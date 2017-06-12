نستعرض في هذه المقالة أبرز المواضيع الإخبارية المتعلقة باليابان لشهر مايو/ أيار وفيها: خطوبة الأميرة ماكو، تقارير صحفية تتهم رئيس الوزراء آبي باستغلال نفوذه بشكل غير ملائم، ومجلس النواب الياباني يمرر مشروع قانون ضد التآمر.

۱

إرسال ”إيزومو“ وهي حاملة مروحيات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية لمرافقة سفينة إمداد أمريكية قبالة شبه جزيرة بوسو في محافظة تشيبا وذلك في أول تطبيق لتشريع أمني جديد يعطي القوات اليابانية دورا أكبر.

٣

اليابان تحيي الذكرى الـ٧۰ لسن دستورها ما بعد الحرب العالمية الثانية. وقد بعث رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي برسالة فيديو بصفته رئيسا للحزب الليبرالي الديمقراطي لاجتماع لجماعة تسعى إلى تعديل الدستور. وحدد آبي عام ۲۰۲۰ كهدف لتطبيق الدستور المعدل الذي يوضح وجود قوات الدفاع الذاتي في المادة التاسعة من الدستور التي تنبذ الحرب.

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٤

وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات تعلن أن إجمالي عدد الأطفال الذي هم دون سن ۱٥ عاما بلغ ۱٥.٧۱ مليون طفل حتى شهر أبريل/ نيسان ۲۰۱٧، متراجعا بـ۱٧۰ ألف طفل عن العام السابق. يذكر أن تعداد هذه الفئة يتراجع سنويا منذ عام ۱٩٨۲.

افتتاح معرض لأعمال اليابانية كاواكوبو ريي وهي مصممة لعلامة الموضة التجارية ”كوم دي غارسون“ في متحف الميتروبوليتان للفنون في نيويورك. يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يكرس فيها المتحف معرضا لمصمم معاصر بمفرده وذلك بالإضافة إلى عرض لأعمال مصمم الأزياء الفرنسي إيف سان لوران عام ۱٩٨٣. وستستمر هذه الفعالية حتى ٤ سبتمبر/ أيلول القادم.

تغطية صحفية لمعرض المصممة كاواكوبو ريي في متحف الميتروبوليتان للفنون في نيويورك في ۱ مايو/أيار ۲۰۱٧. جيجي بريس.

٥

المجلس الدولي للآثار والمواقع وهو لجنة استشارية تابعة لليونسكو يوصي بإدراج جزيرة أوكينوشيما المقدسة على قائمة التراث العالمي. ولكنه رفض مواقع أخرى في محافظة فوكوؤكا رشحتها الحكومة اليابانية في ذات المقترح. ومن المتوقع أن يتم إدراج الجزيرة رسميا في شهر يوليو/ تموز.

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۱۰

وزارة المالية تعلن أن دَين الحكومة اليابانية وصل إلى ۱۰٧۲ ترليون ين حتى نهاية السنة المالية ٢٠١٦، وهو رقم قياسي جديد في الارتفاع يتجاوز الدَين في السنة السابقة بـ۲۲.۲ ترليون ين.

۱۱

رئيس الوزراء آبي يتحدث لنحو ۲٥ دقيقة عبر الهاتف مع الرئيس الكوري الجنوبي الجديد مون جيه إن والذي انتخب في ۱۰ مايو/ أيار. وقد أثار آبي موضوع الاتفاقية الثنائية التي أبرمت عام ٢٠١٥ بشأن قضية من يعرفن بنساء الترفيه قائلا: ”إنه من المهم تنفيذ الاتفاقية بمسؤولية، فقد حظيت بترحيب كبير من قبل المجتمع الدولي“. واتفق الزعيمان على التعاون بصورة وثيقة في التعامل مع الوضع الآخذ في التوتر في كوريا الشمالية.

