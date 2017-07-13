نستعرض في هذه المقالة أبرز المواضيع الإخبارية المتعلقة باليابان لشهر يونيو/ حزيران وفيها: سن تشريعين للتنحي عن العرش ومكافحة التآمر. عبقري لعبة الشوغي فوجيي سوتا يحقق رقما قياسيا جديدا في سلسلة انتصاراته المتتالية.

١

اليابان تطلق صاروخا من طراز H-IIA يحمل القمر الاصطناعي ميتشيبيكي من مركز تانيغاشيما لأبحاث الفضاء في إطار جهودها لإنشاء نسختها الخاصة من نظام تحديد المواقع العالمي GPS.

٢

وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية تعلن أن معدل الخصوبة والذي يمثل متوسط عدد الأطفال التي يتوقع للمرأة الواحدة أن تنجبهم خلال حياتها، قد تراجع بـ٠.٠١ نقطة في عام ٢٠١٦ ليصل إلى ١.٤٤. كما هبط إجمالي عدد المواليد الجدد إلى ما دون المليون وذلك لأول مرة ليصل إلى ٩٧٦٩٧٩ طفل. وفي الوقت ذاته، سجل إجمالي عدد الوفيات رقما قياسيا لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث بلغ ١٣٠٧٧٦٥ حالة وفاة ما أدى إلى انخفاض طبيعي في عدد السكان بأكثر من ٣٣٠ ألف نسمة.

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٣

اللاعبان يوشيمورا ماهارو وإيشيكاوا كاسومي يفوزان بالميدالية الذهبية للزوجي المختلط في بطولة العالم لتنس الطاولة التي أقيمت في ألمانيا. وهي أول ميدالية من نوعها تفوز فيها اليابان منذ ٤٨ عاما.

٥

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يقول في كلمة ألقاها في طوكيو إن اليابان مستعدة للتعاون مع مبادرة ’’حزام واحد، طريق واحدة‘‘ الصينية. ولكنه حذر من أن بعض القضايا لا تزال عالقة فيما يتعلق بالتمويل العادل والشفاف وإيلاء اهتمام مناسب للوضع المالي للدول الدائنة.

٦

٥ موظفين يتعرضون للإشعاع بينما كانوا يفحصون مواد نووية مخزنة في مركز أوأراي للبحث والتطوير بمحافظة إيباراكي التابع لوكالة الطاقة الذرية اليابانية. وأعلنت الوكالة في ٧ يونيو/ حزيران أن ٢٢ ألف بيكريل من البلوتونيوم قد تم رصدها في رئتي أحد هؤلاء الموظفين ولكن لم يتم رصدها في الفحوصات اللاحقة التي جرت في المعهد القومي للعلوم الإشعاعية في محافظة تشيبا. وفي ١٩ يونيو/ حزيران، أعلنت الوكالة أنه تم رصد كميات ضئيلة من البلوتونيوم في بول جميع الرجال الخمسة.

٩

تم سن تشريع خاص يخول الإمبراطور أكيهيتو التنحي عن العرش. وتدرس الحكومة أن يكون توقيت التنحي أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام ٢٠١٨ بحيث يكون عام ٢٠١٩ أول عام من العهد الجديد. ويضع القانون الجديد الأرضية لأول عملية تنازل عن العرش في البلاد منذ الإمبراطور كووكاكو الذي تنحى عن العرش عام ١٨١٧.

١٢

وفاة أووتا ماساهيدي المحافظ السابق لأوكيناوا والعضو السابق في مجلس المستشارين عن عمر ناهز ٩٢ عاما. وكان قد شهد معركة أوكيناوا عام ١٩٤٥، وترأس جهودا بصفته المحافظ لبناء النصب التذكاري ’’حجر زاوية السلام‘‘ في مدينة إيتومان ومنقوش عليه أسماء الذين قتلوا في المعركة. كما شارك في حملات للاحتجاج على القواعد الأمريكية في أوكيناوا.

