El primer ministro Abe visitó Pearl Harbor, una aeronave Osprey se estrelló en Okinawa, y la Cámara de Representantes aprobó una ley sobre casinos. Repasamos las noticias más destacadas del pasado diciembre de 2016 en Japón.

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El primer ministro Abe Shinzō se convirtió en el cuarto líder japonés de la posguerra que ha estado más tiempo en el poder. Ha sido primer ministro durante un total de 1.807 días durante su primera legislatura (2006-2007) y su actual mandato, que comenzó en diciembre de 2012.

El conglomerado DeNA cierra 10 de sus sitios web de información después de numerosas críticas por la inclusión de información inexacta o tomada sin permiso de otras fuentes. La atención mediática sobre este asunto fuerza a otras empresas entre las que se incluyen Recruit y Yahoo a retirar artículos de sus sitios web.

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos anuncia los resultados de su informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (informe PISA) realizado entre 500.000 estudiantes de 15 años en 72 países y regiones. El resultado medio de los estudiantes japoneses en ciencias es el segundo más alto del mundo, subiendo dos puestos respecto al anterior informe de 2012. La media en matemáticas de los estudiantes japoneses también sube dos puestos hasta el quinto, pero los resultados de comprensión lectora caen cuatro puestos hasta el octavo.

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El Ministerio de Economía, Comercio e Industria asegura que prácticamente se ha duplicado el coste estimado para el desmantelamiento y otros gastos relacionados con el desastre nuclear de Fukushima Daiichi hasta 21,5 billones de los 11 billones iniciales. Parte de este presupuesto será proporcionado por las nuevas compañías eléctricas establecidas después de la liberalización de la industria el pasado mes de abril.

La Cámara Alta ratifica el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica y las leyes relativas al mismo a pesar de las intenciones anunciadas por el presidente electo de los Estados Unidos Donald Trump de retirarse del mismo. El primer ministro Abe afirma antes de la reunión de la Cámara Alta que es importante enviar un mensaje sobre la necesidad de tener un comercio libre en la región.

La sonda de aprovisionamiento Kōnotori es lanzada desde el Centro Espacial de Tanegashima en la prefectura de Kagoshima. Llega a la Estación Espacial Internacional el 13 de diciembre. Desde finales de enero hasta comienzos de febrero de 2017 realizará experimentos centrados en la limpieza de la chatarra espacial atrayéndola a la atmósfera terrestre para incinerarla.

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Una vía de tren dañada durante el tsunami en 2011 vuelve a abrir después de cinco años. La sección de las vías está en la línea Jōban entre Sōma, en la prefectura de Fukushima, y Hamayoshida, en la prefectura de Miyagi. Tres estaciones fueron trasladadas 1,1 kilómetros tierra adentro y la vía fue elevada para protegerla de futuros desastres.

Un tren pasa frente a casas recientemente construidas en Yamamoto, en la prefectura de Miyagi, mientras recorre las vías elevadas de la restaurada línea Jōban el 10 de diciembre de 2016. El océano Pacífico se puede ver cerca, al fondo. (© Jiji)

Quinto aniversario del Gran Terremoto del Este de Japón: las zonas afectadas en la actualidad

En la ceremonia de entrega de premios en Estocolmo, el Rey Carlos XVI Gustavo de Suecia entrega una medalla oficial y diploma a Ōsumi Yoshinori, el galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina.

Ōsumi Yoshinori, profesor emérito del Instituto Tecnológico de Tokio, sostiene su medalla del Premio Nobel tras la ceremonia en Estocolmo, Suecia, el 10 de diciembre de 2016. (© Jiji)

Ōsumi Yoshinori, Nobel de Medicina por sus descubrimientos en torno a la autofagia

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Se celebra una ceremonia para conmemorar el inicio de la construcción del nuevo Estadio Nacional, el principal estadio para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Estaba planeado que las obras comenzasen en octubre de 2015 según el diseño original de Zaha Hadid. El aumento de los costes, no obstante, hicieron que el Gobierno eligiera un nuevo diseño del arquitecto Kuma Kengo. Se espera que esté concluido en noviembre de 2019, ocho meses antes del comienzo de los juegos.

El mensaje del nuevo Estadio Nacional diseñado por Kuma Kengo

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Una aeronave MV22 Osprey perteneciente a la marina de los Estados Unidos se estrella en la costa de Okinawa cerca de Camp Schwab en Nago. Los cinco miembros de su tripulación son rescatados. Es el primer accidente de gravedad en el que se ve involucrada una de estas aeronaves en Japón. El ejército de los Estados Unidos suspende los vuelos de los Osprey el 14 de diciembre después de que la ministra de Defensa Inada Tomomi así lo pidiera. No obstante, los vuelos vuelven a reanudarse el 19 de diciembre.

