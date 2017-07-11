Принятие закона об отречении императора, новый рекорд, который поставил Фудзии Сота в японских шахматах сёги, награждение японских танцоров балета медалями на международном конкурсе и другие новости июня.

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Из Центра космических исследований Танэгасима в префектуре Кагосима произведён запуск ракеты-носителя H2A-34 со спутником «Митибики-2» квазизенитной спутниковой системы позиционирования, к созданию которой стремится правительство Японии.

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Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии обнародовало статистические данные об изменениях в составе населения страны за 2016 год. Суммарный коэффициент рождаемости – расчетный показатель числа детей, рождаемых за всю жизнь среднестатистической японкой – составил 1,44, снизившись на 0,01 пункта по сравнению с результатом годом ранее. В то время как число родившихся составило 976 979 человек, впервые оказавшись меньше миллионной отметки, число умерших стало самым большим за весь послевоенный период, достигнув 1 млн 300 тыс. человек. Таким образом, естественная убыль населения превысила 330 тысяч человек.

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На Чемпионате мира по настольному теннису в Германии в финале состязаний смешанных пар победу одержали Ёсимура Махару и Исикава Касуми. В этом разряде соревнований Япония получила золото впервые за 48 лет.

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Выступая с лекцией в японской столице, премьер-министр Японии Абэ Синдзо выразил от лица Японии «желание содействовать» реализуемому Китаем плану Экономического пояса Шёлкового пути «Один пояс, один путь», отметив при этом необходимость прозрачного и справедливого процесса закупок, а также учёта состояния финансов стран-заёмщиков.

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В расположенном в префектуре Ибараки Центре исследований и разработок Оараи Японского агентства по атомной энергии воздействию радиации подверглись 5 рабочих, выполнявших осмотр хранящихся компонентов ядерного топлива. Седьмого июня агентство сообщило о том, что в лёгких одного из рабочих выявлено заражение плутонием величиной 22 тыс. беккерелей, однако в Центре комплексных исследований радиационной медицины, куда были доставлены рабочие, заражение выявлено не было. В центре провели обследование с применением более точных методов, таких как анализ мочи. Согласно опубликованным 19 июня результатам, крайне незначительное содержание плутония было выявлено в анализах всех пятерых рабочих.

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С утверждением Палатой советников (верхней палатой) парламента вступил в силу особый закон, позволяющий императору Акихито оставить престол. Правительство рассматривает возможность осуществления отречения и восхождения на престол наследника в последней декаде декабря 2018 года с тем, чтобы наступление новой эпохи пришлось на 1 января 2019 года. Закон открыл возможность для смены императора через отречение от престола впервые за двести лет с 1817 года, со времени императора Кокаку.

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В возрасте 92 лет скончался бывший губернатор префектуры Окинава Оота Масахидэ, который активно добивался решения проблемы американских военных баз на Окинаве. Испытавший на личном опыте жестокость Битвы за Окинаву на завершающем этапе Второй мировой войны Оота установил в городе Итоман памятник – «Камень мира», на который нанесены имена всех погибших в войне в префектуре Окинава.

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Жители Окинавы чтят память погибших во Второй мировой войне

Вада Кадзухито, мэр деревни Оокава в префектуре Коти, впервые дал понять, что рассматривает план ликвидации Законодательного собрания и замены его «деревенским сходом» в составе всех жителей, обладающих правом голоса. Население деревни (около 400 человек) является самым малочисленным среди всех муниципалитетов, за исключением отдалённых островов. В деревне рассматривают возможности учреждения и организации работы деревенского схода – явления, беспримерного для Японии с 1955 года.

В столичном зоопарке Уэно 11-летняя большая панда по кличке Синсин родила детёныша. Она принесла потомство в первый раз примерно за пять лет с июля 2012 года. После предыдущих родов детёныш погиб через 6 суток, поэтому в зоопарке следят за состоянием матери и детёныша с особой тщательностью. Таким образом, общее число панд, содержащихся в Японии (в Кобэ, в префектуре Вакаяма и др.) достигло девяти.

Детёныш большой панды (самка) (фотография предоставлена Jiji Press)

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Палата советников большинством голосов одобрила и тем самым ввела в действие поправки в Закон о мерах борьбы с организованной преступностью, расширяющий состав преступления, именуемого «заговором», добавив к нему подготовку террористических и других преступлений. Закон был вынесен на рассмотрение пленарной сессии в обстановке протеста со стороны оппозиционных партий.

Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Мацуно Хирокадзу сообщил о том, что в результате повторного расследования о наличии в его ведомстве документов по поводу строительства медицинского факультета образовательным юридическим лицом «Какэй гакуэн», которым руководит друг премьер-министра Абэ, выяснилось, что в министерстве действительно хранились документы, в которых, помимо прочего, говорится, что Канцелярия кабинета министров уведомила Министерство образования о том, что премьер-министр «выступает за строительство». При этом сам премьер-министр на заседании Бюджетного комитета Палаты советников 16 июня отверг свою причастность, заявив, что он «никогда не отдавал отдельных распоряжений по данному проекту».

