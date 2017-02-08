استدعاء السفير الياباني من كوريا الجنوبية ومسار تنازل الإمبراطور عن العرش يصبح أكثر وضوحا، وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية ”تبيكو“ تقوم بتحديد موقع حطام الانصهار النووي لأول مرة. هذه هي أهم الأخبارخلال شهر يناير/ كانون الثاني عام ٢٠١٧.

٤

ارتفاع الأسهم في جميع المجالات في اليوم الأول من التداول في بورصة طوكيو للأوراق المالية لهذا العام نظرا لتحسن في الاقتصاد الأمريكي. ارتفاع مؤشر نيكّي القياسي ٤٧٩.٧٩ نقطة في اليوم الأخير من التداول في عام ٢٠١٦ ليغلق عند ١٩,٥٩٤.١٦ وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.

تراجع عدد وفيات حوادث المرور في اليابان في عام ٢٠١٦ بنسبة ٢١٣ عن العام السابق لتصل إلى ٣٩٠٤. أدى هذا الانخفاض بنسبة ٥.٢٪ في العام على أساس سنوي إلى تقليص الرقم تحت سقف الـ ٤٠٠٠ وفية للمرة الأولى منذ أدنى مستوى قياسي بعد الحرب العالمية الثانية حيث وصل إلى ٣٧٩٠ عام ١٩٤٩.

٥

الجمعية اليابانية لطب الشيخوخة وغيرها من المجموعات تدعو إلى إعادة تعريف مصطلح ”كبار السن“ من سن الـ ٧٥ وما فوق، حيث لا يزال يتمتع كثير من اليابانيين ما بين سن ٦٥ و٧٤ بصحة جيدة جسدياً وعقلياً.

٩

استدعاء الحكومة اليابانية لسفيرها لدى كوريا الجنوبية ناغاميني ياسوماسا والقنصل العام في بوسان موريموتو ياسوهيرو. وتعد هذه الخطوة جزءا من احتجاج ضد وضع تمثال يمثل ”نساء المتعة“ أمام القنصلية اليابانية في بوسان، وذلك بعد وضع تمثال مماثل في وقت سابق خارج السفارة اليابانية في سيؤول. وينظر إلى التمثال الجديد وكأنه ضد الاتفاقية الثنائية التي عقدت في ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٥ التي كانت تهدف إلى حل القضية.

١٠

وزير الأراضي والنقل، والبنية التحتية، والسياحة إيشيي كيئيتشي يعلن أن أكثر من ٢٤ مليون سائح زاروا اليابان خلال عام ٢٠١٦. وهذه زيادة بنسبة ٢١.٨٪ من مجموع ١٩.٧ مليون في عام ٢٠١٥، ليسجل بذلك رقماً قياسياً جديداً للعام الرابع على التوالي.

وزارة البيئة تعلن عن موت حوالي ٧٠٪ من أكبر الشعاب المرجانية في اليابان. وكان ذلك نتيجة ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية بسبب ارتفاع درجة حرارة مياه البحر حولها، والتي تقع بين جزيرتي إيشيغاكيجيما وإريوموتيجيما بمحافظة أوكيناوا.

١٢

رئيس الوزراء آبي يبدأ جولة لكل من الفلبين، أستراليا، إندونيسيا، وفيتنام، ويجتمع مع زعيم كل دولة ويعود إلى اليابان في ١٦ يناير/كانون الثاني. وفي المحطة الأخيرة، قدم آبي عرضاً لتزويد فيتنام بستة زوارق جديدة لخفر السواحل لتعزيز قدراتها الأمنية البحرية.

١٣

اكتشاف تسجيل صوتي يحتوي على مقابلة مع المؤلف ميشيما يوكيو (١٩٢٥-١٩٧٠)، مسجلة قبل تسعة أشهر من انتحاره بعد محاولة انقلاب فاشلة، في محطة تلفزيون TBS. يقول ميشيما في الشريط ”أشعر أن الموت يتسرب إلى جسدي“.

١٤

حكومة طوكيو تعلن أن الفحص التاسع للمياه الجوفية في موقع تويوسو الذي من المفترض أن يتم نقل سوق تسوكيجي للأسماك إليه كشف مرة أخرى عن وجود البنزين والزرنيخ. وصلت كمية البنزين إلي ٧٩ ضعف المعايير البيئية كحد أقصى، وهو ما يتجاوز بكثير نتائج الفحوص السابقة. كما تم الكشف عن السيانيد أيضا لأول مرة.

١٥

فشل عملية إطلاق 4-520-SS وهو واحد من أصغر الصواريخ التي تحمل الأقمار الصناعية في العالم، والتابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا). فبعد حوالي ٢٠ ثانية بعد الإطلاق الأولي من مركز أوتشينوؤرا الفضائي في محافظة كاغوشيما، لم تعد جاكسا قادرة على استقبال البيانات من الصاروخ وبالتالي ألغيت المرحلة الثانية من عملية الإطلاق.

