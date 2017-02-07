Los diplomáticos japoneses son retirados de Corea del Sur, el camino para la abdicación del Emperador se despeja y TEPCO localiza los restos de la fusión del núcleo del reactor de Fukushima Daiichi por primera vez. Estas fueron las noticias más destacadas en Japón en enero de 2017.

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Las acciones suben por encima de lo esperado en el primer día de actividad del año en la Bolsa de Tokio debido a la mejora de la economía estadounidense. El índice Nikkei sube 479,79 respecto al último día de actividad de 2016, finalizando con 19.594,16 puntos, su nivel más alto en un año.

El número de fallecimientos en accidentes de tráfico en Japón en 2016 se redujeron en 213 respecto al año anterior, con 3.904 muertes. Este descenso anual del 5,2 % ha hecho caer el número de decesos por debajo de los 4.000 por primera vez desde el récord más bajo de la posguerra de 3.790 muertes en 1949.

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La Sociedad de Geriátricos de Japón y otros grupos hacen un llamamiento para que se redefina que el término “persona mayor” se refiere a las personas mayores de 75, ya que muchas personas de entre 65 y 74 años mantienen hoy una buena salud física y mental.

Japón, el país más envejecido del mundo

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El Gobierno retira temporalmente al embajador japonés en Corea del Sur Nagamine Yasumasa y al cónsul general en Busan Morimoto Yasuhiro. Esta medida es parte de la protesta contra la instalación de una estatua que representa a las “mujeres de solaz” coreanas frente al consulado de Busan, después de la colocación de una estatua similar fuera de la embajada en Seúl. Esta nueva estatua es considerada contraria al acuerdo bilateral de diciembre de 2015 con el que se trataba de resolver la cuestión de las “mujeres de solaz”.

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El ministro de Turismo Ishii Keiichi anuncia que 24 millones de turistas extranjeros visitaron Japón en 2016. Esto supone un aumento del 21,8 % del total de 19,7 millones de 2015 y marca un nuevo récord por cuarto año consecutivo.

Turistas abarrotando la Kaminarimon (puerta del trueno) del Sensō-ji de Asakusa, en Tokio, el 14 de octubre de 2016. (© Jiji)

El Ministerio de Medioambiente anuncia que alrededor del 70 % de los mayores arrecifes de coral de Japón han muerto. Esto es debido al blanqueamiento de los corales a causa del aumento de la temperatura de las aguas alrededor del arrecife, que está situado entre las islas de Ishigakijima e Iriomotejima en la prefectura de Okinawa.

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El primer ministro Abe Shinzō comienza una gira por Filipinas, Australia, Indonesia y Vietnam en la que se reúne con los líderes de cada país. Regresa a Japón el 16 de enero. En su último destino, ofrece a Vietnam seis nuevas patrulleras para aumentar las capacidades de defensa marítima de este país.

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Descubren en un estudio de la cadena TBS una cinta de audio que incluye una entrevista con el autor Mishima Yukio (1925-1970) grabada nueve meses antes de su suicidio después de un fallido intento de golpe de Estado. En la cinta, Mishima afirma: “Siento que la muerte se ha introducido en mi cuerpo”.

Encuentran una grabación del escritor Mishima Yukio en la que habla de la muerte nueve meses antes de su suicidio

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El Gobierno metropolitano de Tokio anuncia que en su novena inspección de las aguas subterráneas en Toyosu, el lugar designado para la reubicación del mercado de pescado de Tsukiji, se encontró de nuevo benceno y arsénico. El nivel de benceno alcanza un máximo 79 veces superior al permitido por los estándares medioambientales, lo que supera ampliamente los resultados de anteriores inspecciones. También se encuentra cianuro por primera vez.

Encuentran cianuro y altos niveles de benceno en las aguas subterráneas bajo el nuevo mercado de Toyosu

El problemático traslado del Mercado de Tsukiji

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En lanzamiento del SS-520-4 de la Agencia de Exploración Espacial de Japón (JAXA), uno de los cohetes para transportar satélites más pequeños del mundo, fracasa. Unos 20 segundos después del lanzamiento inicial desde el Centro Espacial de Uchinoura en la prefectura de Kagoshima, JAXA perdió la capacidad de recibir datos del cohete y canceló la segunda fase de lanzamiento.

