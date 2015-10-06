La legislación de seguridad es aprobada en la Cámara Alta, unas precipitaciones de récord causan inundaciones en las regiones de Kantō y Tōhoku, y Japón obtiene una victoria histórica ante Sudáfrica en la Copa Mundial de Rugby. Estas han sido algunas de las noticias más destacadas en septiembre de 2015.

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El comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 decide retirar el logo oficial después de las acusaciones de plagio por su similitud con el del Théâtre de Liège en Bélgica. El logo retirado, que fue diseñado por Sano Kenjirō, fue presentado oficialmente en julio.

Netflix, el mayor servicio de vídeo en streaming del mundo, es lanzado en Japón. El gigante estadounidense cobra una cuota mensual de 650 yenes (sin impuestos), más barata que la cuota en los Estados Unidos (alrededor de 960 yenes), debido en parte a la modesta cantidad de contratos de TV por cable y otros servicios de pago en la actualidad en este nuevo mercado.

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La temporada de pesca de delfines comienza en Taiji, en la prefectura de Wakayama. Esta primera caza tiene lugar después de la decisión que tomó en mayo la Asociación Japonesa de Zoos y Acuarios de prohibir a sus miembros comprar delfines capturados en Taiji. Los barcos no consiguen capturar ningún delfín el primer día.

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Concluyen sin éxito las conversaciones que desde el 10 de agosto vienen teniendo lugar entre el Gobierno de Japón y la prefectura de Okinawa sobre la reubicación de la base aérea de Futenma del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos de Ginowan a Henoko. El 12 de septiembre el Gobierno retoma las tareas de construcción en Henoko. El 14 de septiembre, el gobernador de Okinawa Onaga Takeshi anuncia oficialmente que revocará los permisos para las obras de terraplén en Henoko.

Toshiba publica con retraso unas pérdidas anuales de 37.800 millones de yenes en el ejercicio fiscal que finalizó en marzo de 2015 después del escándalo contable sobre las ganancias hinchadas de la empresa. La empresa también anuncia una revisión a la baja de las cifras publicadas entre marzo de 2009 y marzo de 2014, así como para los tres primeros trimestres del año siguiente, y asegura que había inflado las ganancias previas a impuestos de 224.800 millones de yenes.

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El primer ministro Abe Shinzō vuelve a ser elegido como líder del Partido Liberal Democrático para un nuevo periodo de tres años en unas elecciones sin votación. Noda Seiko, expresidenta del Consejo General del PLD, muestra su interés en presentarse a las elecciones, pero no logra obtener el apoyo de otros 20 miembros del partido.

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Un helicóptero de las Fuerzas de Autodefensa rescata a personas atrapadas en sus hogares en Jōsō, en la prefectura de Ibaraki, el 10 de septiembre de 2015. (© Jiji)

Siete personas pierden la vida y 53.000 son llamadas a evacuar sus hogares en las prefecturas de Ibaraki, Tochigi y Chiba a causa de las precipitaciones en Kantō y en Tōhoku. Aunque la tormenta tropical Etau llega debilitada por la fuerza del tifón, la lluvia contribuye a desbordar 64 ríos y destruye diques en 19 lugares en 14 ríos, con graves consecuencias en la ciudad de Jōsō en la prefectura de Ibaraki.

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El monte Aso, en la prefectura de Kumamoto, entra en erupción. La Agencia Meteorológica de Japón aumenta su nivel de alerta de dos (no aproximarse al cráter) a tres (no aproximarse al volcán) en su escala de cinco puntos, estableciendo un límite en un área de 4,5 kilómetros alrededor del cráter. Una columna de humo se eleva dos kilómetros desde el cráter.

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El primer ministro Abe se reúne con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam Nguyen Phu Trong en Tokio. En un comunicado conjunto, los líderes expresan su “preocupación” sobre las actividades de construcción de islas y bases militares por parte de China en el mar de la China Meridional. Japón accede a facilitar más barcos para su uso como patrulleras contribuyendo así a mejorar la seguridad marítima de Vietnam.

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La agencia de calificación estadounidense Standard & Poor’s rebaja la calificación del crédito japonés de AA- a A+ debido a las dudas sobre la recuperación económica del país y a las estrategias de revitalización del Abenomics. Japón se sitúa ahora un nivel por debajo de China y Corea del Sur, cuya calificación es de AA-.

La Oficina de Turismo de Japón anuncia que más de 13,42 millones de turistas extranjeros visitaron Japón entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de 2015, superando el récord de los 13,41 millones de todo 2014. Se espera que el número total de turistas extranjeros en 2015 alcance los 19 millones.

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El Tokyo Game Show comienza en el centro de convenciones Makuhari Messe de Chiba. Un récord de 480 empresas y organizaciones participan, incluyendo 246 de fuera de Japón, y más de 260.000 visitantes acuden hasta el final de la convención el 20 de septiembre.

Una multitud de visitantes disfrutan del Tokyo Game Show en Makuhari Messe, Chiba, el 18 de septiembre de 2015.

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La coalición gobernante en la Cámara Alta gana la votación para aprobar la legislación de seguridad por mayoría, lo que permitirá a Japón ejercer el derecho a la autodefensa colectiva. Se producen protestas en las inmediaciones de la Dieta y en otros lugares en las que se critica que enviar a las Fuerzas de Autodefensa al extranjero para participar en acciones militares es una violación de la Constitución.

En una de las mayores perturbaciones de la historia del rugby, Japón derrota a Sudáfrica, bicampeón mundial, por 34 a 32 en su primer partido en la Copa Mundial de Rugby en Inglaterra.

Los deportistas japoneses celebran su histórica victoria sobre Sudáfrica en Brighton, Reino Unido, el 19 de septiembre de 2015. (© Jiji)

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El ministro de Asuntos Exteriores Kishida Fumio mantiene su primera reunión en un año y siete meses con su homólogo ruso Sergei Lavrov en Moscú. Acuerdan mantener otra reunión en octubre para avanzar en los esfuerzos para concluir de manera formal las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial con un tratado de paz. Kishida afirma que han mantenido “conversaciones en profundidad” en torno a los territorios del norte en litigio, pero Lavrov desmiente esto.El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones informa que el índice de precios al consumidor de agosto cayó un 0,1 % respecto al año anterior. El primer descenso desde que el Banco de Japón ampliara la flexibilización monetaria en abril de 2013 fue debido en gran medida a la caída en los precios del petróleo.El primer ministro Abe se reúne con el presidente ruso Vladimir Putin en Nueva York. Hablan sobre un posible tratado de paz, pero hacen pocos progresos. Los medios de comunicación japoneses señalan que Putin no hizo ninguna mención a los “asuntos territoriales” en referencia a los territorios del norte. Aunque ambos líderes acuerdan continuar dialogando, no se decide ninguna fecha para una futura visita de Putin a Japón.En un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el primer ministro Abe promete un mayor apoyo financiero a las personas refugiadas y desplazadas de Siria e Irak, y anuncia que Japón ofrecerá 810 millones de dólares en ayudas en 2015. También asegura que Japón destinará 750 millones de dólares para ayudar a consolidar la paz en Oriente Medio y África.