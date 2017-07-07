El Gobierno logra aprobar las leyes para la abdicación y “anti conspiraciones” en la Dieta y el genio del shōgi obtuvo un nuevo récord de 29 victorias consecutivas. Repasamos estas y otras noticias relevantes del pasado mes de junio en Japón.

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Japón lanza el cohete H-IIA, que porta el satélite Michibiki, desde el Centro Espacial de Tanegashima como parte de sus esfuerzos para establecer una versión japonesa del sistema de posicionamiento global (GPS).

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El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar anuncia que el índice total de fertilidad —que indica el número promedio de niños a los que una mujer dará a luz en su vida— cayó en 2016 en 0,01 puntos hasta los 1,44. El número total de nacimientos cayó por debajo del millón por primera vez, alcanzando los 976.979. Mientras tanto, el número total de fallecimientos alcanzó su número más alto desde el fin de la guerra con 1.307.765 muertes, haciendo caer la población en más de 330.000 personas.

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Yoshimura Maharu e Ishikawa Kasumi obtienen la medalla de oro en dobles mixto en el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa en Alemania. Es la primera vez que Japón gana un campeonato mundial en esta disciplina en 48 años.

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Durante un discurso en Tokio, el primer ministro Abe Shinzō asegura que Japón está preparado para cooperar con la iniciativa económica y de infraestructuras de China “Un cinturón, una carretera”. No obstante, advierte que aún deben resolver algunas cuestiones relativas a las adquisiciones de forma justa y transparente y considerar adecuadamente la situación financiera de las naciones deudoras.

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Cinco miembros del Centro de Investigación y Desarrollo de la Agencia de la Energía Atómica de Japón en Ōarai, en la prefectura de Ibaraki, quedan expuestos a la radiación cuando inspeccionan material nuclear almacenado. El 7 de junio la agencia anuncia que han descubierto 22.000 becquerelios de plutonio en los pulmones de uno de los miembros de este equipo, aunque no vuelven a detectarse en análisis posteriores en el Instituto Nacional de Ciencias Radiológicas de la prefectura de Chiba. El 19 de junio se anuncia el descubrimiento de restos diminutos de plutonio en la orina de cada uno de los cinco miembros del equipo.

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Se promulga una ley especial para permitir abdicar al Emperador Akihito. El Gobierno estudia que la abdicación tenga lugar a finales de diciembre de 2018, para hacer coincidir el inicio del primer año de la nueva era en 2019. Esta nueva legislación despeja el camino a la primera abdicación imperial desde la del Emperador Kōkaku, que renunció al trono en 1817.

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El exgobernador de Okinawa y exconsejero de la Cámara Alta Ōta Masahide fallece a la edad de 92 años. Vivió la Batalla de Okinawa en 1945 y como gobernador lideró los esfuerzos para construir el monumento de la Piedra Angular de la Paz en Itoman, donde están escritos los nombres de aquellos que murieron en la batalla. También protestó contra las bases de los Estados Unidos en Okinawa.

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El alcalde de Ōkawa, un pueblo de solo 400 habitantes en la prefectura de Kōchi, anuncia que está estudiando sustituir la asamblea local por un sistema de democracia directa con todos los votantes censados, una medida que no se toma desde 1955. Ōkawa es el municipio de Japón con menor población, excluyendo las islas remotas.

Shin Shin, la osa panda de 11 años en el zoo de Ueno en Tokio, da a luz a una cría. Su anterior cría murió seis días después de nacer en 2012. El zoo está vigilando estrechamente la salud tanto de la madre como de la cría. Japón tiene actualmente nueve pandas, incluyendo a los de las instalaciones de las prefecturas de Hyōgo y Wakayama.

La osa panda del zoo de Ueno 10 días después de nacer el 22 de junio de 2017. Fotografía por cortesía de la Sociedad de Parques Zoológicos. (© Jiji)

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La Cámara Alta aprueba una ley para expandir los crímenes clasificados como “conspiraciones” en la legislación contra el crimen organizado para incluir la planificación de ataques terroristas. La coalición gobernante del Partido Liberal Democrático y el Kōmeitō evita el voto del Comité de Asuntos Judiciales en la Cámara Alta, decidiendo en su lugar aprobarla por el voto en la cámara, a pesar de las protestas de la oposición.

