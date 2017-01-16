رئيس الوزراء الياباني آبي يزور بيرل هاربر، تحطم طائرة من طراز أوسبري قبالة جزيرة أوكيناوا، ومجلس النواب يقوم بتمرير تشريعات الكازينوهات. إلقاء نظرة على الأخبار الرئيسية المتعلقة باليابان في شهر ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٦.

٥

رئيس الوزراء شينزو آبي يصبح في المرتبة الرابعة على قائمة رؤساء الوزراء ما بعد الحرب الذين يقضون أطول فترة في السلطة في اليابان. قضى آبي ما مجموعه ١٨٠٧ يوما خلال فترته الرئاسية الأولى (٢٠٠٦-٢٠٠٧) وولايته الحالية، التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول عام ٢٠١٢.

شركة تكنولوجيا المعلومات العملاقة DeNA توقف ١٠ مواقع معلومات في أعقاب الانتقادات المتكررة لإدراجها معلومات غير دقيقة أو تلك التي أخذت دون إذن من مصادر أخرى. تركيز وسائل الإعلام على هذه المسألة جعل شركات تكنولوجيا المعلومات الأخرى بما في ذلك Recruit وYahoo لإزالة المقالات من مواقعها على شبكة الإنترنت.

٦

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعلن عن نتائج البرنامج من أجل مسح تقييم الطلاب الدوليين الذي أجري على أكثر من ٥٠٠ ألف طالب يبلغوا من العمر ١٥ عاماً في ٧٢ بلدا ومنطقة. وكان متوسط درجة الطلاب اليابانيين للعلوم هو ثاني أعلى مستوى في جميع أنحاء العالم، وهو أعلى مرتبتين من المسح السابق الذي أجري في عام ٢٠١٢. ارتفع متوسط الرياضيات أيضا مرتبتين إلى المركز الخامس، ولكن متوسط القراءة تراجع أربعة مراتب إلى المركز الثامن.

٩

وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تعلن عن تضاعف تقديراتها تقريباً بخصوص تكاليف التنظيف ذات الصلة بالكارثة النووية في فوكوشيما من ١١ تريليون ين إلى ٢١.٥ تريليون ين. وسيتم تحمل جزءا من مشروع القانون من قبل شركات الكهرباء الجديدة التي أنشئت بعد تحرير هذه الصناعة اعتبارا من أبريل/نيسان القادم.

مجلس المستشارين يصادق على الشراكة عبر المحيط الهادئ والقوانين ذات الصلة، على الرغم من النية المعلنة من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق. ويقول رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قبل اجتماع مجلس المستشارين إنه من المهم نقل رسالة حول ضرورة التجارة الإقليمية الحرة.

إطلاق سفينة إمداد فضائية Kōnotori من مركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما. وتصل السفينة إلى محطة الفضاء الدولية في ١٣ ديسمبر/كانون الأول. ستجري من أواخر يناير/كانون الثاني وحتى أوائل فبراير/شباط ٢٠١٧ تجارب على إزالة النفايات الفضائية عن طريق دفعها نحو الغلاف الجوي للأرض لحرقها.

١٠

استئناف وصلة السكك الحديدية التي تضررت من كارثة تسونامي ٢٠١١ بعد خمس سنوات. قسم من المسار هو على خط Jōban بين سوما في محافظة فوكوشيما، وهامايوشيدا في محافظة مياغي. تم نقل ثلاث محطات تصل إلى ١.١ كيلومتر إلى البر وتم رفع السكك لحمايتها من الكوارث في المستقبل.

قطار يمر بالمنازل المشيدة حديثا في ياماموتو، محافظة مياغي، ويسير على طول المسار المرتفع على خط Jōban الذي أعيد إلى العمل في ١٠ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٦. المحيط الهادئ على بعد مسافة قصيرة سيرا على الأقدام في الخلفية. (جيجي برس)

ملك السويد كارل جوستاف السادس عشر يقدم الميدالية الرسمية ودبلوم لأوسومي يوشينوري الحائز على جائزة نوبل في الطب وعلم وظائف الأعضاء في حفل التكريم في ستوكهولم.

أوسومي يوشينوري، الأستاذ الفخري بجامعة طوكيو للتكنولوجيا، يحمل ميدالية نوبل بعد حفل التكريم في ستوكهولم، السويد، في ١٠ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٦. (جيجي برس)

١١

إقامة حفل بمناسبة بدء تشييد الاستاد الوطني الجديد والذي يعد الملعب الرئيسي لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠. وكان من المقرر أن يبدأ العمل في التصميم الأصلي من قبل زها حديد في أكتوبر/ تشرين الأول عام ٢٠١٥. ولكن التكاليف المتصاعدة دفعت الحكومة لاختيار التصميم الجديد من قبل المهندس المعماري كوما كينغو. ومن المقرر أن يكتمل بناء الاستاد في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٩، ثمانية أشهر قبل انطلاق الألعاب.

١٣

تحطم طائرة من طراز أوسبر ٢٢ تابعة لمشاة البحرية الأميركية قبالة سواحل أوكيناوا قرب معسكر شواب في ناغو. تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم الخمسة. وهو أول حادث خطير لهذا الوع من الطائرات يحدث في اليابان. وقد أوقف الجيش الأمريكي تحليق طائرات الأوسبري في ١٤ ديسمبر/ كانون الأول، عقب دعوات للقيام بذلك من وزيرة الدفاع إينادا تومومي.وتم اسئناف تحليق طائرات الأوسبري في ١٩ ديسمبر/ كانون الأول.

