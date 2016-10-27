На совещании министров по вопросам атомной энергетики, которое состоялось 21 сентября, правительство Японии приняло решение выработать в течение нынешнего года новую политику реализации исследований и разработок реактора на быстрых нейтронах на смену бридерному реактору (реактору-размножителю) на быстрых нейтронах «Мондзю» (город Цуруга, преф. Фукуи), оператором которого является Японское агентство по атомной энергии. После утверждения новой политики правительство примет решение о полном выводе из эксплуатации реактора «Мондзю». При этом власти страны твёрдо намерены следовать курсом вторичного использования ядерного топлива. Новый курс будет обсуждаться с государственными и частными организациями на Конференции по разработке реактора на быстрых нейтронах, где будут в основном рассматриваться экономические вопросы.

По сообщениям ведущих японских СМИ, обсуждения новой политики сводятся главным образом к вопросу совместной разработки реактора на быстрых нейтронах нового типа ASTRID, который проектируется во Франции. К настоящему времени в реактор «Мондзю» уже вложены колоссальные средства, превышающие 1 трлн йен, но из-за непрекращающихся проблем он практически бездействовал едва ли не всё время своего существования. Ликвидация этого реактора знаменует собой новый этап в японской энергетической политике.

Непрекращающиеся аварии и неприятности: 250 дней работы за 22 года

Жизненный цикл ядерного топлива подразумевает вторичную переработку ядерного топлива, отработавшего в реакторах атомных электростанций, с извлечением урана и плутония для повторного использования в качестве топлива. Реактор-размножитель на быстрых нейтронах, который наряду с производством электроэнергии вырабатывает ядерное топливо (плутоний) в объёме, превышающем потребляемый, является центральным звеном в правительственной политике вторичного использования ядерного топлива, и исследовательские разработки таких реакторов, прозванных «реакторами мечты», велись с 1960-х годов.

Вслед за экспериментальной моделью «Дзёё» («Вечное солнце», строительство началось в 1970 году, критическое состояние достигнуто в 1977 году, сейчас остановлен) в качестве второго этапа в 1980 году приступили к строительству реактора-прототипа «Мондзю». При нормальном ходе исследований и разработок далее предполагалось перейти к третьему этапу – реактору фактической проверки, а затем и к четвёртому – реактору для практического использования.

«Мондзю» начал вырабатывать электроэнергию в августе 1995 года, но всего четыре месяца спустя произошла авария с утечкой натрия, используемого в реакторах на быстрых нейтронах в качестве охлаждающего вещества. В 2014 году работа реактора возобновилась впервые за 14 лет, однако в связи с новой аварией реактор снова пришлось остановить. Далее проблемы продолжали возникать сплошной чередой, и к настоящему времени за 22 года существования реактора продолжительность его работы составила не более 250 суток.

История реактора «Мондзю»

1968 год Общественная корпорация разработки энергетических реакторов и ядерного топлива Японского агентства по атомной энергии начала предварительное проектирование реактора-размножителя (бридера) на быстрых нейтронах 1970 год В качестве места-кандидатуры для строительства реактора выбран город Цуруга в префектуре Фукуи. Реактор нового типа получил название «Мондзю». 1985 год Начало строительства 1991 год Начало пробной эксплуатации Апрель 1994 года Достигнуто критическое состояние Август 1995 года Начата выработка электроэнергии Декабрь Произошла утечка натрия, реактор остановлен Август 2007 года Завершены ремонтные работы, начата проверка и работа в тестовом режиме Май 2010 года Впервые за 14 лет и 5 месяцев возобновилась работа реактора Июль Плановая остановка Август При замене топлива произошло падение элемента конструкции, эксплуатация заморожена 2012 год Выявлены масштабные упущения при проверках оборудования Май 2013 года Комиссия по ядерному регулированию Японии распорядилась о бессрочной остановке эксплуатации Ноябрь 2015 года Комиссия по ядерному регулированию Японии рекомендовала назначить другого оператора для реактора «Мондзю» взамен Японского агентства по атомной энергии

Колоссальные расходы на усиление сейсмостойкости – препятствие дальнейшему существованию

Фоном для нынешнего решения об отсутствии альтернативы выводу реактора из эксплуатации служат два фактора. Это систематические недостатки системы управления безопасностью и огромная величина издержек в случае дальнейшего использования реактора.

Как выяснилось, в 2012 году на реакторе «Мондзю» число упущений проверок оборудования, предусмотренных стандартами безопасности, составило 9679. В 2013 году, когда Комиссия по ядерному регулированию провела проверку непосредственно на объекте, вскрылись новые факты упущений при проверках оборудования, наиболее важного для обеспечения безопасности. В 2014 году было установлено, что свыше 50 камер наблюдения на территории объекта неисправны и не ремонтируются. В ноябре 2015 года Комиссия по ядерному регулированию рекомендовала Министерству образования, культуры, науки, спорта и технологий сменить оператора объекта, однако министерство не смогло предложить конкретных шагов.

Более того, в результате введения Комиссией по ядерному регулированию новых стандартов безопасности в свете аварии на АЭС «Фукусима-1» электроэнергетической компании TEPCO (во время Великого землетрясения восточной Японии в марте 2011 года), для возобновления работы реактора «Мондзю» требуются колоссальные расходы на проведение реконструкционных и ремонтных работ для повышения сейсмостойкости и для других целей. По примерным оценкам правительства, сумма дополнительных расходов составит около 580 млрд йен, причём на выполнение работ до возобновления работы реактора потребуется 10 лет. Поскольку только на содержание объекта ежегодно требуется 20 млрд йен, как в правительстве, так и со стороны оппозиционных партий зазвучали требования о полном выводе реактора из эксплуатации.

Фотография к заголовку: Верхняя часть ядерного реактора-размножителя на быстрых нейтронах «Мондзю», продемонстрированная представителям СМИ 17 ноября 2015 г., преф. Фукуи, город Цуруга (фотография предоставлена Jiji Press)

(Статья на японском языке опубликована 19 октября 2016 г.)