安倍首相表明力争“于2020年施行修订版宪法”；秋筱宫家真子公主将订婚；在“加计学园”新设大学兽医系问题上文科省被曝曾遭施压……，请看2017年5月日本要闻回顾。

1

海上自卫队“出云号”护卫舰在千叶房总半岛海域与美国海军补给舰汇合，根据安全保障相关法首次执行了美军舰船护卫任务。

3

日本国宪法迎来施行70周年纪念日。安倍晋三首相以自民党总裁身份向推进修宪的民间团体论坛发去视频致辞，表示将力争在2020年施行修订版宪法，把自卫队明确写入第九条。

4

总务省于“儿童节”当日公布的不满15岁的儿童人口推测值（截至4月1日）为1571万人，较上一年度的1588万人减少17万人，从1982年开始36年连续减少。

由时装品牌“COMME des GARÇONS”的设计师川久保玲亲自操刀的特别展览，在美国纽约的大都会艺术博物馆拉开帷幕。这是自1983年伊夫・圣罗兰展以来，该馆再次为现役设计师单独设展。该展览将对公众开放至9月4日。

5

联合国教科文组织（UNESCO）的咨询机构国际古迹遗址理事会（ICOMOS），建议将日本政府申报的“‘神宿之岛’宗像・冲之岛和相关遗产群”（福冈县宗像市、福津市）有条件地列入世界文化遗产名录，并认为将宗像大社边津宫等四处遗迹排除在外是合理恰当的。预计将于7月正式决定是否列入世界文化遗产名录。

10

财务省公布的数据显示，截至2016年度末，包括国债和借款等在内的“国家债务”达到1071.5594万亿日元。较上一年度末增加22.1933万亿，刷新了历史最高纪录。

11

安倍首相与10日上任的韩国总统文在寅举行了时长约25分钟的电话会谈。针对日韩两国在2015年末就慰安妇问题达成的共识，安倍首相表示“负责地实施国际社会高度评价的共识内容具有重要意义”，要求切实履行共识。在日趋紧张的朝鲜问题上，两位首脑一致表示将展开紧密合作。

相关报道

韩国新政权与国际关系：如何处理朴槿惠外交政策的“负遗产”

岐阜市渔民在长良川上举行了宣告初夏到来的鸬鹚捕鱼仪式。鸬鹚捕鱼是带着黑帽子，穿着短蓑裙的鸬鹚渔民，利用手绳巧妙控制鸬鹚去捕捉香鱼的传统捕鱼法，已有1300多年的历史，被指定为国家重要非物质民俗文化遗产。

15

东芝发布了作为暂定预估数值、未经审计机构核准的2016年度并表结算财报。由于受到美国子公司西屋电气申请适用美国联邦破产法等核电业务巨额损失的影响，本期净亏损达到了9500亿日元。

相关报道

美国核电业务巨亏：东芝豪赌失败

16

据悉，秋筱宫夫妇的长女真子公主（25岁）将与大学时代的同年级学生、目前供职于东京都内某法律事务所的小室圭（25岁）订婚。婚礼预计于明年举行。按照皇室典范的规定，真子公主结婚后将失去皇籍。

17

《朝日新闻》曝出的一份文件显示，内阁府曾就安倍首相老友担任理事长的学校法人“加计学园”（冈山市）在国家战略特区新设大学兽医系的计划问题，向文部科学省传达了“总理的意向”。文部科学大臣松野博一于19日宣布，从省内调查的结果来看，“未能确认到该文件的存在”。而前文部科学省事务次官前川喜平在25日召开的新闻发布会上表示，“该文件确实存在，我在职期间也看到过”。安倍在29日的参议院全体会议上强调“绝不存在施压的情况”。

19

政府在内阁会议上敲定了旨在实现明仁天皇退位的特例法案。预计将在会期截至6月的通常国会上获得通过，目前正围绕2018年12月这个时间点研究天皇退位和皇太子即位的问题。

