، والمعروفة باسم "جائزة نوبل آسيا". وذلك لجهوده في أعمال الترميم والحفاظ على معبد أنغكور وات بكمبوديا.

٢٨

استقالة إينادا تومومي من منصبها كوزيرة للدفاع عقب قيام مسؤولون من الوزارة وقوات الدفاع الذاتي بالتستر على سجلات يومية لعمليات حفظ السلام التابعة لقوات الدفاع الذاتى في جنوب السودان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية)