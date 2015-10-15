أبرز الأخبار اليابانية لشهر سبتمبر/أيلول: تمرير تشريع أمني في مجلس الشيوخ، هطول أمطار قياسية تسببت في حدوث فيضانات في منطقتي كانتو وتوهوكو، اليابان تحرز فوزا تاريخيا على جنوب أفريقيا في بطولة كأس العالم للرغبي.

١

اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ تقرر إلغاء شعار الأولمبياد الرسمي بعد ادعاءات بوجود تشابهات مع شعار مسرح لييج في بلجيكا. يذكر أن الشعار الملغى من تصميم سانو كينجيرو وتم الكشف عنه في شهر يوليو/تموز.

بدأت شركة نتفليكس، أكبر مزود في العالم لخدمة البث الحي للفيديو على شبكة الإنترنت، أعمالها في اليابان. وتتقاضى الشركة الأمريكية العملاقة رسوما شهرية في اليابان تبدأ من ٦٥٠ ين (بدون الضريبة) مقارنة مع ٧.٩٩ دولار (أي نحو ٩٦٠ ين) في الولايات المتحدة، ويعود السبب في ذلك بشكل جزئي إلى الإقبال المنخفض حاليا في السوق الجديدة على خدمة الكبل وغيرها من الخدمات المدفوعة.

٣

بدأ موسم صيد الدلافين في بلدة تايجي بمحافظة واكاياما. وهذه أول مرة يتم فيها صيد الدلافين منذ قرار جمعية اليابان لحدائق الحيوان وأحواض الأسماك في شهر مايو/أيار بمنع أعضائها من شراء دلافين تم صيدها خلال الصيد في تايجي. ولم تنجح قوارب الصيد في اليوم الأول من صيد أي دلفين.

٧

انتهت المحادثات التي عقدت منذ ١٠ أغسطس/آب بين الحكومة اليابانية ومحافظة أوكيناوا بشأن نقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية من مدينة غينوان إلى منطقة هينوكو (مدينة ناغو) دون التوصل لاتفاق. وقامت الحكومة باستئناف أعمال الإنشاء في هينوكو في ١٢ سبتمبر/أيلول. كما أعلن أوناغا تاكيشي محافظ أوكيناوا رسميا في ١٤ سبتمبر/أيلول أنه سيلغي تراخيص أعمال الردم البحري في منطقة هينوكو.

نشرت شركة توشيبا بصورة متأخرة خسائر سنوية تقدر بـ ٣٧.٨ مليار ين للعام المالي الذي ينتهي في مارس/آذار ٢٠١٥ في أعقاب فضيحة تضخيم الأرباح. كما أعلنت الشركة عن تعديل أرباحها للأدنى للأعوام المالية التي تنتهي في مارس/آذار من ٢٠٠٩ وحتى ٢٠١٤، بالإضافة إلى أول ثلاثة أرباع سنوية من العام التالي، وقالت إنها بالغت في أرباحها قبل خصم الضريبة بـ ٢٢٤.٨ مليار ين.

٨

فاز رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالتزكية بزعامة الحزب الليبرالي الديموقراطي لفترة تستمر ٣ سنوات. وكانت نودا سيئيكو رئيسة المجلس العام للحزب سابقا قد أعربت عن رغبتها في الترشح ولكنها لم تتمكن من الحصول على موافقة ٢٠ عضوا من الحزب الضرورية للترشح للانتخابات.

١٠

مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي تنقذ أشخاصا من منزل في مدينة جوسو بمحافظة إيباراكي في ١٠ سبتمبر/أيلول ٢٠١٥ (جيجي برس).

لقي ٧ أشخاص مصرعهم وصدرت أوامر لـ ٥٣٠٠٠ شخص لإخلاء منازلهم في محافظات إيباراكي وتوتشيغي وتشيبا وذلك جراء هطول أمطار غزيرة قياسية فوق منطقتي طوكيو الكبرى وتوهوكو. وعلى الرغم من أن قوة العاصفة المدارية إتاو كانت أضعف من قوة إعصار إلى أنها ساهمت في حدوث الأمطار التي أدت إلى فيضانات على طول ٦٤ نهرا وتهدم في ١٩ منطقة في الحواجز المتواجدة على جانبي ١٤ نهرا، وكانت أخطرها في مدينة جوسو بمحافظة إيباراكي.

١٤

ثار جبل أسو بمحافظة كوماموتو. وقامت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية برفع مستوى التحذير من المستوى الثاني (عدم الاقتراب من فوهة البركان) إلى المستوى الثالث (عدم الاقتراب من البركان) وذلك على مؤشر من ٥ مستويات وحظرت الدخول إلى منطقة تقع ضمن ٤.٥ كيلومتر من فوهة البركان. وقد تصاعدت أعمدة دخان على ارتفاع ٢ كيلومتر فوق قمة الجبل.

