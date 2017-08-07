El Partido Liberal Democrático sufrió una derrota histórica en las elecciones a la Asamblea Metropolitana de Tokio, Japón y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo amplio en materia de comercio y Okinoshima fue incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Estas y otras noticias fueron las historias más destacadas del pasado mes de julio en Japón.

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El Partido Liberal Democrático sufrió una amplia derrota en las elecciones a la Asamblea Metropolitana de Tokio, pasando a tener 23 asientos de los 57 que obtuvo en las anteriores elecciones. Es un número de asientos mucho menor que el del peor resultado registrado por el partido hasta entonces con solo 38 escaños. El partido Los Tokiotas Primero de la gobernadora Koike Yuriko obtuvo una aplastante victoria con 49 asientos. Junto al Kōmeitō y a otros candidatos que apoyan al partido, la formación superó la mitad de asientos de la asamblea asegurándose 79 escaños.

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El jugador profesional de shōgi Fujii Sōta, el más joven de la historia a sus 14 años y con el nivel de 4.º dan, cae derrotado en la segunda ronda de la final del 30.º Torneo Ryūō ante Sasaki Yūki, un 5.º dan de 22 años. El récord de victorias consecutivas de Sōta se detiene en 29 y pierde la oportunidad de convertirse en el primer estudiante de escuela secundaria en optar al título del Torneo Ryūō.

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Se descubren en el puerto de Osaka varias “hormigas del fuego” procedentes de América del Sur, una especie que porta un potente veneno. El 26 de mayo fueron descubiertas por primera vez en un contenedor de un barco mercante en la ciudad de Amagasaki de la prefectura de Hyōgo, y desde entonces se han registrado otros casos en todo el país. El Ministerio de Medioambiente aseguró el 25 de julio hasta el momento se han encontrado estas hormigas en 10 lugares de siete prefecturas: Hyōgo, Aichi, Osaka, Tokio, Kanagawa, Fukuoka y Ōita.

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Las fuertes lluvias que caen sobre las prefecturas de Fukuoka y Ōita provocan corrimientos de tierra que dejan numerosas víctimas. El 27 de julio se habían contabilizado 35 víctimas mortales y el número de desparecidos ascendía a 6. Esta catástrofe es mayor a la ocurrida en el norte de Kyūshū también por las fuertes lluvias hace cinco años.

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El primer ministro Abe Shinzō se reúne en Bruselas con el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk y el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker para anunciar formalmente la creación de un marco general para un acuerdo amplio de comercio entre Japón y la Unión Europea. Respecto a uno de los puntos más complicados como es el comercio de lácteos, este acuerdo contempla la reducción de los aranceles para la importación de algunos quesos europeos como el Camembert y la eliminación de estos aranceles dentro de 16 años. Japón avanzará hacia la eliminación de todos los aranceles en alrededor del 95 % de todos los productos, aproximadamente la misma proporción que la contemplada en el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica.

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La UNESCO añade a su lista del Patrimonio de la Humanidad la “Isla Sagrada de Okinoshima y sus lugares relacionados en la región de Munakata” (prefectura de Fukuoka). Aunque en mayo el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS, por sus siglas en inglés) recomendó añadir a la lista únicamente a Okinoshima y tres islotes rocosos que pertenecen a la isla, rechazando incluir otros lugares relacionados, finalmente se decidió registrar los ocho lugares recomendados por el Gobierno de Japón. Es el 17.º bien cultural de la Humanidad en Japón, y sumando los bienes naturales reconocidos Japón cuenta ya con 21 Patrimonios de la Humanidad.

El santuario de Okitsumiya del Gran Santuario de Munakata Taisha, en Okinoshima. En la ciudad de Munakata de la prefectura de Fukuoka. (Jiji)

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Se celebra en la Dieta una audiencia especial para debatir cuestiones relacionadas con el plan para la creación de una nueva facultad veterinaria por parte de la organización educativa Kake Gakuen, presidida por un amigo del primer ministro Abe. Maekawa Kihei, un ex vice ministro administrativo del Ministerio de Educación, afirma que la Oficina del Primer Ministro estuvo involucrada en la aprobación de la fundación de la facultad con la supuesta asignación a Kake Gakuen en un distrito especialmente designado como estratégico. En una audiencia el 24 de julio, Abe asegura que no revocará la aprobación de este plan pero que examinará a conciencia cómo actuar para no generar desconfianza entre los ciudadanos.

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El Tribunal Sumario de Tokio decide llevar a un juicio formal al gigante de la publicidad Dentsu por violar las regulaciones en materia de horas extra. En una decisión sin precedentes, rechaza la decisión de la Oficina de Fiscales Públicos del distrito de Tokio, considerando que la decisión sumaria de la acusación de imponer simplemente una multa es inapropiada.

