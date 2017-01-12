Авария конвертоплана Osprey в префектуре Окинава, принятие закона о казино, встреча Японии и России на высшем уровне, визит премьер-министра Абэ в Пёрл-Харборе и другие события декабря 2016 года в Японии.

5

Общая продолжительность пребывания Абэ Синдзо на посту премьер-министра (включая первый кабинет под его руководством с сентября 2006 по август 2007 года и нынешнее пребывание у власти с декабря 2012-го) достигло 1807 дней. Таким образом, Абэ обошёл премьер-министра Накасонэ Ясухиро, занимавшего эту должность в 1980-х, и вышел на четвёртое место по длительности пребывания на высшем посту за всю послевоенную историю.

[Новости] Абэ занял четвёртое место среди послевоенных премьер-министров

Гигант сферы информационных технологий компания DeNA в ответ на указания о размещении на принадлежащих ей информационных вебсайтах недостоверных сведений, а также на несанкционированное цитирование других вебсайтов, была вынуждена временно прекратить доступ к 10 своим вебсайтам-агрегаторам, в том числе посвящённым здоровью и моде. Вслед за этим шагом с аналогичных вебсайтов удалили ряд статей другие компании, в частности, Recruit и Yahoo.

6

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала результаты Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), которой в 2015 году было охвачено около 540 тыс. подростков в возрасте 15 лет в 72 странах и территориях. По сравнению с предыдущим исследованием, которое проводилось в 2012 году, средний балл японских учащихся первого класса полной средней школы поднялся с четвертой на вторую строчку рейтинга в разделе «естественнонаучная грамотность» и с седьмого на пятое место в разделе «математическая грамотность». Однако по читательской грамотности японские школьники опустились с четвёртой на восьмую позицию.

9

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии созвало совет экспертов по вопросу аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» компании «Токио Дэнрёку». На этой встрече выяснилось, что по новому подсчёту общая сумма затрат на полный вывод из эксплуатации реакторов этой АЭС, а также выплату компенсаций за аварию, составит 21,5 трлн йен. По сравнению с предыдущим расчётом на уровне 11 трлн йен сумма выросла почти вдвое. Взять на себя часть этих расходов теперь предстоит и тем предприятиям, которые вышли на рынок снабжения электроэнергией в апреле 2016 года после полной либерализации розничного рынка электроэнергии.

Пакет законопроектов, связанных с участием Японии в Соглашении о Транс-Тихоокеанском партнёрстве (ТПП) был утверждён в Палате советников при поддержке большинства, которое составили партии правящей коалиции, а также Партия возрождения Японии и ряд других оппозиционных сил. Тем самым были завершены процедуры ратификации соглашения. Премьер-министр Абэ Синдзо на заседании одного из комитетов, предшествовавшем пленарной сессии, прокомментировал утверждение соглашения Японией в обстановке, когда следующий президент США Дональд Трамп демонстрирует намерение вывести свою страну из ТПП: «Пусть перспективы вступления соглашения в силу неясны, это очень важно, поскольку мы подаём всему миру сигнал о значимости создания сети справедливого экономического взаимодействия».

С пусковой площадки Центра космических исследований Танэгасима в префектуре Кагосима стартовала ракета-носитель H2B-5 с беспилотным грузовым космическим кораблём «Конотори-6» для доставки на Международную космическую станцию воды, продовольствия и оборудования для проведения экспериментов. Запуск прошёл успешно, и 13 декабря космический грузовик прибыл на МКС. В конце января-начале февраля 2017 года «Конотори-6» расстыкуется с МКС для проведения эксперимента по ликвидации космического мусора.

10

После перерыва продолжительностью 5 лет и 9 месяцев со времени Великого восточно-японского землетрясения возобновил работу бездействовавший из-за нанесённого стихией ущерба участок железнодорожной линии JR Дзёбан (протяженностью около 23 километров) между станциями Сома (преф. Фукусима, город Сома) и Хамаёсида (преф. Мияги, городок Ватаритё). Три разрушенные волнами цунами железнодорожные станции перенесли вглубь суши на расстояние до 1,1 км. Для защиты на случай новых цунами трассу местами подняли над землёй на опорах, а местами проложили по насыпи.