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По результатам опроса общественного мнения, проведённого Jiji Press c 9 по 12 июня, уровень поддержки кабинета министров снизился на 1,5% до 45,1%. Снижение показателя наблюдается на протяжении четырёх месяцев подряд. Доля тех, кто не поддерживает действия кабинета министров увеличилась на 5,0 пункта и достигла 33,9%. Недовольство перевалило за 30-процентную отметку впервые за 8 месяцев с октября прошлого года.

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В водах у полуострова Идзу префектуры Сидзуока произошло столкновение эсминца ВМС США, оснащённого системой «Иджис», с филиппинским контейнеровозом. В результате погибли 7 членов экипажа эсминца.

На станции Осака состоялась церемония отправления в первый рейс роскошного спального поезда «Твайлайт экспресс Мидзукадзэ», введённого в эксплуатацию 17 июня.

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Прощание с «синими поездами» и начало эпохи круизных поездов

На международном фестивале анимационных фильмов во французском городе Анси в категории полнометражных лент главной награды, Хрустального приза, была удостоена работа режиссёра Юасы Масааки «Лу за стеной». Японская лента удостоилась этой награды впервые за 22 года. Приз жюри, который является второй по значимости наградой после Хрустального приза, получила работа режиссёра Катабути Сунао «В этом уголке мира».

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На мужском Открытом чемпионате США по гольфу второе место занял Мацуяма Хидэки. Спортсмен продемонстрировал этот самый лучший результат среди японских спортсменов в данном турнире вслед за Аоки Исао, который стал вторым в 1980 году. Мацуяма поднялся на вторую строчку в международном рейтинге, что является самым лучшим результатом среди мужчин-японцев за всю историю.

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На Международном балетном конкурсе в Москве в старшей мужской категории за исполнение дуэта золотого приза удостоен Окава Кои (25 лет). Исполнившая дуэт вместе с Окава Тэрада Мидори (24 года) получила бронзовый приз в старшей женской категории. Золото этого конкурса досталось японцу впервые за 24 года.

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[Новости] Японские артисты завоевали золотую и бронзовую медали на Международном конкурсе артистов балета и хореографов в Москве

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Губернатор Токио Коикэ Юрико дала понять, что намерена осуществить перенос столичного продовольственного рынка Цукидзи в Тоёсу, после чего реконструировать район, где сейчас находится Цукидзи, сохранив за ним функции рынка, и в будущем сохранить в этом качестве оба объекта.

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[Новости] Губернатор Токио Коикэ Юрико объявила о переносе рынка Цукидзи

Рыбный рынок Цукидзи – уйти или остаться?

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На заседании совета директоров корпорации Toshiba было принято решение о ведении в приоритетном порядке переговоров по продаже бизнеса Toshiba по производству микрочипов флэш-памяти с японско-американо-южнокорейским консорциумом, основными участниками которого являются действующий при поддержке правительства Японии фонд Innovation Network Corporation of Japan и американский инвестиционный фонд Bain Capital LLC.

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Депутат Палаты представителей от Либерально-демократической партии Тоёта Маюко признала факты насилия в отношении своего секретаря, о которых сообщил еженедельник «Сюкан синтё», и подала заявление о выходе из состава партии. Это не первая неприятность с одним из депутатов ЛДП, впервые избранных в Палату представителей на выборах 2012 года, когда партия одержала убедительную победу.

Скончалась диктор Кобаяси Мао, жена актёра театра кабуки Итикавы Эбидзо. Ей было 34 года. Она боролась с раком груди. Большой резонанс вызвал блог Кобаяси, в котором она рассказывала о том, как идёт лечение, а также делилась своими повседневными переживаниями. В ноябре прошлого года британская вещательная корпорация BBC назвала её одной из «Ста наиболее влиятельных женщин мира».

Кобаяси Мао, снимок сделан в октябре 2014 года (фотография предоставлена Jiji Press)

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Компания-крупный производитель автомобильных комплектующих Takata, финансовое положение которой ухудшилось в связи с масштабными отзывами дефектных подушек безопасности, подала в Токийский окружной суд заявление о защите от кредиторов в связи с процедурой банкротства. Суд принял заявку. С учётом издержек, связанных с отзывом продукции, совокупная задолженность компании достигла 1 трлн 700 млрд йен. Это самое крупное банкротство промышленного предприятия за всю послевоенную историю страны.

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Самый молодой профессиональный игрок в сёги Фудзии Сота (14 лет) в первом матче финала 30-го турнира Рюо на 91-м ходу одержал победу над Масудой Ясухиро. Тем самым он установил абсолютный рекорд – 29 побед подряд со времени дебюта в качестве профессионала.Относительный уровень бедности, отражающий долю людей с низким уровнем доходов в общем составе населения страны, в 2015 году снизился в Японии на 0,5 пункта относительно результата предыдущего обследования 2012 года, составив 15,6%. Процент детской бедности (среди тех, кому не исполнилось 17 лет) уменьшился на 2,4 пункта до 13,9%.(Статья на японском языке опубликована 1 июля 2017 г.)