Принятие пакета законопроектов о национальной безопасности, рекордные проливные дожди в районах Канто и Тохоку, историческая победа в матче Чемпионата мира по регби и другие события сентября 2015 года в Японии.

1

Организационный комитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио принял решение отказаться от использования официальной эмблемы Олимпиады в связи с заявлениями о том, что эмблема слишком напоминает логотип одного из театров бельгийского города Льеж. Предложенная дизайнером Сано Кэндзиро эмблема Олимпийских игр была обнародована в июле, её уже успели использовать в своих рекламных материалах олимпийские спонсоры.

Крупнейшее в мире предприятие по предоставлению услуг потокового видео － американская компания Netflix －начала предлагать в Японии неограниченный просмотр фильмов и сериалов за фиксированную абонентскую плату. Поскольку в Японии низок процент подписчиков на услуги кабельного и других платных видов телевидения, ежемесячная стоимость этой услуги в размере 650 йен (без потребительского налога) установлена ниже, чем в Соединённых Штатах, где минимальная месячная стоимость составляет 7 долларов 99 центов (приблизительно 960 йен).

3

В расположенном в префектуре Вакаяма городке Тайдзи начался сезон загонной добычи дельфинов, первый после того, как в мае текущего года Японская ассоциация зоопарков и океанариумов (JAZA) запретила своим членам приобретать дельфинов, пойманных загонным методом. Однако фактически загон не производился, поскольку дельфиньи стаи наблюдались лишь на большом удалении от берега.

7

Интенсивные переговоры между центральным правительством Японии и администрацией префектуры Окинава, ради проведения которых правительство с 8 августа приостановило выполнение работ, связанных с передислокацией американской авиабазы Футэмма (расположенной в городе Гинован, преф. Окинава) на побережье Хэноко (в городе Наго той же префектуры), завершились без результатов. 12 сентября правительство возобновило проведение работ в Хэноко. В связи с этим губернатор префектуры Окинава Онага Такэси 14 сентября официально объявил о намерении аннулировать выданное его предшественником на посту губернатора разрешение на проведение насыпных работ в Хэноко.

Компания Toshiba опубликовала отчет о результатах своей деятельности за финансовый год, завершившийся в марте 2015-го. Выход отчёта пришлось задержать из-за скандала, вызванного завышением показателей корпоративной прибыли. Отчёт зафиксировал чистый убыток величиной 37 млрд 800 млн йен. Кроме того, фирма была вынуждена пересмотреть в сторону понижения показатели своей финансовой отчётности за все периоды, начиная с завершившегося в марте 2009 и вплоть до декабря 2014 года. Общая сумма, на которую корпорация завысила свою прибыль (до вычета налогов) составила 224 млрд 800 млн йен.

8

На выборах генерального секретаря Либерально-демократической партии Японии, объявленных в связи с истечением срока полномочий на этом посту премьер-министра Абэ Синдзо, Абэ был переизбран на безальтернативной основе. Новый срок полномочий продлится до сентября 2018 года. Бывший председатель исполнительного совета ЛДП Нода Сэйко, которая давала понять, что намерена выставить свою кандидатуру, была вынуждена отказаться, поскольку не смогла обеспечить необходимую для этого поддержку 20 парламентариев от ЛДП. Безальтернативное переизбрание состоялось впервые за 14 последних лет с тех пор, как был аналогичным образом переизбран премьер-министр Коидзуми Дзюнъитиро.

10

Вертолёт Сил самообороны Японии спасает людей из жилого дома. 10 сентября 2015 года, преф. Ибараки, город Дзёсо (© Jiji)

Тропический циклон, в который превратился тайфун №18, привел к выпадению рекордных за всю историю наблюдений осадков в виде дождя в районах Канто и Тохоку. Дожди вызвали разлив 64 рек, 14 из которых разрушили в 19 местах береговые защитные дамбы. В их числе река Кинугава в городе Дзёсо. Погибло семь человек. Распоряжение об эвакуации в связи с дождями было отдано в префектурах Ибараки, Тотиги и Тиба в общей сложности примерно 53 тысячам жителей.

14

На горе Асо в префектуре Кумамото произошло вулканическое извержение вблизи кратера Накадакэ-1. В связи с этим извержением Метеорологическое управление повысило уровень опасности со второго (ограниченный доступ к кратеру) до третьего (ограничение подъёма на гору), запретив доступ на территорию в радиусе четырёх с половиной километров от кратера. Выбросы вулканического дыма достигли высоты 2 000 метров.