Restos del MV22 Osprey cerca de Nago en Okinawa el 15 de diciembre de 2016. (© Jiji)

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La Cámara Baja aprueba una ley que permite la construcción de “centros vacacionales integrados”, abriendo una puerta a la llegada de casinos como parte de las instalaciones multiusos incluyendo los hoteles y las salas de reuniones. El Gobierno asegura que tomará las medidas legislativas necesarias.

El presidente ruso Vladímir Putin asiste a una cumbre con el primer ministro Abe Shinzō el 15 y 16 de diciembre en Nagato, en la prefectura de Yamaguchi, y en Tokio. Aunque en dicha reunión no se logró resolver la cuestión de los territorios del norte, ambos líderes anuncian un acuerdo para iniciar conversaciones sobre las actividades económicas conjuntas en los territorios en litigio como un primer paso importante para alcanzar un tratado de paz.

El primer ministro Abe Shinzō y su esposa Akie dan la bienvenida al presidente Vladímir Putin a la ciudad de Nagato, en la prefectura de Yamaguchi, el 15 de diciembre. (© Jiji)

Nagato, una ciudad de la prefectura de Yamaguchi rebosante de naturaleza, historia y cultura

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El Gobierno decide oficialmente desmantelar el reactor reproductor rápido de Monju, gestionado por la Agencia de la Energía Atómica de Japón, en Tsuruga, en la prefectura de Fukui. Se mantendrá la política de reciclado de combustible y el objetivo de desarrollar un nuevo reactor rápido.

El reactor de Monju en Tsuruga, en la prefectura de Fukui, el 11 de noviembre de 2015. (© Jiji)

Una fundación surcoreana, establecida en diciembre de 2015 tras alcanzar el acuerdo sobre las “mujeres de solaz” entre Japón y Corea del Sur, anuncia que para finales del año 31 víctimas supervivientes habrán recibido pagos por 100 millones de wones (unos 10 millones de yenes) cada una. Esto significa que aproximadamente dos de cada tres de las 46 mujeres supervivientes han aceptado los pagos del fondo creado utilizando los 1.000 millones de yenes entregados por el Gobierno de Japón.

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El Gobierno aprueba un presupuesto de 97,5 billones de yenes para el año fiscal 2017, alcanzando una nueva marca al alza por quinto año consecutivo. Enviará este presupuesto a una sesión ordinaria de la Dieta a comienzos de enero de 2017 y espera aprobarlo a lo largo del año fiscal de 2016, que finaliza el 31 de marzo.

Unos 150 edificios quedan destruidos por un fuego que comienza sobre las diez y media de la mañana en una tienda de ramen en Itoigawa, en la prefectura de Niigata. Las llamas se extienden sobre unos 40.000 metros cuadrados en la ciudad debido al fuerte viento antes de que sea controlado en la tarde del 23 de diciembre. No se reportan víctimas.

Un hombre busca entre los escombros de su casa el 26 de diciembre de 2016, después de un gran incendio en Itoigawa, Niigata. (© Jiji)

El Gobierno de los Estados Unidos devuelve 4.000 hectáreas de terreno en Okinawa al Gobierno de Japón. Este territorio supone más de la mitad del área del norte utilizado para maniobras, también conocido como Camp Gonsalves, la mayor instalación militar estadounidense en la prefectura. El gobernador Onaga Takeshi no asiste a la ceremonia de devolución del territorio en protesta por los vuelos de las aeronaves Osprey desde los helipuertos de las áreas de maniobras que aún quedan en el lugar.

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El portaaviones chino Liaoning y otras embarcaciones llegan al oeste del Pacífico a través de aguas entre la principal isla de Okinawa y Miyakojima. Es la primera vez que se confirma el despliegue de un portaaviones chino en el oeste del Pacífico.

El futuro de las relaciones Japón-China y sus asuntos marítimos

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El primer ministro Abe Shinzō viaja a Hawái para reunirse con el presidente saliente de los Estados Unidos Barack Obama y ofrecer sus respetos en Pearl Harbor. Aunque no es la primera vez que un primer ministro visita esta parte de Oahu, sí que se trata del primer líder japonés en el poder que participa en una ceremonia pública con un presidente de los Estados Unidos en el lugar en el que Japón realizó un ataque sorpresa hace 75 años, así como el primero en visitar el Memorial del USS Arizona.

El primer ministro Abe Shinzō y el presidente Barack Obama guardan silencio ante el monumento en el que están inscritos los nombres de las víctimas del ataque a Pearl Harbor en el Memorial del USS Arizona, el 27 de diciembre en Oahu, Hawái. (© Jiji)

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La bolsa de Tokio cierra su ejercicio anual con el índice Nikkei en 19.114,37 puntos, una subida de 80,66 enteros respecto a su cierre en 2015. Es la quinta subida anual consecutiva de sus valores a final de año, pero este aumento del 0,42 % es mucho menor que el del 9,1 % experimentado en 2015.