عمدة قرية أووكاوا في محافظة كووتشي يقطنها ٤٠٠ شخص فقط يعلن أنه يدرس استبدال نظام المجلس المحلي بنظام الديمقراطية المباشرة من قبل جميع الناخبين المسجلين، وهي أول خطوة من نوعها منذ عام ١٩٥٥. يذكر أن أووكاوا هي أصغر بلدية في اليابان من حيث عدد سكانها باستثناء الجزر النائية.

أنثى الباندا ’’شين شين‘‘ البالغة من العمر ١١ عاما والتي تقطن في حديقة الحيوانات أوينو بطوكيو تنجب مولودة جديدة. يذكر أن صغيرها السابق الذي وضعته عام ٢٠١٢ توفي بعد ٦ أيام من ولادته. وتراقب حديقة الحيوانات صحة كل من الأم والصغيرة عن كثب. ويوجد في اليابان حاليا ٩ دببة باندا بما فيها الحيوانات التي يتم تربيتها في منشآت بمدينة كووبي ومحافظة واكاياما.

صغيرة الباندا المولودة حديثا في حديقة الحيوانات أوينو بعمر ١٠ أيام، ٢٢ يونيو/ حزيران ٢٠١٧. الصورة مقدمة من جمعية حدائق الحيوان في طوكيو (جيجي برس).

١٥

مجلس المستشارين يوافق على مشروع قانون يوسع الجرائم المصنفة كـ’’مؤامرات‘‘ في تشريع الجرائم المنظمة لتشمل التخطيط لشن أعمال إرهابية. وقد قام الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كووميتو بتخطي التصويت على مشروع القانون من قبل لجنة الشؤون القضائية في مجلس المستشارين، وقرر بدلا من ذلك تمريره بالتصويت عليه من قبل المجلس على الرغم من احتجاجات المعارضة.

وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا ماتسونو هيروكازو يؤكد وجود وثائق متعلقة بادعاءات المعارضة فيما يخص منظمة كاكي غاكوئن التي يترأسها أحد أصدقاء رئيس الوزراء شينزو آبي. ومن بين الوثائق التي تم العثور عليها خلال عملية إعادة التحقيق، ورقة تصف خطة تخدم كاكي غاكوئن بأنها اتباع لرغبات رئيس الوزراء. وقد أنكر آبي في ١٦ يونيو/ حزيران في مجلس المستشارين إعطاء تعليمات بشأن حالات فردية.

١٦

مسح لوكالة جيجي برس يظهر أن معدل التأييد لرئيس الوزراء آبي قد تراجع للشهر الرابع على التوالي حيث انخفض بـ١.٥ نقطة مئوية في شهر يونيو/ حزيران ليصل إلى ٤٥.١%. بينما ارتفع معدل السخط على آبي بـ٥ نقاط مئوية ليصل إلى ٣٣.٩% وهي أعلى نقطة منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام ٢٠١٦.

۱٨

المدمرة الأمريكية المزودة بنظام إيجيس والتابعة للبحرية الأمريكية ’’USS فيتسجيرالد‘‘ تصطدم بسفينة شحن تحمل العلم الفلبيني قبالة شبه جزيرة إيزو بمحافظة شيزوؤكا ما أسفر عن مقتل سبعة أفراد من طاقم المدمرة.

قطار النوم الفاخر ’’تويلايت إكسبريس ميزوكازي‘‘ التابع لشركة خطوط غرب اليابان يبدأ خدماته التشغيلية بعد مراسم أقيمت في محطة أوساكا.

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فيلم ’’يوأكي تسوغيرو رو نو أوتا (لُو فوق الحائط)‘‘ لمخرجه يوأسا ماساأكي يفوز بجائزة كريستال لأفضل فيلم طويل في مهرجان أنيسي الدولي لأفلام الرسوم المتحركة والذي أقيم في فرنسا. وهذه هي أول مرة يفوز فيها فيلم طويل ياباني بهذه الجائزة الكبرى منذ فيلم ’’بوم بوكو‘‘ عام ١٩٩٥. كما فاز فيلم ’’كونو سيكاي نو كاتاسومي ني (في هذا الراكن من العالم)‘‘ بجائزة لجنة التحكيم.

