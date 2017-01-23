美军鱼鹰在冲绳岛坠毁、“赌场法案”在众议院通过、日俄首脑会谈、安倍首相访问真珠港……，请看2016年12月日本要闻回顾。

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安倍晋三的首相在任天数，自2012年12月再次上台后至今，加上2006年9月～2007年8月首次执政时日在内，累计达到1807天,超过中曾根康弘，升至二战后历任首相的第四位。

因被指信息不准确以及转载未经许可的其他网站内容等，IT巨头DeNA的“精选网站”关闭了有关健康、时尚等的10个网站。RECRUIT公司、日本雅虎等的同类网站也陆续出现了删除文章的动向。

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经济合作与发展组织（经合组织，OECD）公布了最近一次的国际学生评估项目（PISA）测试结果。该项调查是2015年以72个国家和地区的约54万名15岁学生为对象进行的。日本的高中一年级学生的平均得分，“科学应用能力”和“数学应用力”分别从前一次2012年的第4和第7位，上升到第2和5位，但“阅读能力”从第4下降到第8位。

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经济产业省召开了有关东京电力福岛第一核电站问题的专家会议，拿出了一个该核电站废堆和事故赔偿的新估算方案，总计金额达21.5万亿日元，膨胀到以往设想的11万亿日元的近两倍。由于2016年4月1日起实施了电力零售全面自由化，所以还要求新入企业也共同负担这项费用。

跨太平洋伙伴关系协定（TPP）及其相关法案在参议院全体大会上获执政联盟和日本维新会等的大多数赞成而通过，结束了批准手续。安倍首相在全体大会前召开的特别委员会会议上称，尽管美国候任总统特朗普表示将退出TPP，协定是否生效前景仍不明朗，在这种情况下批准这个协定及相关法案，其意义在于“向世界表明构建一个公平的自由贸易圈的重要性”。

为国际空间站（ISS）运送水和食物及实验装置的无人货运飞船“鹳（Kōnotori）”6号，在鹿儿岛县种子岛宇宙中心由H2B火箭成功发射升空，并于13日到达ISS。2017年1月下旬～2月上旬，它将脱离ISS，进行清理回收“宇宙垃圾”的相关实验。

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在东日本大地震中遭到损毁的铁路JR常磐线相马（福岛县相马市）～滨吉田（宮城县亘理町）段（约23公里），在5年9个月后恢复通车。遭海啸冲毁的三个车站，被迁移至最远约1.1公里的内陆。出于未来防灾的考虑，还实施了轨道的高架、填土垫高等加高加固工程。

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（当地时间10日）2016年的诺贝尔奖颁奖典礼在瑞典首都斯德哥尔摩举行，生理或医学奖获得者、东京工业大学名誉教授大隅良典从瑞典国王卡尔十六世古斯塔夫手中接过奖章和奖状。

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2020年东京奥运会和残奥会主会场“新国立竞技场”（东京都新宿区）的动工仪式在建设现场举行。最初由已故英国建筑师扎哈·哈迪德设计的方案原本预定在2015年10月开工，但由于建设费用大幅膨胀，饱受批评而被政府撤回，之后采用了建筑师隈研吾设计的新方案。这个主会场预定在奥运会开幕8个月前的2019年11月竣工。

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美国海军陆战队的一架MV22鱼鹰新型运输机在冲绳县名护市的美军Schwab营地附近海域迫降坠毁，5名机组人员全部获救。这是鱼鹰在日本国内发生的第一次重大事故。驻日美军接受日本政府的要求，曾暂停了飞行任务，但已于一星期后的19日复飞。

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众议院通过了《综合度假区（IR）推进法》（赌场法案），废除了赌场禁令，以促进集赌场、饭店、会议中心等于一体的综合设施的发展，为赌场经营合法化铺平了道路。该推进法明确规定，以法案实施后1年以内为目标，政府将出台必要的法律措施。

俄罗斯总统普京15日和16日在日本进行了为期两天的访问，在山口县长门市和东京与日本首相安倍举行了首脑会谈。虽然会谈未能解决北方领土问题，但两国领导人在记者会上宣布，双方就展开在北方四岛（俄称南千岛群岛）进行共同经济活动的磋商达成一致。新闻公告指出，磋商的开始，表明“双方都将此理解为是迈向缔结和平条约的重要一步”。

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国际足联2016年俱乐部世界杯决赛在横滨市的日产体育场举行。代表主办国参赛的日本职业足球联赛冠军队鹿岛鹿角足球俱乐部队，是首次打入决赛的亚洲队，在比赛中力战劲旅欧洲冠军皇家马德里足球俱乐部队，中场柴崎岳踢进2球。但最后经过加时赛，鹿岛鹿角队以2-4失利，获得亚军。

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日本政府正式决定报废日本原子能研究开发机构的快中子增殖反应堆“文殊”（福井县敦贺市），但将继续坚持乏燃料循环利用政策，研发取代“文殊”的快中子反应堆。

基于2015年12月日韩两国政府就从军慰安妇问题达成的共识而成立的韩国“和解治愈财团”表示，针对原慰安妇31人，有望在年内完成一人约1亿韩元的现金支付工作。这意味着46名幸存者中近七成接受了从日本政府提供的10亿日元中拨出的资金。

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日本政府内阁会议通过了2017年度预算案。反映一国基本预算规模的一般预算总额连续五年创历史新高，达到97.4547万亿日元。该预算案将于年初提交通常国会审议，目标是在2016财年（2017年3月31日）结束前获得批准。

上午10時半左右，新潟县糸鱼川市的中餐馆发生火灾，在强风中火势蔓延至JR糸鱼川车站附近的民居和店铺，并持续了一天多时间才在23日下午完全扑灭。这场大火烧毁了约150栋建筑物，面积约达4万平方米，所幸没有出现死亡和重伤者。

美国向日本归还冲绳县最大的驻日美军基地北部训练场的一部分，面积约为4000公顷，占总面积的一半以上。冲绳县知事翁长称，无法接受美军在剩余的训练场区域内建设供鱼鹰使用的直升机停机坪，为此而缺席了政府主办的归还仪式。

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中国海军“辽宁号”航母编队，通过了位于冲绳主岛和宫古岛之间的宫古海峡，首次进入西太平洋。

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（当地时间26、27日）首相安倍访问美国夏威夷，与美国总统奥巴马在日美开战的舞台真珠港，共同悼念战亡者并举行了最后一次首脑会谈。

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东京股市的日经平均指数以19114.37点收盘，高于2015年年终收盘80.66点，实现连续5年上涨，结束了2016年的交易。不过，涨幅（0.42%）比2015年（9.1%）有大幅度下降。