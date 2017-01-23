美軍魚鷹在沖繩島墜毀、「賭場法案」在眾議院通過、日俄首腦會談、安倍首相訪問真珠港……，請看2016年12月日本要聞回顧。

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安倍晉三的首相在任天數，自2012年12月再次上臺後至今，加上2006年9月～2007年8月首次執政時日在內，累計達到1,807天，超過中曾根康弘，升至二戰後歷任首相的第4位。

因被指資訊不準確以及轉載未經許可的其他網站內容等，IT巨頭DeNA的「精選網站」關閉了有關健康、時尚等的10個網站。RECRUIT公司、日本雅虎等的同類網站也陸續出現了刪除文章的動向。

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OECD公布了最近一次的國際學生評估項目（PISA）測試結果。該項調查是2015年以72個國家和地區的約54萬名15歲學生為對象進行的。日本的高中1年級學生的平均得分，「科學應用能力」和「數學應用力」分別從前一次2012年的第4和第7位，上升到第2和5位，但「閱讀能力」從第4下降到第8位。

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經濟產業省召開了有關東京電力福島第一核電廠問題的專家會議，拿出了一個該核電廠廢爐和事故賠償的新估算方案，總計金額達21.5兆日圓，膨脹到以往設想的11兆日圓的近兩倍。由於2016年4月1日起實施了電力零售全面自由化，所以還要求新入企業也共同負擔這項費用。

TPP及其相關法案在參議院本會議上獲執政聯盟和日本維新會等的大多數贊成而通過，結束了批准手續。安倍首相在會議前召開的特別委員會會議上稱，儘管美國候任總統川普表示將退出TPP，協定是否生效前景仍不明朗，在這種情況下批准這個協定及相關法案，其意義在於「向世界表明構建一個公平的自由貿易圈的重要性」。

為國際太空站（ISS）運送水和食物及實驗裝置的無人貨運飛船「鸛（Kōnotori）」6號，在鹿兒島縣種子島宇宙中心由H2B火箭成功發射升空，並於13日到達ISS。2017年1月下旬～2月上旬，它將脫離ISS，進行清理回收「宇宙垃圾」的相關實驗。

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在東日本大地震中遭到損毀的鐵路JR常磐線相馬（福島縣相馬市）～濱吉田（宮城縣亙理町）段（約23km），在5年9個月後恢復通車。遭海嘯沖毀的3個車站，被遷移至最遠約1.1km的內陸。出於未來防災的考慮，還實施了軌道的高架、填土墊高等加高加固工程。

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（當地時間10日）2016年的諾貝爾獎頒獎典禮在瑞典首都斯德哥爾摩舉行，醫學獎獲得者、東京工業大學名譽教授大隅良典從瑞典國王卡爾16世古斯塔夫手中接過獎章和獎狀。

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2020年東京奧運和帕運主會場「新國立競技場」（東京都新宿區）的動工儀式在建設現場舉行。最初由已故英國建築師札哈哈蒂設計的方案原本預定在2015年10月開工，但由於建設費用大幅膨脹，飽受批評而被政府撤回，之後採用了建築師隈研吾設計的新方案。這個主會場預定在奧運開幕8個月前的2019年11月竣工。

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美國海軍陸戰隊的1架MV22魚鷹運輸機在沖繩縣名護市的美軍Schwab營地附近海域迫降墜毀，5名飛行員全部獲救。這是魚鷹在日本國內發生的第1次重大事故。駐日美軍接受日本政府的要求，曾暫停了飛行任務，但已於1星期後的19日復飛。

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眾議院通過了《綜合度假區（IR）推進法》（賭場法案），廢除了賭場禁令，以促進集賭場、飯店、會議中心等於一體的綜合設施的發展，為賭場經營合法化鋪平了道路。該推進法明確規定，以法案實施後1年以內為目標，政府將出臺必要的法律措施。

俄羅斯總統普丁15日和16日在日本進行了為期兩天的訪問，在山口縣長門市和東京與日本首相安倍舉行了首腦會談。雖然會談未能解決北方領土問題，但兩國領袖在記者會上宣布，雙方就展開在北方四島進行共同經濟活動的磋商達成一致。新聞公告指出，磋商的開始，表明「雙方都將此理解為是邁向締結和平條約的重要一步」。

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FIFA2016年俱樂部世界盃決賽在橫濱市的日產體育場舉行。代表主辦國參賽的日本職業足球聯賽冠軍隊鹿島鹿角足球俱樂部隊，是首次打入決賽的亞洲隊，在比賽中力戰勁旅歐洲冠軍皇家馬德里足球俱樂部隊，中場柴崎岳踢進2球。但最後經過加時賽，鹿島鹿角隊以2-4失利，獲得亞軍。

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日本政府正式決定報廢日本原子能研究開發機構的快中子增殖反應爐「文殊」（福井縣敦賀市），但將繼續堅持用過核燃料循環利用政策，研發取代「文殊」的快中子反應爐。

基於2015年12月日韓兩國政府就從軍慰安婦問題達成的共識而成立的韓國「和解治愈財團」表示，針對原慰安婦31人，有望在年內完成1人約1億韓元的現金支付工作。這意味著46名倖存者中近7成接受了從日本政府提供的10億日圓中撥出的資金。

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日本政府內閣會議通過了2017年度預算案。反映一國基本預算規模的一般預算總額連續5年創歷史新高，達到97.4547兆日圓。該預算案將於年初提交通常國會審議，目標是在2016財年（2017年3月31日）結束前獲得批准。

上午10時半左右，新潟縣糸魚川市的中餐廳發生火災，在強風中火勢蔓延至JR糸魚川車站附近的民居和店鋪，並持續了1天多時間才在23日下午完全撲滅。這場大火燒毀了約150棟建築物，面積約達4萬m2，所幸沒有出現死亡和重傷者。

美國向日本歸還沖繩縣最大的駐日美軍基地北部訓練場的一部分，面積約為4,000ha，占總面積的一半以上。沖繩縣知事翁長稱，無法接受美軍在剩餘的訓練場區域內建設供魚鷹使用的直升機停機坪，為此而缺席了政府主辦的歸還儀式。

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中國海軍「遼寧號」航母編隊，通過了位於沖繩主島和宮古島之間的宮古海峽，首次進入西太平洋。

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（當地時間26、27日）首相安倍訪問美國夏威夷，與美國總統歐巴馬在日美開戰的舞臺真珠港，共同悼念戰亡者並舉行了最後一次首腦會談。

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東京股市的日經平均指數以19114.37日圓收盤，高於2015年年終收盤80.66日圓，實現連續5年上漲，結束了2016年的交易。不過，漲幅（0.42%）比2015年（9.1%）有大幅度下降。