Поезд следует по линии Дзёбан на поднятом над землёй участке над новыми городскими кварталами (на переднем плане). Вдали виднеются пострадавшая от цунами местность и воды Тихого океана. 10 декабря, префектура Мияги, посёлок Ямамото (фотография предоставлена Jiji Press)

Восстановление районов, пострадавших от Великого восточно-японского землетрясения

11

(10 декабря по местному времени) В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий 2016 года. Почётный профессор Токийского технологического института Осуми Ёсинори поручил памятную медаль и диплом о награждении премией в области физиологии и медицины из рук короля Швеции Карла XVI Густава.

Почётный профессор Токийского технологического института Осуми Ёсинори с памятной медалью Нобелевской премии в области физиологии и медицины после церемонии награждения нобелевских лауреатов. 10 декабря, Швеция, Стокгольм, официальная съёмка (фотография предоставлена Jiji Press)

Нобелевская премия по физиологии и медицине: Осуми Ёсинори, открывший механизмы аутофагии

В столичном районе Синдзюку состоялась церемония начала строительства нового национального стадиона, которому предстоит стать главным местом проведения летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио. Первоначально строительство стадиона по проекту ныне покойного британского архитектора Захи Хадид предполагалось начать в октябре 2015 года, однако ввиду серьёзного увеличения сметы на строительство японское правительство было вынуждено отказаться от этих планов и вновь начать подготовку с чистого листа. В результате решили использовать новый проект, автором дизайна которого стал японский архитектор Кума Кэнго. Строительство планируется завершить в ноябре 2019 года, за 8 месяцев до начала Олимпиады.

Архитектор Кума Кэнго: что воплощает новый Национальный олимпийский стадион?

13

Военно-транспортный конвертоплан MV-22 Osprey морской пехоты США разрушился, совершив экстренную посадку на мелководье возле американской военной базы Кэмп Шваб, расположенной в городе Наго в префектуре Окинава. Все пять членов экипажа летательного аппарата были спасены. Это первая серьёзная катастрофа воздушного судна такого типа в Японии. По требованию японского правительства ВС США приостановили полёты конвертопланов Osprey, дислоцированных на территории Японии, однако уже 19 декабря выполнение полётов возобновилось.

Разрушившийся в результате экстренной посадки военно-транспортный конвертоплан морской пехоты США MV-22 Osprey. 15 декабря, город Наго, преф. Окинава (фотография предоставлена Jiji Press)

15

На пленарном заседании Палаты представителей парламента Японии при поддержке Либерально-демократической партии, Партии восстановления Японии и других политических сил большинством голосов был утверждён и введён в действие Закон о комплексных курортах (IR), предусматривающий отмену запрета на казино. Закон призван стимулировать создание комплексов, объединяющих казино, места размещения гостей и конференц-залы. В законе указывается, что правительство примет меры для создания необходимой нормативно-правовой базы примерно в течение одного года после вступления закона в силу.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, посетивший Японию с визитом 15 и 16 декабря, провёл переговоры с премьер-министром Абэ Синдзо в городе Нагато префектуры Ямагути, а также в Токио. На пресс-конференции лидеры двух стран объявили о достигнутой договорённости приступить к проведению переговоров о совместной экономической деятельности на Северных территориях. Хотя в заявлении для прессы про начало этих переговоров говорится, что «достигнуто взаимное понимание о том, что это может послужить важным шагом в направлении заключения мирного договора», непосредственного прогресса по территориальному вопросу на переговорах достигнуто не было.

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо встречает президента Российской Федерации Владимира Путина. Справа – супруга Абэ Акиэ. 15 декабря, вторая половина дня, префектура Ямагути, город Нагато, официальная съёмка (фотография предоставлена Jiji Press)

Исторический шаг к всеобъемлющим, стратегическим отношениям: саммит Японии и России

21

Правительство приняло официальное решение о полном выводе из эксплуатации экспериментального бридерного реактора на быстрых нейтронах «Мондзю», оператором которого является Японское агентство по атомной энергии (реактор расположен в городе Цуруга префектуры Фукуи). При этом остаётся неизменным курс на обеспечение рециркуляции ядерного топлива, предусматривающий повторное использование отработанного ядерного топлива, и ставится цель разработать реактор на быстрых нейтронах, который заменит «Мондзю».