15

Премьер-министр Абэ Синдзо провёл переговоры с прибывшим в Японию лидером Вьетнама, генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. В опубликованном по окончании совместном заявлении стороны выразили серьёзную обеспокоенность в связи с действиями Китая по строительству насыпных территорий и созданию военного форпоста в Южно-Китайском море. Стороны договорились о том, что в целях повышения потенциала Береговой охраны Вьетнама Япония безвозмездно предоставит этой стране подержанные суда, которые могут быть использованы в качестве патрульных, а также другие средства.

16

Американское рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило на одну ступень (с АА- до А+) рейтинг государственных облигаций Японии. В качестве причины агентство сослалось на недостаточную эффективность экономической политики премьер-министра Абэ Синдзо, известной как «абэномика». Рейтинг японских облигаций оказался ниже, чем у соседних стран － Китая и Южной Кореи (обе имеют рейтинг AA-).

Как сообщило Японское управление по туризму, за период по 10-е сентября текущего года число иностранных гостей, посетивших Японию, превысило 13 миллионов 420 тысяч человек. Тем самым был улучшен рекордный прошлогодний результат аналогичного периода (13 млн 410 тыс.). По прогнозам управления, в 2015 году число иностранцев, побывавших в стране за год, достигнет 19 миллионов.

17-20

В расположенном в городе Тиба выставочном комплексе «Макухари Мэссэ» открылась крупнейшая в Японии выставка игровой индустрии Tokyo Game Show 2015. Количество участников － 480 предприятий и организаций (из них 246 зарубежных) － оказалось рекордным за всю историю проведения мероприятия. Общее число посетителей выставки превысило 260 тысяч.

Многочисленные посетители создают оживленную атмосферу на выставке Tokyo Game Show, 18 сентября 2015 г., г. Тиба, «Макухари Мэссэ» (©nippon.com)

19

Пленарная сессия Палаты советников большинством голосов правящей коалиции и других депутатов утвердила и ввела в действие пакет законопроектов о национальной безопасности, который в числе других мер предусматривает разрешение на ограниченное использование Японией своего права на коллективную самооборону. В отношении этих законодательных актов звучали высказывания о том, что использование Силами самообороны Японии вооруженной силы за пределами страны является нарушением Конституции, и по всей стране, в том числе и перед зданием Парламента Японии, проходили выступления протеста.

На Чемпионате мира по регби в Англии в своём первом матче команда Японии (13-я позиция в мировом рейтинге) одержала победу над двукратным чемпионом мира － командой ЮАР (3-я строчка в рейтинге) со счётом 34:32. Это стало сенсационным событием в мире регби.

Японские спортсмены празднуют историческую победу над командой ЮАР. 19 сентября 2015 года, Великобритания, Брайтон (© Jiji)

21

В Москве впервые приблизительно за один год и семь месяцев состоялись переговоры министра иностранных дел Японии Кисиды Фумио с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Стороны договорились провести в октябре следующий раунд прерванных переговоров на уровне замминистров по вопросу заключения мирного договора. Как сообщил Кисида, «состоялась серьёзная дискуссия» по вопросу Северных территорий. В свою очередь, Лавров сообщил, что этот вопрос «не обсуждался». Очевидно, сторонам не удалось сблизить позиции.

25

Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи опубликовало августовский индекс потребительских цен (при его подсчёте за 100 процентов берётся уровень 2010 года). По сравнению с августом прошлого года он снизился на 0,1%, составив 103,4. Снижение отмечено впервые за два года и четыре месяца с апреля 2013 г., когда Банк Японии начал реализацию политики масштабного монетарного смягчения. Значительное влияние на величину индекса оказало падение цен на сырую нефть.

28 (29 сентября по японскому времени)

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо провел в Нью-Йорке переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обменялись мнениями по вопросу заключения двустороннего мирного договора, однако переговоры не принесли серьёзных новых результатов. По сообщениям ряда японских СМИ, в ходе переговоров Путин не использовал выражение «проблема (северных) территорий». Японский и российский лидеры договорились продолжить диалог, при этом сроки визита президента Путина в Японию определены не были.

29 (30 апреля по японскому времени)

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН в ходе общих прений. Он пообещал увеличить японскую помощь беженцам и внутренним перемещённым лицам в Сирии и Ираке. Страна предложит в общей сложности 810 млн долларов (приблизительно 97 млрд йен), включая помощь, уже предоставленную в 2015 году. Кроме того, Абэ сообщил о подготовке к выделению 750 млн долларов (приблизительно 90 млрд йен) в помощь усилиям по построению мира на Ближнем Востоке и в Африке.

(Статья на японском языке опубликована 1 октября 2015 г.)