حطام الأوسبري بالقرب من ناغو في أوكيناوا في ١٥ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٦. (جيجي برس)

١٥

مجلس النواب يمرر تشريعا يسمح ببناء ”المنتجعات المتكاملة“، مما يمهد الطريق لإدخال الكازينوهات كجزء من المرافق متعددة الاستخدامات بما في ذلك الفنادق وقاعات اجتماعات. الحكومة ستعلن تشريعات أخرى ضرورية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد اجتماع قمة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في ١٥ و١٦ ديسمبر/ كانون الأول في ناغاتو، محافظة ياماغوتشي وطوكيو. وبينما فشل الاجتماع في حل قضية الأراضي الشمالية المتنازع عليها فقد أعلن الزعيمان عن اتفاق لبدء محادثات بشأن الأنشطة الاقتصادية المشتركة في المناطق المتنازع عليها باعتبارها خطوة أولى مهمة نحو إبرام معاهدة سلام بين البلدين.

١٨

ريال مدريد يهزم كاشيما أنتلرز ٤-٢ في الوقت الإضافي بالمباراة النهائية لكأس العالم للأندية في يوكوهاما. وقد سجل لاعب خط الوسط شيباساكي غاكو هدفي كاشيما أنتلرز، والذي أصبح أول فريق آسيوي يصل إلى المباراة النهائية.

٢١

الحكومة تقرر بشكل رسمي وقف تشغيل مفاعل مونجو للتوليد السريع، الذي تديره الوكالة اليابانية للطاقة الذرية، في تسوروغا، محافظة فوكوي. وتهدف الحكومة إلى تطوير مفاعل سريع جديد.

مؤسسة كورية جنوبية تم تدشينها بعد اتفاق ”نساء المتعة“ في ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٥ بين اليابان وكوريا الجنوبية تعلن أنه بحلول نهاية العام تكون ٣١ ضحية قد تلقت مدفوعات بقيمة ١٠٠ مليون وون (حوالي ١٠ مليون ين) لكل منهن. وهذا يعني أن ما يقرب من اثنين من كل ثلاثة نساء الـ ٤٦ قد قبلت دفعات من صندوق التمويلات تصل إلى مليار ين مقدمة من الحكومة اليابانية.

٢٢

الحكومة اليابانية توافق على ميزانية تصل إلى ٩٧.٥ تريليون ين للسنة المالية ٢٠١٧، لتسجل رقما قياسيا للعام الخامس على التوالي. وسوف تقدم الموازنة في بداية جلسة البرلمان في يناير/كانون الأول ٢٠١٧ وتهدف إلى الحصول على الموافقة خلال العام المالي ٢٠١٦ الذي ينتهي في ٣١ مارس/ آذار.

دمار نحو ١٥٠ مبنى بسبب الحرائق التي بدأت حوالي ١٠:٣٠ في الصباح في مطعم رامن في إتويغاوا بمحافظة نيغاتا. وقد انتشر الحريق لأكثر من ٤٠ ألف متر مربع من المدينة قبل أن يتم السيطرة عليه في نهاية المطاف بعد ظهر يوم ٢٣ ديسمبر/كانون الأول دون وقوع أي إصابات.

رجل يبحث بين حطام منزله يوم ٢٦ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٦ وذلك بعد حريق كبير في إتويغاوا، نيغاتا. (جيجي برس)

الحكومة الأمريكية تعيد ٤٠٠٠ هكتار من الأراضي في أوكيناوا إلى الحكومة اليابانية. وتضم الأراضي أكثر من نصف منطقة التدريب الشمالية، والمعروفة أيضا باسم كامب غونسالفيس، وهي أكبر منشأة عسكرية أمريكية في المحافظة. ولم يحضر المحافظ أوناغا تاكيشي الحفل احتجاجا منه على تحليق طائرات الأوسبري في الجزء المتبقي من منطقة التدريب.

٢٥

حاملة الطائرات الصينية لياونينغ وغيرها من السفن تدخل غرب المحيط الهادئ من خلال المياه بين جزيرة أوكيناوا الرئيسية وجزيرة مياكوجيما. وهذا هو أول نشر مؤكد لحاملة الطائرات الصينية في غرب المحيط الهادئ.

٢٦-٢٧

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يسافر إلى هاواي للاجتماع مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الياباني على بيرل هاربر. وبينما لم يكن آبي أول رئيس وزراء ياباني يقوم بزيارة هذا الجزء من أواهو، لكنه يعد أول رئيس ياباني من الحكومة يشارك في احتفال عام مع رئيس أمريكي أثناء فترة ولايته في موقع هجوم اليابان المباغت قبل ٧٥ عاما، وكذلك أول من تفضل بزيارة نصب ”يو اس اس أريزونا“ التذكاري.

٣٠

إغلاق بورصة طوكيو السنة التجارية مع مؤشر نيكي عند ١٩١١٤.٣٧، بزيادة ٨٠.٦٦ من نهاية عام ٢٠١٥. وهذا يمثل الزيادة السنوية الخامسة على التوالي في القيم في نهاية العام، ولكن نسبة الزيادة ٠.٤٢٪ أقل بكثير من نسبة الزيادة ٩.١٪ في عام ٢٠١٥.

(النص الأصلي باللغة الإنجليزية بتاريخ ٥ يناير/كانون الثاني ٢٠١٧.)