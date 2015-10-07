参议院通过系列安保法案、关东及东北地区创纪录强降雨、日本队在橄榄球世界杯上大爆冷门……，请看2015年9月日本要闻回顾。

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针对被指酷似比利时列日剧场标识的东京奥运官方会徽，2020年东京奥运会组委会做出了弃用的决定。该会徽由佐野研二郎设计，于7月正式公布，并且已在部分赞助商的广告中使用。

世界最大的在线影片租赁提供商、美国的Netflix公司，开始在日本提供电影、电视剧定额随意选看服务。鉴于日本的有线电视网络等收费广播电视的签约率很低，Netflix在日本设定了每月从650日元（不含消费税）起价的收费标准，低于美国的月额最低费用7.99美元（约960日元）。

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和歌山县太地町开始了今年的驱猎方式海豚捕获作业。这是今年5月日本动物园水族馆协会（JAZA）要求加盟成员禁止购买以驱猎方式捕获的海豚后首次进行的海豚捕获，但因海豚群远离海岸而没有围猎捕捉。

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美军普天间机场（冲绳县宜野湾市）向边野古（同县名护市）的搬迁工程于8月10日暂停之后，中央政府和冲绳县进行了集中磋商，但结果以破裂而告终。12日政府重启了在边野古的搬迁作业。对此，冲绳县知事翁长雄志在14日正式表示，将启动相关手续，取消对边野古填海造地工程的许可。

东芝公布了因虚报利润问题而再度延期的2014年度财报。整个财年的净亏损额为378亿日元。此外，对2008财年至2013财年前三财季的决算也做了下修，税前利润的虚报额总计2248亿日元。

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自民党发布了总裁换届选举公告后，现任自民党总裁安倍晋三不经投票直接连任，任期至2018年9月。前总务会长野田圣子曾有意参选，但因未能凑齐参选所需的20名该党国会议员作推荐人而不得不放弃。不经投票的连任是继2001年小泉純一郎首相之后14年来的第一次。

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在暴雨中开展救助活动的自卫队直升机 2015年9月10日下午于茨城县常总市（图片提供：时事通讯社）

由18号台风“艾涛”(热带风暴级)变性而成的温帯气旋，为关东及东北地区带来史上罕见的强降雨。64条河川泛滥，茨城县常总市的鬼怒川等14条河流，共出现19处决堤。在这场暴雨中，茨城、栃木、千叶县的当地政府向大约53000人发出了避难指示，有7人不幸遇难。

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熊本县的阿苏山中岳第1火口火山喷发，气象厅将火山喷发警戒级别从2级(限制进入火山口附近)上调至3级(限制进山)，火山喷发口周围约4.5公里范围禁止入内。火山喷发出的烟雾升至火山口上方2000米高空。

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安倍晋三首相与来访的越南共产党中央总书记阮富仲举行会谈并发表了联合声明，对中国在南支那海（南海——译注）推进岩礁填拓以及建造军事据点的活动表示了“严重的担忧”。安倍还宣布日本将向越南无偿提供一批可转用于巡逻船的二手船舶，以提升越南的海上警备力量。

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美国评级机构标准普尔下调了对日本国债的评级,将日本国债从AA负下调至A正。标普给出的调降理由之一，是安倍政府的经济政策“安倍经济学”未能充分实现其所期望的提振经济的效果。由此，日本的评级落到了中国和韩国（均为AA负）之后。

观光厅公布的数据显示，截至9月10日的访日外国游客人数达1342万人以上，已超过了创下历史记录的去年全年1341万人的水平。观光厅预计2015年全年的游客人数将达1900万人。

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国内最大规模的游戏商品交易会“东京电玩展”在千叶市的幕张国际会展中心召开。参展公司、组织有480家（其中246家来自国外），为历史最多，参观者超过26万人次。

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在参议院全体会议上，以执政党等的多数赞成表决通过了包括承认有限地行使集体自卫权在内的系列安全保障法案。但反对之声认为，安保法案违宪，它为自卫队出兵海外打通了道路，国会周围及全国各地都出现了民众的抗议活动。

在英国举行的2015年橄榄球世界杯小组赛上，日本队（世界排行第13名）反败为胜，以34比32击败两届冠军南非队（世界排行第3名），爆橄榄球世界杯史上的最大冷门。

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