El SS-520-4, que lleva el microsatélite Tricom-1 desarrollado por la Universidad de Tokio, despega desde el Centro Espacial de Uchinoura en la prefectura de Kagoshima el 15 de enero de 2017. (© Jiji)

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Los medios de comunicación informan que las pérdidas del negocio de las centrales nucleares estadounidenses de Toshiba pueden alcanzar un máximo de 700.000 millones de yenes. Para evitar declararse insolventes al final del año fiscal en marzo de 2017, Toshiba planea independizar su negocio de chips de memoria y buscar inversores del exterior para reunir entre 200.000 y 300.000 millones de yenes para finales de marzo.

El escándalo contable de Toshiba saca a relucir problemas en el gobierno corporativo

Yamashita Sumito gana el 156º Premio Akutagawa por Shin sekai (Nuevo mundo) y Onda Riku gana el 156º Premio Naoki por Mitsubachi to enrai (La abeja y el trueno lejano).

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Un comité de supervision declara que 10 casos de reempleo de burócratas del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencias y Tecnología en puestos confortables privados vulnera la Ley Nacional de Servicio Público. El viceministro administrativo Maekawa Kihei dimite por su relación con el escándalo de los amakudari.

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Un panel establecido para debatir sobre la abdicación del Emperador publica su informe provisional. El informe destaca que la nueva legislación que permitiría al Emperador Akihito renunciar al trono solo debe tener efecto en él, más que representar un cambio permanente en el sistema imperial.

Reconozcamos al Emperador su derecho a abdicar

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La Asociación de Sumō de Japón promueve a Kisenosato de ōzeki a yokozuna después de su victoria en el primer torneo de 2017. Es el primer rikishi nacido en Japón que es promovido al máximo rango del sumō desde Wakanohana en 1998.

Kisenosato (el segundo desde la izquierda) realiza la acción dedicatoria dohyō-iri en el Santuario de Meiji en Tokio el 27 de enero después de su promoción a yokozuna. Takayasu (a la izquierda) es el portador de la espada y Shōhōzan (el tercero desde la izquierda) es el tsuyuharai (barredor del rocío).

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El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar anuncia que a finales de octubre de 2016 había alrededor de 1,1 millones de trabajadores extranjeros en Japón, un aumento del 19,4 % respecto al mismo periodo del año anterior. Es la primera vez que esta cifra ha superado el millón y el cuarto récord anual consecutivo.

Las empresas japonesas, a la caza del talento extranjero

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El primer ministro Abe Shinzō habla por teléfono con el nuevo presidente de los Estados Unidos Donald Trump para organizar su primera reunión bilateral después de la inauguración de su mandato. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca el 10 de febrero.

Los Estados Unidos de Trump y Japón

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TEPCO anuncia que ha encontrado restos fundidos bajo el recipiente de presión del reactor número 2 de la central nuclear de Fukushima Daiichi. Estos restos podrían haber traspasado la pared del recipiente después de la fusión provocada por el tsunami del 11 de marzo de 2011 que cortó la electricidad de los sistemas de refrigeración de la central. TEPCO planea realizar más inspecciones para confirmar si estos restos son combustible fundido. Será la primera vez que se identifique su lugar concreto y su estado casi seis años después del desastre.

Una imagen del interior del reactor número 2 afectado muestra restos que podrían incluir combustible nuclear fundido. (Ofrecidas por TEPCO; © Jiji)

La liquidación de Fukushima Daiichi podría costar cien años

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La mayoría de los taxis que trabajan en las 23 divisiones del centro de Tokio y las ciudades de Musashino y Mitaka en el Oeste reducen su tarifa inicial de 730 yenes para los 2 primeros kilómetros a 410 yenes para los primeros 1,052 kilómetros. La reducción de la tarifa hace que subir a un taxi sea más barato hasta alrededor de dos primeros kilómetros. Los viajes más largos cuestan aproximadamente lo mismo hasta los 6,5 kilómetros, punto en el que la nueva tabla de tarifas hace que cueste más que antes.El Banco de Japón presenta su Previsión de la Actividad Económica y los Precios trimestral en su última reunión de Política Económica, aumentando su pronóstico sobre el crecimiento de la economía japonesa hasta el año fiscal 2018 respecto al anterior informe del 1 de noviembre de 2016. En esta nueva previsión se destaca que el crecimiento del PIB real del 1,4 % para el año fiscal 2016, un aumento respecto al 1,0 % pronosticado en el informe de noviembre, y un 1,5 % para el año fiscal 2015, un aumento respecto al 1,3 %.