Se anunció el compromiso matrimonial de la princesa Mako, el primer ministro Abe fue cuestionado ante las acusaciones de utilizar su influencia de forma inapropiada, y la ley “anti conspiraciones” fue aprobada en la Cámara Baja. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del pasado mes de mayo en Japón.

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El portahelicópteros Izumo de las Fuerzas de Autodefensa Marítima de Japón es enviado como escolta de un barco de suministro de los Estados Unidos desde la península de Bōsō en la prefectura de Chiba, en la primera aplicación de la nueva legislación de seguridad que da una mayor autonomía a estas fuerzas de seguridad.

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Japón conmemora el 70.º aniversario de la promulgación de su Constitución de posguerra. El primer ministro Abe Shinzō envía un vídeo como presidente del Partido Liberal Democrático a una reunión de un grupo que tiene como objetivo revisar este documento. En él pone como objetivo 2020 para poner en vigor una Constitución reformada que clarifique la existencia de las Fuerzas Armadas de Autodefensa en el artículo 9.

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El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones anuncia que la población total de niños menores de 15 años era de 15,71 millones a 1 de abril de 2017, unos 170.000 menores menos respecto a la cifra del año anterior. Esta cifra ha caído anualmente desde 1982.

Una exposición de los trabajos del diseñador de moda de Comme des Garçons, Kawakubo Rei, tiene lugar en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Es la segunda vez que el museo ha dedicado una exposición a un único diseñador contemporáneo, después de la de Yves Saint Laurent en 1983. Este evento se extenderá hasta el 4 de septiembre.

La prensa observa la exposición de Kawakubo Rei en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York el 1 de mayo de 2017. (© Jiji)

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El Consejo Internacional de Monumentos y Lugares, un órgano asesor de la UNESCO, recomienda añadir la isla sagrada de Okinoshima a la lista del Patrimonio de la Humanidad. No obstante, rechaza otros sitios de la prefectura de Fukuoka, incluidos por el Gobierno japonés en la misma propuesta. Se espera que esta lista sea aprobada formalmente en julio.

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Unas 6.000 personas participan en la manifestación del último día del Tokyo Rainbow Pride 2017, un evento que se ha venido celebrando desde el 29 de abril en el parque de Yoyogi de Tokio y otros lugares para protestar contra la discriminación y los prejuicios contra las minorías sexuales del colectivo LGBT. Este número récord de participantes paseó por Tokio reivindicando “la diversidad vital y sexual”.

Manifestantes caminan por Shibuya con carteles en los que pone, entre otras cosas, “¡Quiero casarme!”. (Jiji Photo)

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El Ministerio de Finanzas anuncia que la deuda del Gobierno de Japón alcanzó los 1.071 billones de yenes a finales del año fiscal 2016. Este nuevo récord al alza registra un incremento de 22 billones respecto al año anterior.

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El primer ministro Abe habla durante unos 25 minutos por teléfono con el nuevo presidente de Corea del Sur Moon Jae-in, que fue elegido el 10 de mayo. Abe recuerda a Moon el acuerdo bilateral de 2015 referente a las “mujeres de solaz”: “Es importante que se implemente de manera responsable el acuerdo, que ha sido bien acogido en la comunidad internacional”. Ambos líderes acuerdan cooperar estrechamente en la respuesta a la creciente tensión que se vive con Corea del Norte.

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Toshiba anuncia unas pérdidas provisionales estimadas en 950.000 millones de yenes en su balance de cuentas para el año fiscal que termina el 31 de marzo de 2017 que no ha recibido aún la aprobación de la auditoría. Esto se debe principalmente a sus amplias pérdidas en su negocio de las nucleares después de que se declarara en bancarrota su subsidiaria estadounidense Westinghouse.

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Se anuncia que la princesa Mako, una de las nietas del Emperador Akihito, contraerá matrimonio con un excompañero de clase, Komuro Kei, que trabaja en la actualidad en un bufete de abogados de Tokio. La boda tendrá lugar el próximo año. Bajo la Ley de la Casa Imperial, la princesa Mako dejará de formar parte de la familia imperial después de contraer matrimonio.

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Se acusa al primer ministro Abe de utilizar su influencia de forma inapropiada después de que el diario Asahi informara que sus asistentes ayudaron a la organización educativa Kake Gakuen a obtener un permiso para construir una nueva escuela veterinaria en un terreno de un distrito estratégico especialmente designado. El 19 de mayo el ministro de Eduación Matsuno Hirokazu niega la supuesta existencia de documentos con instrucciones al respecto de la Oficina del Gabinete. No obstante, el 25 de mayo Maekawa Kihei, un ex viceministro administrativo de Educación, afirma en una rueda de prensa que los documentos existen. Abe niega personalmente en una reunión del comité de la Cámara Alta el 29 de mayo que ejerciera presión.

