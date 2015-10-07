參議院通過安保法案、關東及東北地區創紀錄暴雨、日本隊在世界盃橄欖球賽上大爆冷門……，請看2015年9月日本要聞回顧。

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針對被指酷似比利時列日劇場標識的東京奧運官方會徽，2020年東京奧運組委會做出了棄用的決定。該會徽由佐野研二郎設計，於7月正式公布，並且已在部分贊助商的廣告中使用。

世界最大的網路影音串流商、美國的Netflix公司，開始在日本提供電影、電視劇定額看到飽服務。鑑於日本的有線電視網路等收費廣播電視的簽約率很低，Netflix在日本設定了每月從650日圓（不含消費稅）起價的收費標準，低於美國的月額最低費用7.99美元（約960日圓）。

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和歌山縣太地町在今年已開始了通過驅獵網捕法獲得海豚的作業。這是今年5月日本動物園水族館協會（JAZA）要求加盟成員禁止購買以驅獵捕獲的海豚後首次進行的海豚捕獲，但因海豚群遠離海岸而沒有圍獵捕捉。

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美軍普天間機場（沖繩縣宜野灣市）向邊野古（同縣名護市）的搬遷工程於8月10日暫停之後，中央政府和沖繩縣進行了集中磋商，但結果以破裂而告終。12日政府重啟了在邊野古的搬遷作業。對此，沖繩縣知事翁長雄志在14日正式表示，將啟動相關手續，取消對邊野古填海造地工程的許可。

東芝公布了因虛報利潤問題而再度延期的2014年度財報。整個財年的淨虧損額為378億日圓。此外，對2008財年至2013財年前三財季的決算也做了下修，稅前利潤的虛報額總計2,248億日圓。

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自民黨發布了總裁換屆選舉公告後，現任自民黨總裁安倍晉三不經投票直接連任，任期至2018年9月。前總務會長野田聖子曾有意參選，但因未能湊齊參選所需的20名該黨國會議員作推薦人而不得不放棄。不經投票的連任是繼2001年小泉純一郎首相之後14年來的第一次。

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由18號颱風「艾濤」（Tropical Storm Etau，熱帶風暴級）變性而成的溫帯氣旋（Extratropical cyclones），為關東及東北地區帶來史上罕見的暴雨。64條河川氾濫，茨城縣常總市的鬼怒川等14條河流，共出現19處決堤。在這場暴雨中，茨城、栃木、千葉縣的當地政府向大約53,000人發出了避難指示，有7人不幸遇難。

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熊本縣的阿蘇山中岳第1火口火山噴發，氣象廳將火山噴發警戒級別從2級（限制進入火山口附近）上調至3級（限制進山），火山噴發口周圍約4.5km範圍禁止入內。火山噴發出的煙霧升至火山口上方2,000m高空。

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安倍晉三首相與來訪的越南共產黨中央總書記阮富仲（Nguyễn Phú Trọng）舉行會談並發表了聯合聲明，對中國在南支那海（南海——譯註）推進岩礁填拓以及建造軍事據點的活動表示了「嚴重的擔憂」。安倍還宣布日本將向越南無償提供一批可轉用於巡邏船的二手船舶，以提升越南的海上警備力量。

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美國評級機構標準普爾（Standard & Poor's）下調了對日本國債的評級，將日本國債從AA負下調至A+。標準普爾公司進行調降理由之一，是安倍政府的經濟政策「安倍經濟學」未能充分實現其所期望的提振經濟的效果。由此，日本的評級落到了中國和韓國（均為AA－）之後。

觀光廳公布的數據顯示，截至9月10日的訪日外國遊客人數達1,342萬人以上，已超過了創下歷史記錄的去年全年1,341萬人的水準。觀光廳預計2015年全年的遊客人數將達1,900萬人。

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國內最大規模的遊戲商品交易會「東京電玩展」在千葉市的幕張國際會展中心召開。參展公司、組織有480家（其中246家來自國外），為歷史最多，參觀者超過26萬人次。

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在參議院全體會議上，以執政黨等的多數贊成表決通過了包括承認有限地行使集體自衛權在內的安全保障法案。但反對之聲認為，安保法案違憲，它為自衛隊出兵海外打通了道路，國會周圍及全國各地都出現了民眾的抗議活動。

在英國舉行的2015年世界盃橄欖球賽小組賽上，日本隊（世界排名第13）反敗為勝，以34比32擊敗兩屆冠軍南非隊（世界排名第3），爆世界盃橄欖球賽史上的最大冷門。

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