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El ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología Matsuno Hirokazu confirma la existencia de documentos relacionados con las denuncias de la oposición respecto a la organización Kake Gakuen, dirigida por un amigo del primer ministro Abe. Entre los papeles descubiertos en la reanudación de la investigación hay uno que describe un plan favorable a Kake Gakuen según los deseos del primer ministro. El 16 de junio Abe niega ante la Cámara Alta que diera órdenes en cuestiones individuales.

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Una encuesta de Jiji Press revela que el índice de apoyo al primer ministro Abe cayó por cuarto mes consecutivo, reduciéndose en 1,5 puntos porcentuales en junio hasta el 45,1 %. Su índice de rechazo aumentó 5,0 puntos hasta el 33,9 %, su nivel más alto desde octubre de 2016.

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El USS Fitzgerald, un destructor Aegis de la marina estadounidense, choca contra un buque portacontenedores con bandera filipina en las aguas frente a la península de Izu en la prefectura de Shizuoka. Siete de los miembros de la tripulación del destructor mueren en el accidente.

El tren nocturno de lujo de la JR Oeste Twilight Express Mizukaze comienza su servicio después de una ceremonia de partida en la estación de Osaka.

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La película Yoake tsugeru Rū no uta del director Yuasa Masaaki gana el Premio Cristal a la mejor película en el Festival Internacional de Cine Animado de Annecy en Francia. Es la primera vez que una película japonesa se hace con el principal premio de este festival desde Pom Poko en 1995. La película Kono sekai no katasumi ni (En este rincón del mundo) de Katabuchi Sunao gana el Premio del Jurado.

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El golfista Matsuyama Hideki termina en segundo lugar en el Open de los Estados Unidos de 2017. Es la mejor posición obtenida por un golfista japonés en un gran campeonato desde que Aoki Isao rozase la victoria en el Open de 1980. Matsuyama sube a la segunda posición en los rankings mundiales, la mejor posición lograda por un golfista masculino de Japón.

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Los bailarines Ōkawa Kōya y Terada Midori ganan la medalla de oro y bronce en las categorías de duetos masculino y femenino respectivamente en la Competición Internacional de Ballet de Moscú. Ōkawa obtiene la primera medalla de oro para Japón en 24 años.

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La gobernadora de Tokio Koike Yuriko anuncia que el mercado de pescado de la ciudad se trasladará de Tsukiji a Toyosu, aunque Tsukiji será renovado para que ambos lugares puedan ser utilizados simultáneamente.

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Toshiba decide otorgar a un consorcio de Japón, EE.UU. y Corea del Sur—que incluye a la Corporación de la Red de Innovación de Japón y a la sociedad de inversiones estadounidense Bain Capital—el derecho prioritario a pujar por su división de memorias flash.

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La diputada del PLD en la Cámara Baja Toyota Mayuko anuncia que las acusaciones de agresiones contra su secretario recogidas en el semanario Shūkan Shinchō son ciertas, presentando una carta con su dimisión en su partido. Es el último de una serie de escándalos que afectan a los políticos del PLD elegidos por primera vez en las elecciones que ganó por mayoría el partido en 2012.

La presentadora Kobayashi Mao fallece a causa de un cáncer de mama a la edad de 34 años. Su blog, en el que hablaba de su batalla contra la enfermedad, tuvo una gran atención del público en Japón y llegó a ser incluida en la lista de las 100 mujeres de la BBC en 2016 en noviembre del año pasado. Deja un marido, el actor de kabuki Ichikawa Ebizō XI, y dos hijos.

Kobayashi Mao en octubre de 2014. (© Jiji)

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Takata pide protección por bancarrota en la Corte del Distrito de Tokio después de una retirada masiva de sus airbags defectuosas. Incluyendo los costes de la retirada de los airbags, su pasivo total alcanza los 1,7 billones de yenes, convirtiéndola en la mayor bancarrota desde el fin de la guerra en la industria manufacturera.

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Fujii Sōta, el jugador profesional de shōgi más joven de Japón con 14 años de edad, alcanza un nuevo récord al ganar 29 partidas consecutivas desde su debut. En la primera ronda del Torneo Ryūō en Tokio vence a Masuda Yasuhiro.El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar anuncia que el índice de pobreza relativa de Japón cayó 0,5 puntos desde la última encuesta de 2012 hasta alcanzar el 15,6 % en 2015. El índice de pobreza infantil cayó 2,4 puntos hasta el 13,9 %.