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El gabinete del Gobierno aprueba una legislación especial que permitirá la abdicación del Emperador Akihito. Se espera que sea aprobada antes del cierre de la sesión ordinaria de la Dieta en junio. El Gobierno estudia hacer coincidir la abdicación con la ascensión al trono del príncipe heredero Naruhito en diciembre de 2018.

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La Organización Nacional del Turismo de Japón anuncia que entre enero y abril de este año llegaron al país 9,1 millones de visitantes extranjeros, un aumento del 16,4 % respecto al mismo período de 2016. Por otra parte el director de la Oficina de Turismo de Japón Tamura Akihiko afirma ante la prensa que esta cifra alcanzó los 10 millones el 13 de mayo, siendo esta la primera vez que se alcanza en esta fecha una cifra similar.

Studio Ghibli comienza a buscar personas para trabajar en un nuevo largometraje de animación debido al regreso del director Miyazaki Hayao después de que anunciara que se retiraba. “Ha encontrado una historia que le gustaría filmar y no podía hacer otra cosa. Teniendo en cuenta su edad, parece que en esta ocasión es muy probable que esta sea la última película del director”, asegura el estudio.

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El Grupo Softbank anuncia el establecimiento de un fondo de inversión tecnológico de 93.000 millones de dólares. Además de Softbank, han contribuido en este fondo el Gobierno de Arabia Saudí, Apple, el gigante de los semiconductores Qualcomm, la taiwanesa Foxconn y Sharp.

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Después de que los Estados Unidos se retirasen de la propuesta para la creación de una Asociación Transpacífica, representantes de los 11 países restantes se reúnen en Hanoi, Vietnam, para discutir la revitalización de este acuerdo. Los responsables de cada país se reunirán en Japón en julio con el objetivo de alcanzar un amplio acuerdo antes de la reunión de la Cooperación Económica de Asia-Pacífico de noviembre.

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La coalición LPD-Kōmeitō y otros diputados aprueban en la Cámara Baja una propuesta de ley para ampliar la clasificación de los crímenes considerados “conspiraciones” dentro de la legislación contra el crimen organizado para incluir la planificación de actos terroristas. El Gobierno asegura que este movimiento forma parte de las medidas necesarias para prevenir ataques terroristas durante la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano de Tokio 2020, y como un paso preparatorio para ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional. Los partidos de la oposición advierten que esta medida puede conducir a la realización de registros arbitrarios contra ciudadanos corrientes.

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El primer ministro Abe se reúne con el presidente francés Emmanuel Macron por primera vez después de la elección de Macron el 7 de mayo. En la cumbre del Grupo de los Siete en Taormina, Italia, ambos líderes acuerdan cooperar en el mantenimiento de la seguridad en la región de Asia-Pacífico. Macron acepta la invitación de Abe para visitar Japón próximamente.

Unos 40 miembros de la última tropa de las Fuerzas de Autodefensa Terrestre de Japón desplegada como parte de las operaciones de mantenimiento de la paz en Sudán del Sur son retirados después de cinco años y cuatro meses.

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Después de permanecer un total de 1.981 días en el cargo, el primer ministro Abe supera a Koizumi Jun’ichirō y se convierte en el tercer primer ministro que más tiempo ha ejercido como tal desde la posguerra.

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Satō Takuma, piloto de Andretti Autosport, se convierte en el primer japonés que gana las 500 Millas de Indianápolis en su octavo intento. Esta carrera de 200 vueltas se celebra en el óvalo Indianapolis Motor Speedway en Indiana.

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Miyazato Ai anuncia que se retira del golf profesional tras terminar la actual temporada aludiendo dificultades para conservar su motivación. La exjugadora profesional fue ganadora del LPGA Tour (del inglés Ladies Professional Golf Association Tour) en nueve ocasiones y del LPGA de Japón en 15 ocasiones.

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El Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar anuncia que la ratio de ofertas de empleo para demandantes en abril subió en 0,03 puntos respecto al mes anterior hasta alcanzar los 1,48 puntos. Es la mayor ratio alcanzado en los últimos 40 años, superando el nivel de los 1,46 puntos en el punto álgido de la época de la burbuja en 1990.

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La Asociación de Sumō de Japón anuncia que el rikishi Takayasu será ascendido al segundo rango más alto, el ōzeki, después de 34 victorias en los últimos tres torneos. Con su inclusión en las categorías superiores habrá cuatro yokozuna y tres ōzeki por primera vez desde el año 2000.