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El Ministerio de Justicia anuncia la ejecución de dos reos condenados a muerte: Nishikawa Masakatsu, de 61 años, que en 1991 asesinó a cuatro mujeres; y Sumida Kōichi, de 34 años, autor de la muerte de una mujer en 2011. Nishikawa pedía la celebración de un nuevo juicio.

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Una encuesta realizada por la Agencia Jiji entre el 7 y el 10 de julio revela que el índice de apoyo al Gobierno de Abe Shinzō descendió en 15,2 puntos respecto al mes anterior hasta el 29,9 %. Es el índice de apoyo más bajo desde que Abe Shinzō inaugurara su segundo mandato en diciembre de 2012, y la primera vez que queda por debajo del 30 %. El índice de rechazo a sus políticas aumenta en 14,7 puntos hasta situarse en un máximo histórico del 48,6 %.

El jugador de fútbol internacional de Japón Honda Keisuke, de 31 años, es traspasado al CF Pachuca de la primera división mexicana. Al terminar la temporada 2016-2017 Honda se retiró de las filas del AC Milán de la primera división italiana.

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Hinohara Shigeaki, el médico galardonado con la Orden de la Cultura y director honorario del Hospital Internacional de San Lucas de Tokio, muere de un fallo respiratorio a la edad de 105 años. Hinohara continuó practicando la medicina aun pasados los 100 años, lo que le convirtió en un símbolo de las personas mayores activas en medio de una envejecida sociedad japonesa.

Un retrato de Hinohara Shigeaki en su funeral celebrado el 29 de julio en el tanatorio de Aoyama en Tokio. (Jiji)

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Se celebra la 157ª ceremonia de presentación de los ganadores de los premios Akutagawa y Naoki de literatura. El premio Akutagawa es otorgado a Numata Shinsuke por Kageura (El reverso de la sombra). Satō Shōgo recibe el premio Naoki por Tsuki no michikake (Las fases de la luna).

La Organización Nacional del Turismo Japonés anuncia que alrededor de 13,8 millones de turistas internacionales visitaron Japón durante la primera mitad del 2017. Esto supone un aumento del 17,4 % respecto al mismo periodo del 2016, lo que marca un nuevo récord por quinto año consecutivo. El número de visitantes de Asia aumentó considerablemente debido en parte al aumento de los vuelos baratos.

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En una reunión de Política Monetaria, el Banco de Japón pospone la fecha prevista para alcanzar su objetivo del 2 % de inflación del año fiscal 2018 al año fiscal 2019. Es la sexta vez que se pospone este objetivo, y esta decisión llega después de otro reciente retraso de la fecha anunciado en noviembre de 2016. Esto significa que el objetivo no será alcanzado durante el presente mandato de Kuroda Haruhiko como gobernador de la institución, que finaliza en abril de 2018.

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Un documento sobre economía y fiscalidad del Gobierno sugiere que una “cuarta revolución industrial” liderada por la inteligencia artificial y otras tecnologías incrementaría la productividad, haciendo subir las cifras de empleo y los salarios. El documento también plantea la posibilidad de que trabajos sencillos que no requieren de una alta cualificación puedan ser realizados utilizando nuevas tecnologías. Por otra parte, señala la necesidad de impulsar tanto una reforma del sistema de trabajo como la innovación para hacer frente a la falta de mano de obra.

Hakuhō, el yokozuna nacido en Mongolia, obtiene la victoria número 1.048 de su carrera al décimo tercer día en el torneo de Nagoya, marcando un nuevo récord al superar el total de 1.047 victorias de Kaiō, que es hoy líder del establo Asakayama.

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La líder del Partido Democrático Renhō anuncia su dimisión, asumiendo su responsabilidad por la confusión generada dentro del partido después de los desastrosos resultados en las elecciones a la Asamblea Metropolitana de Tokio del 2 de julio.

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La Confederación Japonesa de Sindicatos de Japón (Rengō) retira su apoyo al plan para excluir a los trabajos especializados con altas compensaciones de las regulaciones sobre los límites de horas de trabajo. La reforma de la Ley de Estándares Laborales propuesta por el Gobierno recibió una oposición constante de los sindicatos miembros de Rengō, haciendo que el comité ejecutivo de esta organización retirara su apoyo.

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Ishizawa Yoshiaki es uno de los seis galardonados con el Premio Ramon Magsaysay 2017, el conocido como “el Premio Nobel de Asia”. Es elegido por su trabajo para la conservación y restauración de Angkor Wat en Camboya.Inada Tomomi dimite como ministra de Defensa después de descubrirse que el ministerio ocultó varios registros diarios oficiales de las Fuerzas de Autodefensa referentes a las operaciones de mantenimiento de la paz en Sudán del Sur.