۱٥

شركة توشيبا تتوقع خسائر أولية بنحو ٩٥۰ مليار ين في حساب ختامي للسنة المالية التي انتهت في ٣۱ مارس/آذار ۲۰۱٧ ولكنها لم تتلق بعد موافقة المدقق الرسمي للحسابات. وهذا عائد بشكل رئيسي إلى خسائرها الضخمة في شركتها الفرعية المتعثرة ويستينغهاوس النووية وذلك بعد أن قامت تلك الشركة الأمريكية بتقديم طلب إشهار إفلاس.

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۱٦

الإعلان عن أن الأميرة ماكو وهي إحدى حفيدات الإمبراطور أكيهيتو سترتبط بزميل سابق لها في الجامعة هو كومورو كيي والذي يعمل حاليا في شركة قانونية بطوكيو. ومن المتوقع أن يقام حفل الزفاف العام القادم. وبموجب قانون البيت الإمبراطوري، ستفقد ماكو صفتها الإمبراطورية بعد زواجها من فرد من عامة الناس.

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۱٧

بروز ادعاءات بأن رئيس الوزراء آبي استخدم نفوذه بشكل غير ملائم وذلك بعد نشر صحيفة أساهي شيمبون تقريرا يفيد بأن دعم آبي ساعد المؤسسة التعليمية كاكي غاكوئن في الحصول على رخصة لبناء كلية طب بيطري جديدة في منطقة محددة بشكل خاص بأنها استراتيجية. وفي ۱٩ من مايو/ أيار أنكر وزير التعليم ماتسونو هيروكازو الوجود المزعوم لمستندات بها تعليمات من مكتب رئاسة الوزراء بهذا الخصوص. ولكن في ۲٥ مايو/ أيار، قال مايكاوا كيهيي وهو نائب إداري سابق لوزير التعليم في مؤتمر صحفي إن الوثائق حقيقية. كما أنكر آبي نفسه ممارسة ضغوط ما في اجتماع لجنة تابعة لمجلس المستشارين (الشيوخ) في ۲٩ مايو/ أيار.

۱٩

مجلس الوزراء يوافق على تشريع خاص يخول الإمبراطور أكيهيتو بالتخلي عن العرش. ومن المتوقع أن يتم تمرير التشريع قبل اختتام الدورة البرلمانية الحالية في شهر يونيو/ حزيران. وتدرس الحكومة توقيت التنحي وصعود ولي العهد الأمير ناروهيتو إلى العرش في شهر ديسمبر/ كانون الأول عام ٢٠١٨.

الهيئة القومية اليابانية للسياحة تعلن أن ٩.۱ مليون سائح أجنبي قد زاروا البلاد في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان، بارتفاع قدره ۱٦.٤% مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٦. وأخبر رئيس المنظمة تامورا أكيهيكو الصحفيين أن عدد السياح الأجانب وصل إلى ۱۰ ملايين في ۱٣ مايو/ أيار وهو أول يوم في العام يصل فيه عدد السياح إلى هذا الرقم القياسي على الإطلاق.

استوديو جيبلي يبدأ بالبحث عن أشخاص للعمل على فيلم أنيمي طويل بسبب عدول المخرج ميازاكي هاياو عن خطته في التقاعد. فقد ذكر الاستوديو ”لأنه (ميازاكي) عثر على موضوع يستحق تصوير فيلم عنه، فليس هناك أي شيء آخر يمكنه القيام به. وبالنظر إلى عمره، فهذا الفيلم سيكون آخر عمل يقوم بإخراجه على الأرجح“.

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۲۰

مجموعة سوفت بنك اليابانية تعلن تأسيس صندوق للاستثمار بالتكنولوجيا بقيمة ٩٣ مليار دولار. وبالإضافة إلى سوفت بانك، ستساهم في هذا الصندوق الحكومة السعودية وشركة أبل وشركة كوالكوم عملاق أشباه الموصلات وشركة فوكسكون التايوانية وشركة شارب.