相关报道

天皇退位是“紧急避难”，但也会构成先例

皇室典范与退位特例法：“例外”成为“先例”的矛盾

日本政府观光局公布数据显示，今年1～4月的赴日外国游客人数（推算值）达到911.6万人，同比增长16.4%。同时，观光厅长官田村明比古在新闻发布会上表示，截至5月13日，赴日外国游客人数已突破1000万人，这一速度刷新了历史记录。

吉卜力工作室开始为宫崎骏导演的新长篇动画电影招募工作人员。该公司解释称，“宫崎导演已经决定‘撤回隐退声明’，参与制作长篇动画电影。这无非是因为他找到了值得制作的题材。从年龄上看，这一次恐怕真的是他最后一部执导作品了”。

相关报道

“现在进行时”的宫崎骏导演和吉卜力工作室——访制作人铃木敏夫

20

软银集团宣布设立了总额超过930亿美元的基金，致力于投资IoT（物联网）等尖端技术。除了沙特阿拉伯政府背景的基金外，美国苹果公司、美国半导体巨头高通公司、台湾鸿海精密工业、夏普等也将出资。

21

除了宣布退出的美国以外，签署跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的11个国家在越南河内召开部长会议，发表了力争促使协定早日生效的声明，并指示各国谈判代表研究具体的选项。7日在日本召开首席谈判代表会议后，各方表示将争取在11月召开亚太经合组织会议（APEC）首脑会议之前达成基本共识。

相关报道

特朗普时代的贸易体制何去何从？

23

有组织犯罪处罚法修正案在众议院全体会议上因自民、公明两党和日本维新会等党派的多数赞成而获得通过，将提交参议院审议。这个修正案中在修改了“共谋罪”构成要件的基础上增设了“恐怖行动等准备罪”。日本政府将之定位为面向2020年东京奥运及残奥会的反恐对策的一环，主张这是缔结打击跨国有组织犯罪公约的前提。民进党等主要在野党认为无法排除因当局恣意运用导致一般民众成为搜查对象的可能性，呼吁撤销该法案。

27

（当地时间26日）安倍首相与14日上任的法国总统马克龙在意大利陶尔米纳举行了首次会谈。两位首脑就共同推进亚太地区安全保障工作达成了共识。马克龙总统还欣然接受安倍首相提出的早日访日的邀请。

被派往南苏丹执行联合国维和行动（PKO）的陆上自卫队设施部队中，在当地驻守到最后的约40名队员返回日本。结束了为期五年零四个月的维和任务。

相关报道

派遣自卫队参与维和行动的做法已经走到尽头

28

安倍首相的在任时间，算上第一次政权在内已达到1981天，超过前首相小泉纯一郎，跃居战后首相执政时间排行榜第三位。

三大汽车大奖赛之一、第101届印第安纳波利斯500英里（印第500）大赛在美国印第安纳州的印第安纳波利斯赛道（一圈约四公里）举行了200圈决赛，第八次参赛的佐藤琢磨（达拉拉・本田）成为了首个获得冠军的日本人。

29

原女子高尔夫球世界排名第一、九次夺得美国巡回赛冠军、15次夺得日本巡回赛冠军的宫里蓝选手宣布将于本赛季结束后退役。她表示“去年夏天就做出了这个决定。最关键的原因是自己失去了继续坚持下去的动力”。

30

厚生劳动省公布的4月有效招聘倍率（每名求职者可获得多少个录用机会的倍率，已对因季节而带来的变动因素做出调整）为1.48倍，较上月上升了0.03个百分点。该数值超过了泡沫经济时期1.46倍的最高水平（1990年7月）。自经济高速增长期后创造了1.53倍（1974年2月）这一纪录后，时隔43年零两个月，达到了历史次高水平。

31

日本相扑协会决定，将在最近的三场赛事中赢得共计34次胜利的“关胁”高安晋升为“大关”。7月的名古屋大赛将再次出现四个“横纲”和三个“大关”同时在位的盛况，这是自2000年春季大赛后的第一次。