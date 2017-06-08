Объявление премьер-министром Абэ Синдзо намерений ввести в действие поправки к Конституции Японии в 2020 году, сообщение о помолвке принцессы Мако, дочери принца Акисино, скандал по поводу возможного давления на Министерство образования в связи с планами строительства нового здания ветеринарного факультета Университета Какэ Гакуэн и другие события мая 2017 года в Японии.

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Сторожевой корабль Морских сил самообороны Японии «Идзумо» в водах у полуострова Босо префектуры Тиба впервые присоединился к кораблю снабжения ВМС США для выполнения миссии по охране кораблей и судов ВМС США на основании нового законодательства в сфере обеспечения безопасности.

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Со времени вступления в силу Конституции Японии исполнилось ровно 70 лет. В своём видеообращении в качестве генерального секретаря Либерально-демократической партии к собранию фракции сторонников пересмотра Конституции премьер-министр Абэ Синдзо выразил намерение стремиться в 2020 году ввести в действие поправки в основной закон, явно прописывающие роль Сил самообороны в Девятой статье.

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Поправки к Конституции Японии. Девятая статья: за и против

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Согласно расчётным данным, опубликованным по случаю Дня детей Министерством по общенациональным делам, местной автономии и связи, число детей в возрасте младше 15 лет (по состоянию на 1 апреля) составило 15 млн 710 тыс. человек, что на 170 тыс. меньше по сравнению с предшествовавшим годом, когда этот показатель находился на отметке 15 млн 880 тыс. Сокращение происходит 36 лет подряд с 1982 года.

В нью-йоркском художественном музее Метрополитен открылась специальная экспозиция Кавакубо Рэй, дизайнера модной торговой марки Comme des Garçons. Кавакубо стала вторым ныне действующим дизайнером, удостоенным персональной выставки в этом музее после Ива Сен-Лорана в 1983 году. Экспозиция будет демонстрироваться до 4 сентября.

Специальная экспозиция дизайнера моды Кавакубо Рэй, показ для прессы, 1 мая, Нью-Йорк, художественный музей «Метрополитен» (фотография предоставлена Jiji Press)

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Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) – консультационный орган Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) рекомендовал зарегистрировать на определённых условиях в качестве объекта Всемирного наследия представленную правительством Японии группу объектов под общим названием «"Остров-обитель божеств" Окиносима и группа связанных с ним объектов наследия в районе Мунаката» (префектура Фукуока, города Мунаката и Фукуцу). При этом совет счёл необходимым исключить четыре объекта, включая Хэцумия из Мунаката Тайся и др. Ожидается, что официальное решение будет принято в июле.

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Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Японии

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С 29 апреля в Сибуя, Токио, проходили марши ЛГБТ. В заключительный день 7 мая 2017 г. в марше приняло участие рекордное количество людей, около 6000 человек, которые выступали за равные права на вступление в брак.

Женщина во время марша ЛГБТ в Сибуя, Токио, 7 мая 2017 г. держит плакат с надписью: «Я хочу вступить в брак!» (© Jiji Press)

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Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи сообщило о том, что общая сумма государственных займов и других заимствований – «долгов государства» по состоянию на конец 2016 финансового года составила 1 квадрлн 071 трлн 559 млрд 400 млн йен. По сравнению с окончанием предшествовавшего финансового года показатель увеличился на 22 трлн 193 млрд 300 млн йен, достигнув самой большой величины за всю историю.

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Премьер-министр Абэ Синдзо провёл по телефону беседу продолжительностью около 25 минут с вступившим 10 мая на пост президента Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Премьер-министр затронул достигнутое в конце 2015 года Японией и Южной Кореей соглашение о проблеме так называемых «женщин-утешительниц», отметив, что «очень важно ответственно выполнить это соглашение, заслужившее высокую оценку со стороны международного сообщества». Лидеры двух стран договорились о тесном взаимодействии при реагировании на растущую напряжённость, связанную с северокорейскими проблемами.

