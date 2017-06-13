安倍首相表明力爭「於2020年施行修訂版憲法」；眞子內親王殿下將訂婚；在「加計學園」新設大學獸醫系問題上文科省被曝曾遭施壓…，請看2017年5月日本要聞回顧。

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海上自衛隊「出雲號」護衛艦在千葉房總半島海域與美國海軍補給艦會合，根據安全保障相關法首次執行了美軍艦船護衛任務。

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日本國憲法迎來施行70週年紀念日。安倍晉三首相以自民党總裁身分向推進修憲的民間團體送上錄影致辭，表示將力爭在2020年施行修訂版憲法，把自衛隊明確寫入第九條。

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總務省於「兒童節」當日公布的不滿15歲的兒童人口推測值（截至4月1日）為1,571萬人，較上一年度的1,588萬人減少17萬人，從1982年開始36年連續減少。

由時裝品牌「COMME des GARÇONS」的設計師川久保玲親自操刀的特別展覽，在美國紐約的大都會藝術博物館拉開帷幕。這是自1983年Yves Saint Laurent展以來，該館再次為現役設計師單獨設展。該展覽將對公眾開放至9月4日。

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聯合國教科文組織（UNESCO）的諮詢機構國際文化紀念物與歷史場所委員會（ICOMOS），建議將日本政府申報的「『神宿之島』宗像・沖之島和相關遺產群」（福岡縣宗像市、福津市）有條件地列入世界文化遺產名錄，並認為將宗像大社邊津宮等4處遺跡排除在外是合理恰當的。預計將於7月正式決定是否列入世界文化遺產名錄。

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財務省公布的資料顯示，截至2016年度末，包括國債和借款等在內的「國家債務」達到1071兆5594億日圓。較上一年度末增加22兆1933億日圓，刷新了歷史最高紀錄。

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安倍首相與10日上任的韓國總統文在寅舉行了時長約25分鐘的電話會談。針對日韓兩國在2015年末就慰安婦問題達成的共識，安倍首相表示「負責地實施國際社會高度讚揚的共識內容具有重要意義」，要求確實履行共識。在日趨緊張的北韓問題上，兩位首腦一致表示將展開緊密合作。

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岐阜市漁民在長良川上舉行了宣告初夏到來的鸕鶿捕魚儀式。鸕鷀捕魚是帶著黑帽子，穿著短蓑裙的鸕鷀漁民，利用手繩巧妙控制鸕鷀去捕捉香魚的傳統捕魚法，已有1300多年的歷史，被指定為國家重要非物質民俗文化遺產。

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東芝發布了作為暫定預估數值、未經審計機構核准的2016年度並表結算財報。由於受到美國子公司西屋電氣申請適用美國聯邦破產法等核電業務巨額損失的影響，本期淨虧損達到了9500億日元。

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據悉，秋篠宮殿下夫婦的長女眞子內親王（25歲）將與大學時代的同年級學生、目前供職於東京都內某法律事務所的小室圭（25歲）訂婚。婚禮預計於明年舉行。按照皇室典範的規定，眞子內親王結婚後將失去皇籍。

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《朝日新聞》曝出的一份文件顯示，內閣府曾就安倍首相老友擔任理事長的學校法人「加計學園」（岡山市）在國家戰略特區新設大學獸醫系的計畫問題，向文部科學省傳達了「總理的意向」。文部科學大臣松野博一於19日宣布，從省內調查的結果來看，「未能確認到該文件的存在」。而前文部科學省事務次官前川喜平在25日召開的記者會上表示，「該文件確實存在，我在職期間也看到過」。安倍首相在29日的參議院全體會議上強調「絕不存在施壓的情況」。

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政府在內閣會議上敲定了旨在實現天皇陛下退位的特例法案。預計將在會期截至6月的通常國會上獲得通過，目前正圍繞2018年12月這個時間點研究退位和皇太子殿下即位的問題。

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日本政府觀光局公布資料顯示，今年1～4月的赴日外國遊客人數（推算值）達到911.6萬人，同比成長16.4%。同時，觀光廳長官田村明比古在記者會上表示，截至5月13日，赴日外國遊客人數已突破1,000萬人，這一速度刷新了歷史記錄。

吉卜力工作室開始為宮崎駿導演的新長篇動畫電影招募工作人員。該公司解釋稱，「宮崎導演已經決定『撤回隱退聲明』，參與製作長篇動畫電影。這無非是因為他找到了值得製作的題材。從年齡上看，這一次恐怕真的是他最後一部執導作品了」。

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軟銀集團宣布設立了總額超過930億美元的基金，致力於投資IoT等尖端技術。除了沙烏地阿拉伯政府背景的基金外，美國蘋果公司、美國半導體巨頭高通公司、臺灣鴻海精密工業、夏普等也將出資。

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除了宣布退出的美國以外，簽署TPP的11個國家在越南河內召開部長會議，發表了力爭促使協議早日生效的聲明，並指示各國談判代表研究具體的選項。7日在日本召開首席談判代表會議後，各方表示將爭取在11月召開APEC首腦會議之前達成基本共識。

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有組織犯罪處罰法修正案在眾議院全體會議上因自民、公明兩黨和日本維新會等黨派的多數贊成而獲得通過，將提交參議院審議。這個修正案中在修改了「共謀罪」構成要件的基礎上增設了「恐怖行動等準備罪」。日本政府將之定位為面向2020年東京奧運帕運的反恐對策的一環，主張這是締結打擊跨國有組織犯罪公約的前提。民進黨等主要在野黨認為無法排除因當局恣意運用導致一般民眾成為搜查對象的可能性，呼籲撤銷該法案。

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（當地時間26日）安倍首相與14日上任的法國總統馬克宏在義大利陶爾米納（Taormina）舉行了首次會談。兩位首腦就共同推進亞太地區安全保障工作達成了共識。馬克宏總統還欣然接受安倍首相提出的早日訪日的邀請。

被派往南蘇丹執行聯合國維和行動（PKO）的陸上自衛隊設施部隊中，在當地駐守到最後的約40名隊員返回日本。結束了為期5五年4個月的維和任務。

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安倍首相的在任時間，算上第一次政權在內已達到1,981天，超過前首相小泉純一郎，躍居戰後首相執政時間排行榜第3位。

三大汽車大獎賽之一、第101屆印第安納波利斯500英里（印第500）大賽在美國印第安納州的印第安納波利斯賽道（一圈約四公里）舉行了200圈決賽，第八次參賽的佐藤琢磨（達拉拉・本田）成為了首個獲得冠軍的日本人。

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原女子高爾夫球世界排名第1、9次奪得美國巡迴賽冠軍、15次奪得日本巡迴賽冠軍的宮里藍選手宣布將於本賽季結束後退役。她表示「去年夏天就做出了這個決定。最關鍵的原因是自己失去了繼續堅持下去的動力」。

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厚生勞動省公布的4月有效招聘倍率（每名求職者可獲得多少個錄用機會的倍率，已對因季節而帶來的變動因素做出調整）為1.48倍，較上月上升了0.03個百分點。該數值超過了泡沫經濟時期1.46倍的最高水準（1990年7月）。自經濟高速成長期後創造了1.53倍（1974年2月）這一紀錄後，時隔43年2個月，達到了歷史次高水準。

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日本相撲協會決定，將在最近的3場賽事中贏得共計34次勝利的「關脇」高安晉升為「大關」。7月的名古屋大賽將再次出現4個「橫綱」和3個「大關」同時在位的盛況，這是自2000年春季大賽後的第1次。