١٥

رئيس الوزراء آبي يعقد محادثات مع الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي غوين فو تشون في طوكيو. وأعرب الزعيمان في بيان مشترك عن ”مخاوفهما العميقة“ من أنشطة بناء جزيرة وإنشاء قاعدة عسكرية من قبل الصين في بحر جنوب الصين. ووافقت اليابان على تقديم مزيدا من السفن لاستخدامها كزوارق دورية لتعزيز قدرات الأمن البحرية لفيتنام.

١٦

خفضت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية ”ستاندرد آند بورز“ تصنيف اليابان من ”–AA“ إلى ”+A“ بسبب مخاوف تتعلق بالتعافي الاقتصادي للبلاد واستراتيجيات ”آبينوميكس“ للإنعاش الاقتصادي. وبموجب هذا التصنيف تحل اليابان بمركز أقل بمستوى واحد عن كل من الصين وكوريا الجنوبية اللتين تصنفان بـ ”–AA“.

أعلنت وكالة السياحة اليابانية أن أكثر من ١٣.٤٢ مليون سائح أجنبي زار البلاد في الفترة ما بين ١ يناير/كانون الثاني و١٠ سبتمبر/أيلول من عام ٢٠١٥ متجاوزا بذلك الرقم القياسي لإجمالي السياح الأجانب الذين زاروا اليابان طوال عام ٢٠١٤ حيث بلغ عددهم ١٣.٤١ مليون سائح. ومن المتوقع أن يصل عدد السياح الأجانب ١٩ مليون خلال عام ٢٠١٥.

١٧-٢٠

أقيم معرض ألعاب طوكيو في مركز المؤتمرات ماكوهاري ميسّي بمدينة تشيبا. وشارك في المعرض عدد قياسي من الشركات والمنظمات وصل إلى ٤٨٠ مشارك، من بينها ٢٤٦ مشارك من خارج اليابان، بينما بلغ عدد الذين زاروا المعرض حتى نهايته في ٢٠ سبتمبر/أيلول أكثر من ٢٦٠٠٠٠ شخص.

حشود من الزوار يستمتعون بمعرض ألعاب طوكيو في مركز ماكوهاري ميسّي بمدينة تشيبا في ١٨ سبتمبر/أيلول ٢٠١٥.

١٩

تمكن الائتلاف الحاكم في اليابان من تمرير تشريع أمني يمكّن اليابان من ممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي بعد فوزه بأغلبية الأصوات في مجلس الشيوخ. ومع اعتراض بعض اليابانيين على هذه الخطوة مستندين إلى أن إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى خارج البلاد للانخراط في أعمال عسكرية يشكل انتهاكا للدستور، أقيمت مظاهرات حول مبنى البرلمان وأماكن أخرى.

في واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ رياضة الرغبي، هزمت اليابان جنوب أفريقيا الحائزة على بطولة كأس العالم للرغبي مرتين بنتيجة ٣٤-٣٢ وذلك في أول مباراة لها في البطولة المقامة في إنجلترا.

لاعبون يابانيون يحتفلون بعد فوزهم التاريخي على جنوب أفريقيا في مدينة برايتون البريطانية في ١٩ سبتمبر/أيلول ٢٠١٥. (جيجي برس).

٢١

وزير الخارجية كيشيدا فوميو يجتمع بنظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو لأول مرة منذ عام و٧ أشهر. واتفق الوزيران على عقد اجتماع آخر في أكتوبر/تشرين الأول للمضي قدما في جهود إبرام معاهدة سلام رسمية تنهي الأعمال العدائية الناجمة عن الحرب العالمية الثانية بصورة رسمية. وقال كيشيدا إنهما أجريا ”مناقشات معمقة“ فيما يتعلق بالأراضي الشمالية المتنازع عليها ولكن لافروف نفى ذلك.

٢٥

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس/آب انخفض ٠.١٪ عن عام سابق. وهذا أول تراجع منذ أن بدأ بنك اليابان المركزي بتقديم تسهيلات نقدية كبيرة في شهر أبريل/نيسان ٢٠١٣، ويُعزى السبب في التراجع إلى حدٍ كبير إلى هبوط أسعار النفط.

٢٨

رئيس الوزراء آبي يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نيويورك. وقد ناقش الزعيمان إبرام معاهدة سلام، ولكنهما أحرزا تقدما طفيفا. وأشارت مصادر إعلامية يابانية إلى أن بوتين لم يأت على ذكر ’’القضايا الحدودية‘‘ فيما يتعلق بالأراضي الشمالية. وعلى الرغم من أن الزعيمين اتفقا على مواصلة الحوار، إلا أنه لم يتم التوصل إلى قرار بشأن موعد زيارة بوتين إلى اليابان في المستقبل.

٢٩

تعهد رئيس الوزراء آبي في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم دعم مالي أكبر للاجئين والنازحين داخليا في سوريا والعراق، معلنا أن اليابان ستقدم ٨١٠ مليون دولار كمساعدات خلال عام ٢٠١٥. كما ذكر أن اليابان ستقدم ٧٥٠ مليون دولار للمساعدة في إحلال السلام في الشرق الأوسط وأفريقيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية بتاريخ ٢ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٥)