На реке Нагара в городе Гифу состоялась знаменующая приход лета рыбная ловля с помощью бакланов. Это традиционный метод ловли рыбы, при котором рыбак, облачённый в традиционную соломенную накидку, искусно управляя за поводки своими птицами, ловит с их помощью форель. Данный способ рыбной ловли, история которого насчитывает более 1 300 лет, является нематериальным достоянием нации.

Зрители разразились аплодисментами, когда в свете факелов лодки рыбаков с бакланами, выстроившись в ряд, приступили к загону форели на отмель. (фотография предоставлена Jiji Press)

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Корпорация Toshiba опубликовала не утверждённые официальным аудитором данные консолидированного финансового отчёта о прибылях и убытках за финансовый год, завершившийся в марте 2017-го. Из-за колоссальных убытков бизнеса в области ядерной энергетики американского дочернего предприятия корпорации – фирмы Westinghouse чистый убыток Toshiba составил 950 млрд йен.

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Стало известно о готовящейся помолвке старшей дочери четы Акисино – двадцатипятилетней принцессы Мако со служащим одного из токийских юридических агентств Комуро Кэем (25 лет), с которым принцесса вместе училась в университете. Предполагается, что свадьба состоится в будущем году. Согласно Закону об императорском доме, с выходом замуж принцессе Мако предстоит утратить положение члена императорской семьи.

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Газета «Асахи симбун» сообщила о существовании документов, в которых Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий в связи с планом строительства на территории особой стратегической зоны ветеринарного факультета университета образовательного юридического лица «Какэй Гакуэн» (г. Окаяма), возглавляемого другом премьер-министра Абэ Синдзо, указывает, что, по сообщению из кабинета министров, это является «желанием премьер-министра». Министр образования Мацуно Хирокадзу 19 мая заявил о том, что по результатам внутренней проверки в министерстве «существование таких документов не подтвердилось». С другой стороны, Маэкава Кихэй, бывший заместитель министра по административным делам, 25 мая провёл пресс-конференцию, на которой заявил: «Во время моего пребывания на посту документ существовал, и я имел к нему доступ». Премьер-министр Абэ Синдзо в ходе пленарного заседания Палаты советников парламента 29 мая подчеркнул: «Решительно никакого давления (на министерство) не оказывалось».

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Правительство Японии на заседании кабинета министров утвердило особый законопроект, позволяющий императору Японии отречься от престола. Законопроект предполагается утвердить до начала июня в ходе работы очередной парламентской сессии, а в качестве срока отречения и восхождения на престол наследника, принца Нарухито, предлагается рассмотреть декабрь 2018 года.

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Как сообщила Японская национальная туристическая организация, с января по февраль нынешнего года по расчётным данным число иностранцев, посетивших Японию, увеличилось на 16,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигло 9 млн 116 тыс. человек. Кроме того, в ходе пресс-конференции руководитель этой организации дал понять, что число иностранных туристов растёт рекордными темпами, и уже 13 мая оно превысило 10 млн.

Студия «Гибли» начала набор сотрудников для работы над новым полнометражным анимационным фильмом режиссёра Миядзаки Хаяо. «Режиссёр Миядзаки принял решение повременить с уходом на покой и создать большой анимационный фильм. Очевидно, он нашёл достойную тему, от которой не может отказаться. Принимая во внимание возраст, вероятно, именно нынешняя лента действительно станет последней режиссёрской работой», – прокомментировала эту новость студия.

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Корпорация Softbank Group объявила об учреждении фонда размером свыше 93 млрд долларов (около 10 трлн 400 млрд йен) для инвестиций в передовые технологии, такие как IoT (Интернет вещей). Помимо инвестиционного фонда, связанного с правительством Саудовской Аравии, в создании нового фонда примут финансовое участие фирма Apple, крупный американский производитель полупроводников Qualcomm, тайваньская Hon Hai Precision Industry, Sharp и др.