١٨

لاعب الغولف ماتسوياما هيديكي يحرز المركز الثاني في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام ٢٠١٧. وهذه هي أفضل نتيجة يحققها لاعب غولف ياباني في بطولة كبرى منذ آوكي إيساو الذي أحرز المرتبة الثانية في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام ١٩٨٠. وقد ارتفع التصنيف العالمي لماتسوياما إلى المرتبة الثانية، وهو أفضل مركز يحققه لاعب غولف ياباني على الإطلاق.

١٩

فاز الراقص أووكاوا كوويا والراقصة تيرادا ميدوري اليابانيان بالميداليتين الذهبية والبرونزية في قسمي زوجي بالغين رجال وسيدات على التوالي، في منافسة موسكو الدولية للباليه. يذكر أن الميدالية التي أحرزها أووكاوا هي أول ذهبية يابانية منذ ٢٤ عاما.

٢٠

محافِظة طوكيو كويكي يوريكو تعلن أنه سيتم نقل سوق بيع الأسماك في طوكيو من منطقة تسوكيجي إلى تويوسو، ولكن ستتم إعادة تطوير موقع تسوكيجي بحيث يمكن استخدام كلا الموقعين بشكل متزامن.

٢١

توشيبا تقرر منح اتحاد شركات يابانية وأمريكية وكورية يضم الشركة اليابانية ’’إينوفيشون نيتورك كوربورشين‘‘ وشركة الاستثمار الأمريكية ’’بين كابيتال‘‘، حقا تفضيليا للتفاوض بشأن وحدة رقائق الذاكرة الإلكترونية التابعة لها.

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٢٢

عضو مجلس النواب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي تويوتا مايوكو تعلن أن الادعاءات بشأن العنف ضد سكرتيرتها التي أوردتها صحيفة شووكان شينتشو الأسبوعية صحيحة، وقدمت رسالة استقالة إلى حزبها. يذكر أن هذه القضية هي الأحدث في سلسلة فضائح تعرض لها سياسيون من الحزب الليبرالي الديمقراطي الذين تم انتخابهم لأول مرة في الانتخابات الكاسحة التي حققها الحزب عام ٢٠١٢.

وفاة مذيعة الأخبار كوباياشي ماو عن عمر ناهز ٣٤ عاما بسبب إصابتها بسرطان الصدر. وكانت مدونتها التي تناولت فيها معركتها مع المرض قد جذبت اهتماما كبيرا من الناس في اليابان، وقد أدرجتها هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية BBC من ضمن ١٠٠ امرأة أكثر تأثيرا على قائمتها لعام ٢٠١٦ التي صدرت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي. وقد تركت ورائها زوجها فنان الكابوكي إيتشيكاوا إيبيزو الحادي عشر وطفليها.

صورة ملتقطة لكوباياشي ماو في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام ٢٠١٤ (الصورة جيجي برس).

٢٦

شركة تاكاتا تتقدم بطلب حماية من الإفلاس لدى محكمة دائرة طوكيو بعد الاستدعاءات الهائلة لوسائدها الهوائية المعطوبة. وتبلغ ديونها ١.٧ ترليون ين بما فيها تكلفة الاستدعاءات، وهو ما أدى إلى أكبر إفلاس في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في قطاع التصنيع.

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أصغر محترف لعبة شوغي في اليابان فوجيي سووتا (١٤ عاما) يسجل رقما قياسيا جديدا بفوزه بـ٢٩ لعبة متتالية منذ بداية احترافه. فقد هزم ماسودا ياسوهيرو في الجولة الأولى من بطولة ريوأو في طوكيو.

٢٧

وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية تعلن أن معدل الفقر النسبي في اليابان تراجع بـ٠.٥ نقطة مئوية مقارنة بالمسح السابق الذي أجري عام ٢٠١٢ ليصل إلى ١٥.٦% في عام ٢٠١٥. كما تراجعت نسبة الأطفال الفقراء بـ٢.٤ نقطة مئوية لتصل إلى ١٣.٩%.

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