Верхняя часть реактора-размножителя на быстрых нейтронах «Мондзю», продемонстрированная представителям СМИ 17 ноября 2015 года, префектура Фукуи, город Цуруга (фотография предоставлена Jiji Press)

Реактор «Мондзю» на пути к выводу из эксплуатации: решение будет принято уже в 2016 году

Учреждённый в соответствии с межправительственной договорённостью о так называемых «женщинах для утешения» в Южной Корее в декабре 2015 года «Фонд примирения и исцеления» дал понять, что закончит оказание материальной помощи, выплатив уже в текущем году 31 бывшей «женщине для утешения» приблизительно по 100 млн вон (около 10 млн йен). Таким образом, из оставшихся в живых на момент договорённости 47 женщин почти 70% примут материальную помощь из средств суммой 1 млрд йен, предоставленных японским правительством.

22

Кабинет министров принял решение о проекте бюджета на 2017 финансовый год, который начинается 1 апреля. Основной показатель, демонстрирующий величину государственного бюджета – совокупная сумма общего счёта – обновила абсолютный рекорд в пятый год подряд, составив 97 трлн 454 млрд 700 млн йен. В начале 2017 года проект будет вынесен на рассмотрение очередной парламентской сессии, чтобы бюджет был утверждён до того, как завершится 2016 финансовый год.

Около 10:30 утра в городе Итоигава префектуры Ниигата в ресторанчике китайской кухни вспыхнул пожар. Из-за сильного ветра пламя охватило около 150 жилых домов и магазинов поблизости от железнодорожной станции JR Итоигава. Пожар продолжался больше суток, справиться с огнём удалось лишь пополудни 23 декабря. Пламя уничтожило строения общей площадью около 40 тыс. квадратных метров, при этом обошлось без погибших и сильно пострадавших.

Мужчина ищет памятные вещи на пепелище своего дома после большого пожара в городе Итоигава префектуры Ниигата, 26 декабря (фотография предоставлена Jiji Press)

Состоялся возврат под управление Японии земельного участка площадью около 4 тыс. гектаров, составлявшего более половины Северного полигона – крупнейшего в префектуре Окинава объекта, используемого размещенными в Японии вооруженными силами США. Губернатор префектуры Онага, который выступает против использования построенных на оставшейся территории полигона вертолётных площадок конвертопланами Osprey, не принял участия в официальной церемонии возвращения территории, проведённой правительством страны.

25

Авианосец ВМС Китая «Ляонин» в сопровождении эскадры других боевых кораблей вышел в западную часть Тихого океана, пройдя через пролив Мияко между главным островом архипелага Окинава и Миякодзима. Это первый подтверждённый выход китайского авианосца в западную часть Тихого океана.

Острова Сэнкаку, линия гряды Нансэй и западная часть Тихого океана: передовая линия японско-китайских отношений и путь в будущее

27, 28

(26 и 27 декабря по местному времени) Премьер-министр Абэ Синдзо посетил американский штат Гавайи, где вместе с президентом США Бараком Обамой почтил память погибших в Пёрл-Харборе – месте, где начались боевые действия между Японией и Соединёнными Штатами. Премьер-министр также провёл последние переговоры на высшем уровне с Бараком Обамой.

Премьер-министр Абэ Синдзо (на переднем плане справа) и президент Барак Обама застыли в минуте молчания у стены с именами погибших мемориала линкора «Аризона», 27 декабря, Гавайи, остров Оаху, официальная съёмка (фотография предоставлена Jiji Press)

30

На Токийской фондовой бирже индекс Nikkei 225 завершил последнюю торговую сессию года на отметке 19 114,37 пункта. Индекс прибавил 80,66 йены по сравнению с аналогичным результатом предыдущего года, превышение результата предшествующего года отмечено пятый год подряд. Однако разница (0,42%) оказалась значительно меньше, чем в 2015 году (9,1%).