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Одиннадцать стран-участниц соглашения о Транс-тихоокеанском партнёрстве за исключением вышедших из этого договора Соединённых Штатов провели во вьетнамском городе Ханой встречу на уровне министров, на которой выступили с заявлением о том, что будут стремиться к скорейшему вступлению соглашения в силу. Официальные представители стран-участниц получили распоряжение изучить конкретные варианты. После проведения в июле в Японии переговоров глав делегаций стороны будут стремиться прийти к широкому соглашению до ноябрьского саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

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Проект поправок к Закону о борьбе с организованной преступностью, устанавливающий ответственность за подготовку к террористическим актам, определяя состав преступления под названием «заговор», был утвержден в Палате представителей парламента большинством голосов депутатов от ЛДП, партии Комэй, Общества возрождения Японии и других сил. Законопроект направлен на утверждение в Палату советников. Правительство отводит этому закону роль одной из мер против терроризма в рамках подготовки к проведению летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года и подчёркивает, что он является предпосылкой для заключения Международного договора о борьбе с организованной преступностью. Демократическая прогрессивная партия и другие ведущие оппозиционные партии призвали отказаться от этого законопроекта, отмечая, что с его принятием нельзя исключать возможность самовольного проведения расследований соответствующими органами в отношении обычных людей.

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(26 мая по местному времени) В Италии в Таормине состоялась первая встреча премьер-министра Японии Абэ Синдзо с вступившим 14 мая на пост президента Франции Эммануэлем Макроном. Стороны договорились развивать сотрудничество в деле обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На слова премьер-министра, пригласившего в скором времени посетить Японию, французский президент откликнулся с готовностью, заявив, что он «с радостью принимает приглашение».

Последние 40 служащих подразделения Сухопутных сил самообороны Японии, направленного в Южный Судан для участия в операции по поддержанию мира Организации Объединенных Наций, вернулись на родину. Завершилась миссия, длившаяся 5 лет и 4 месяца.

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Продолжительность пребывания у власти премьер-министра Абэ Синдзо, включая первый кабинет министров под его руководством, составила 1981 день. Тем самым Абэ обошёл по этому показателю Коидзуми Дзюнъитиро и занял третье место за всю послевоенную историю.

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На 101-х автогонках «500 миль Индианаполиса» (также известных как «Инди-500»), которые проводятся на Автодроме Индианаполиса в американском штате Индиана (длина кольцевой трассы около 4 км), в финальном заезде на 200 кругов победителем впервые стал японский гонщик Сато Такума, участвовавший в этих гонках 8-й раз.

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Гольфистка Миядзато Ай, в прошлом занимавшая первую строчку мирового рейтинга, 9-кратная победительница на американских чемпионатах и 15-кратная – на национальных, сообщила о намерении оставить этот спорт по окончании нынешнего сезона. «Я приняла это решение примерно летом прошлого года. Главная причина решения состоит в том, что мне стало трудно поддерживать мотивацию», – заявила спортсменка.

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Согласно данным, опубликованным Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, в апреле соотношение числа вакансий к числу соискателей (с учётом сезонных факторов) превысило мартовский показатель на 0,03 пункта, составив 1,48. Таким образом показатель превысил максимальный уровень 1,46 времён экономики «мыльного пузыря» (за июль 1990 г.), став самым высоким за 43 года и 2 месяца со времени сверхвысоких темпов экономического роста, когда был зафиксирован рекордный уровень 1,53 (за февраль 1974 г.).

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Японская федерация сумо приняла решение о возведении в ранг одзэки борца Такаясу, выступавшего в ранге сэкивакэ и одержавшего 34 победы в поединках трёх последних чемпионатов. Таким образом в следующем июльском чемпионате в Нагоя впервые с весны 2000 года будут участвовать 4 спортсмена высшего ранга ёкодзуна и 3 борца второго ранга одзэки.

Такаясу (впереди в середине) с праздничным морским лещом после церемонии уведомления о возведении в ранг одзэки. Справа руководитель школы сумо Тагоноура (в прошлом выступал под именем Таканоцуру в ранге макуноути), в заднем ряду третий справа отец Эйдзи, четвёртая – мать Бебелита, уроженка Филиппин, 31 мая, Токио, столичный район Тиёда (фотография предоставлена Jiji Press)

(Статья на японском языке опубликована 1 июня 2017 г.)