۲۱

في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ المقترحة، التقى ممثلون عن الدول الـ۱۱ المتبقية في العاصمة الفيتنامية هانوي لمناقشة إعادة إحياء الاتفاقية. وسيلتقي المسؤولون مرة أخرى في اليابان في شهر يوليو/ تموز بهدف الوصول لاتفاق عريض قبل اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا المحيط الهادئ في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

۲٣

تمرير مشروع قانون يوسع الجرائم المصنفة ”كمؤامرات“ في تشريع الجرائم المنظمة ليشمل التخطيط لأعمال إرهابية في مجلس النواب بدعم من الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميه بالإضافة إلى مشرعين آخرين. وتنظر الحكومة إلى التحرك على أنه جزء من الإجراءات الضرورية لمنع الإرهاب في دورة طوكيو للألعاب الأولمبية والبارالمبية الصيفية لعام ۲۰۲۰ وكخطوة تحضيرية للمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وحذرت الأحزاب المعارضة من أن التحرك قد يقود إلى تفتيشات تعسفية ضد مواطنين عاديين.

۲٦

رئيس الوزراء آبي يلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأول مرة في أعقاب فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية في ٧ مايو/ أيار. واتفق الزعيمان في قمة مجموعة السبع التي جرت بتاورمينا في إيطاليا على التعاون للحفاظ على الأمن في منطقة آسيا المحيط الهادئ. كما قبل ماكرون دعوة آبي لإجراء زيارة مبكرة إلى اليابان.

انسحاب آخر ٤۰ جنديا أو نحو ذلك من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية المنشورة في إطار عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان بعد ٥ سنوات و٤ أشهر.

۲٨

آبي يتجاوز رئيس الوزراء السابق كويزومي جونئيتشيرو في طول فترة بقائه في المنصب بعد أن أمضى ما إجماليه ۱٩٨۱ يوما في منصب رئيس الوزراء، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة من حيث طول فترة رئاسة الوزراء في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية.

ساتو تاكوما الذي يقود لصالح فريق سباق السيارات ”أندريتي أوتوسبورت“ يصبح أول سائق ياباني يفوز بسباق السيارات إنديانابوليس ٥۰۰ في محاولته الثامنة. يذكر أن السباق المكون من ۲۰۰ لفة يقام في إنديانابوليس موتور سبيدوي في إنديانا.

۲٩

ميازاتو آي تعلن عن اعتزالها رياضة غولف المحترفين في نهاية الموسم الحالي مشيرة إلى صعوبة في الحفاظ على دوافع استمرارها. يذكر أن اللاعبة المصنفة الأولى سابقا في غولف السيدات فازت ببطولة تور لرابطة محترفي الغولف للسيدات ٩ مرات وببطولة تور جابان لرابطة محترفي الغولف للسيدات ۱٥ مرة.

٣۰

وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية تعلن أن نسبة فرص العمل النشطة للمتقدمين لشهر أبريل/ نيسان ارتفعت بـ۰.۰٣ مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى ۱.٤٨. وهذه هي أعلى نسبة تصل إليها منذ أكثر من ٤۰ عاما، متجاوزة بذلك مستوى ۱.٤٦ في عام ۱٩٩۰ عند ذروة فترة الفقاعة.

٣۱

رابطة السومو اليابانية تعلن أن مصارع السومو المحترف تاكاياسو ستتم ترقيته إلى رتبة أوزيكي وهي ثاني أعلى رتبة في السومو وذلك بعد تحقيقه ٣٤ انتصارا في آخر ثلاث بطولات شارك فيها. وبإضافة تاكاياسو إلى أعلى مستويات رياضة السومو، يصبح هناك ٤ مصارعين حاصلين على رتبة يوكوزونا و٣ مصارعين من رتبة أوزيكي وذلك لأول مرة منذ عام ۲۰۰۰.