صاروخ 4-520-SS، الذي يحمل السواتل الصغرية ترايكوم-1 التي طورتها جامعة طوكيو ينطلق من مركز أوتشينوؤرا الفضائي في محافظة كاغوشيما في ١٥ يناير/كانون الأول ٢٠١٧. (جيجي برس)

١٩

تقارير إعلامية تشير إلى أن الخسائر الناجمة عن أعمال توشيبا التجارية للمحطات النووية الأمريكية قد تصل كحد أقصى إلى ٧٠٠ مليار ين. ولتجنب الإفلاس في نهاية السنة المالية مارس/آذار ٢٠١٧، تعتزم توشيبا بيع جزءا من أعمال رقائق الذاكرة والسعي لجمع ٢٠٠ -٣٠٠ مليار ين للاستثمار الخارجي بحلول نهاية مارس/آذار.

ياماشيتا سوميتو يفوز بجائزة أكوتاغاوا الـ ١٥٦ لـ”شين سيكاي (العالم الجديد)“ واوندا ريكو يفوز بجائزة ناوكي الـ ١٥٦ لـ”ميتسوباتشي تو إنراي (النحل والرعد البعيد)“.

٢٠

لجنة رقابية تشير إلى أن ١٠ حالات لإعادة توظيف أشخاصاً من وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في مناصب خاصة مريحة انتهكت قانون الخدمة الوطنية العامة. استقالة نائب الوزير الإداري مائيكاوا كيهيئي لتورطه في فضيحة أماكوداري أو ”الباب الدوار“ وهو انتقال الشخص بين أدوار المشرعين والمنظمين والصناعات المتأثرة.

٢٣

فريق الخبراء الياباني الذي شكل لمناقشة التنازل عن العرش الإمبراطوري يصدر تقريرا مؤقتا. ويؤكد التقرير أن التشريعات الجديدة التي تسمح للامبراطور أكيهيتو بالتخلي عن العرش يجب أن تطبق عليه فقط، بدلا من أن تمثل تغيير دائم للنظام الإمبراطوري.

٢٥

رابطة السومو اليابانية ترقي المصارع الياباني كيسينوساتو من رتبة أوزيكي لمرتبة يوكوزونا بعد فوزه في البطولة الأولى من عام ٢٠١٧. وهو أول مصارع ياباني يتم ترقيته إلى رتبة السومو الأعلى منذ واكانوهانا في عام ١٩٩٨.

كيسينوساتو (الثاني من اليسار) يؤدي طقوس dohyō-iri في معبد ميجي في طوكيو يوم ٢٧ يناير/كانون الثاني بعد ترقيته إلى يوكوزونا. تاكاياسو (يسار) هو حامل السيف وشوهوزان (الثالث من اليسار) هو التسويوهاراي (مكنس الندى).

٢٧

وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية تعلن أن هناك ما يقرب من ١.١ مليون عامل أجنبي في اليابان في نهاية أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٦ بزيادة قدرها ١٩.٤٪ مقارنة مع نفس الوقت من العام السابق. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتخطى فيها الرقم حاجز المليون عامل وبالتالي تحقيق رقماً قياسياً للسنة الرابعة على التوالي.

٢٨

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يتحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وترتيب عقد أول قمة بينهما بعد تنصيب ترامب. وسيعقد الاجتماع في البيت الأبيض في ١٠ فبراير/شباط.

٣٠

شركة طوكيو للطاقة الكهربائية ”تبيكو“ تعلن أنها حددت موقع الحطام المصهور تحت وعاء الضغط للمفاعل رقم ٢ في محطة فوكوشيما للطاقة النووية. الحطام قد اخترق جدار الوعاء بعد الانهيار الناجم عن تسونامي ١١ مارس/آذار ٢٠١١ الذي قطع التيار الكهربائي عن أنظمة التبريد في المحطة. تعتزم تيبكو إجراء مزيد من الفحوصات للتأكد ما إذا كان الحطام عبارة عن وقود نووي مصهور أم لا. بعد ما يقرب من ست سنوات على الكارثة، فإنها ستكون المرة الأولى التي يحدد فيها موقع وحالة الحطام.

صورة من داخل المفاعل رقم ٢ المتضرر تبين الحطام الذي قد يتضمن الوقود النووي المصهور. (الصورة مقدمة من تيبكو، جيجي برس)

تخفيض التعريفة في معظم سيارات الأجرة العاملة في أحياء طوكيو الـ ٢٣ والمدن الغربية في موساشينو وميتاكا من ٧٣٠ ين لأول ٢ كيلومتر إلى ٤١٠ ين لأول ١٠٥٢ متر. تخفيض الأجرة يجعل الركوب أرخص ثمنا عند قطع مسافة تصل إلى حوالي ٢ كيلو متر. تكلفة الرحلات الأطول التي تصل إلى ٦.٥ كيلومترات هي مشابهة للتعريفة السابقة، أما قطع مسافة تتخطى هذا الحد وفقا للأجرة الجديدة يجعل الركوب أكثر تكلفة من ذي قبل.

٣١

بنك اليابان يصدرالتوقعات الربع سنوية للنشاط الاقتصادي والأسعار في اجتماعه العادي للسياسة النقدية، ليرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الياباني خلال السنة المالية ٢٠١٨ من التقرير السابق الصادر في ١ نوفمبر/تشرين الثاني، ٢٠١٦. تفيد التوقعات الجديدة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة ١.٤٪ للسنة المالية ٢٠١٦ وهو ارتفاع من ١٪ في تقرير نوفمبر/تشرين الثاني، و١.٥٪ للسنة المالية ٢٠١٧ وهو ارتفاع من ١.٣٪.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية بتاريخ ١ فبراير/الشباط ٢٠١٧.)