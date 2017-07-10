天皇退位特例法和“共谋罪”法出台、最年轻的日本象棋手藤井聪太四段斩获29连胜……，请看2017年6月日本要闻回顾。

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搭载着准天顶卫星“引路” 2号机的H2A型34号火箭在鹿儿岛县种子岛航天中心发射升空。这是日本政府建立日本版GPS（全球定位系统）计划的一环。卫星在大约28分钟后与火箭分离，进入了预定轨道。

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厚生劳动省公布了2016年人口动态统计结果（速报值）。数据显示，日本女性育龄期间平均生育子女数（总和生育率）为1.44，较上一年度下降0.01个百分点。新生儿总数为97.6979万人，首次跌破百万；死亡人数为130.7765万人，创战后最高纪录，人口自然减少33万余人。

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在德国举行的世界乒乓球锦标赛中，吉村真晴与石川佳纯夺得混双冠军。这是日本时隔48年后再度夺得该项目金牌。

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就中国的“一带一路”构想，安倍晋三首相在东京召开的某国际会议上发表演讲时称，有必须考虑资金运作的透明公正及贷款国的财政情况，并表示日本“愿意展开合作”。

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位于茨城县大洗町的日本原子能研究开发机构大洗研究开发中心发生核泄漏事故，五名男性工作人员在检查核燃料物质保管情况时遭受到核辐射。该机构7日宣布从其中一人的肺部检测出2.2万贝克勒尔的放射性物质钚，而收治这些人员的放射线医学综合研究所（千叶市）则未在他们体内检测出放射性物质；之后又进行了更高敏感度的检查，19日宣布从五人的尿液中均检测出了极微量的放射性物质钚。

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旨在实现明仁天皇生前退位的特别法案在参议院全体会议上获得表决通过并正式成立。日本政府正在商讨研究2018年12月下旬天皇退位和皇太子即位以及次年元旦更改年号等一系列日程安排，它为1817年光格天皇之后约200年来再次出现的天皇生前退位问题开辟了道路。

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曾以冲绳县知事和参议院议员身份参与处理冲绳美军基地问题的大田昌秀先生去世，享年92岁。大田昌秀亲身经历了冲绳战役那场太平洋战争末期的陆上激战；担任知事期间，推动了在系满市摩文仁修建“和平基石”（纪念碑）的工作，石碑上刻着所有在冲绳战死的人员姓名。

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高知县大川村村长和田知士表示已开始研究废除议会，设立由拥有选举权的村民组建的“村总会”相关问题。在除了孤岛以外的所有地方政府中，该村人口最少，仅有约400人。

1955年以后，该村一直在探索“村总会”的设立和运营问题，这在日本全国都没有先例。

东京上野动物园的雌性大熊猫“真真”（11岁）产下一只幼崽，这是她自2012年7月以来时隔约五年后再次生产。上一次产下的幼崽在出生六天后就夭折了，动物园表示将细心谨慎地观察母子的身体状况。包括神户市和和歌山县白滨町的动物园在内，目前日本一共饲养着九只大熊猫。

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在参议院全体会议上，因自民、公明两党和日本维新会等党派的多数赞成，《有组织犯罪处罚法》修正案获得通过并正式成立。该法修改了“共谋罪”构成要件后新设了“恐怖行动等准备罪”。执政党省略了参议院法务委员会表决程序，该法在主要在野党的反对中，强行在全体会议上交付表决。

文部科学大臣松野博一宣布，围绕安倍首相老友担任理事长的学校法人“加计学园”（冈山市）新设大学兽医系一事，在对相关资料进行重新调查后发现，该省确实保存过一份据称是内阁府向文科省传达的“总理意向”的文件 。而安倍首相则完全否认自己的干预，在16日的参议院预算委员会上表示“从未在个别事项上下达过任何指示”。

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时事通信社9～12日实施的六月舆论调查显示，安倍内阁的支持率为45.1%，较上月下降1.5个百分点，连续四个月下滑。不支持率为33.9%，较上月上升5个百分点。这是自去年10月以来，时隔八个月后不支持率再次超过30%。

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美国海军“菲茨杰拉德”号宙斯盾级驱逐舰在静冈县伊豆半岛海域与一艘菲律宾籍货船相撞。舰上七名船员遇难。

JR西日本公司的“TWILIGHT EXPRESS瑞风”号豪华卧铺列车投入运营，公司在大阪站举行了第一班列车的发车仪式。

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汤浅政明导演执导的《宣告黎明的露之歌》摘得法国安纳西国际动画电影节长篇动画类最高奖水晶奖。这是日本作品时隔22年后再次获此殊荣。片渊须直导演的《在这世界的角落》获得了仅次于水晶奖的评审团大奖。

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松山英树夺得男子高尔夫全美公开锦标赛亚军。这是日本选手在国际大赛中取得的最好成绩，平了青木功在1980年的战绩。松山的排名也跃升至世界第二，刷新了日本男子高尔夫球选手历史最高排名记录。

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大川航矢（25岁，青森市）在莫斯科国际芭蕾舞大赛男子成年组双人舞项目中获得金奖，其舞伴寺田翠（24岁，大阪府丰中市）也获得了女子成年组双人舞项目铜奖。这是日本人时隔24年后再次斩获金牌。

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就中央区的筑地市场搬迁事宜，东京都知事小池百合子表明了基本方针，称在迁至丰洲（江东区）后，将对筑地旧址进行重新开发，完善市场功能，未来会实现两个市场的并存。

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东芝董事会会议决定，在选择记忆用半导体闪存业务出售对象时，将优先与国资控股的日本产业革新机构和美国私募基金巨头贝恩资本等展开“日美韩联合体”谈判。

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自民党众议员丰田真由子承认，《周刊新潮》曝出的其辱骂殴打秘书的情况属实，并提交了退党申请。近年来，在2012年自民党大获全胜的众议院选举中首次当选的自民党议员频频曝出丑闻。

女主播、歌舞伎演员市川海老藏之妻小林麻央去世，年仅34岁。此前她被查出罹患乳腺癌。在与病魔抗争期间，她在博客中记录了治疗过程和心境，唤起了人们的共鸣，英国广播公司（BBC）于去年11月将她评选为“全球100名最佳女性”之一。

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因缺陷气囊召回（回收、无偿修理）问题导致业绩恶化的汽车零部件巨头高田公司向东京地方法院申请适用民事再生法，并得到受理。包括召回费用在内，该公司的负债总额高达1.7万亿日元，成为战后日本制造业最大一宗破产案。

日本象棋界最年轻的棋手藤井聪太四段（14岁）在东京都涩谷区“将棋会馆”举行的第30届龙王战决赛第一轮淘汰赛中，交战91手战胜增田康宏四段（19岁）。自成为职业棋手以来，藤井保持不败，创造了连胜29场的最多连胜纪录。

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厚生劳动省实施的国民生活基础调查结果显示，反映低收入群体在全体国民中所占比例的“相对贫困率”，2015年为15.6%，较上一次实施调查的2012年下降了0.5个百分点。17岁以下儿童的贫困率为13.9%，较上一次下降了2.4个百分点。

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