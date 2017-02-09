日本临时召回驻韩国大使、有关天皇退位的论点整理公布、福岛第一核电站发现疑似堆芯熔毁后的核燃料残渣……，请看2017年1月日本要闻回顾。

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2017年东京股票市场迎来新年首个交易日，出于对美国经济形势改善的期待，股市呈全面涨势。日经指数较去年最后一个交易日的收盘价上涨479.79点，为13个月来的最高水平。

2016年日本全国交通事故死亡人数为3904人，同比减少213人（5.2%）。年死亡人数低于4000人，是67年来的第一次。二战后的最少记录是1949年的3790人。

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日本老年学会等组织建议，应将目前65岁以上为“老年人”的定义，修改为75岁以上，并指出随着医疗进步及生活环境的改善，和10～20年前相比，现在65至74岁的人群中很多都依然保持身心健康，衰老速度减缓了5～10年。

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继韩国首尔的日本大使馆之后，釜山的日本总领事馆前也被设置了一座象征受害慰安妇的少女像。有鉴于此，日本政府作出临时召回驻韩大使长岭安政及驻釜山总领事的决定，以示抗议。新安放的铜像被日本政府视为违反了2015年12月日韩就“慰安妇”问题达成的双边协议。

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国土交通大臣石井启一宣布，2016年访日外国人数达到2403.9万人次。这一数字，相比2015年的1970余万人次，增加了21.8%，呈5年连续增长态势，并且连续第四年刷新历史最高记录。

环境省公布称，在位于冲绳县石垣岛和西表岛间的日本最大珊瑚礁“石西礁湖”，约7成的珊瑚因海水升温而发生白化现象并导致死亡。

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安倍晋三首相出发前往菲律宾、澳大利亚、印度尼西亚和越南四国访问，与各国首脑举行会谈后于17日回国。在历访的最后一站越南，安倍表示，为了强化该国的海警能力，将向其提供6艘新造的巡逻船。

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日本TBS电视台宣布，发现了作家三岛由纪夫（1925～1970年）在闯入东京市谷的陆上自卫队驻地剖腹自杀前9个月留下的一份录音带。他在录音带中说，“我觉得死亡从肉体之外进入了肉体之内。”

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东京都政府公布了对筑地市场（中央区）新址丰洲市场（江東区）进行的第九次地下水调查结果，继上次之后，再度检测出高浓度有毒物质苯和砷。其中，最严重区域测出的苯含量是正常值的79倍，大大高出前一次的水平。此外还第一次检测出了环境标准中规定不可含有的氰化物。

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宇宙航空研究开发机构（JAXA）在鹿儿岛县的内之浦宇宙空间观测所发射了携带人造卫星的世界最小型火箭“SS520”4号，约20秒后，信号接受系统失灵，因此停止了二级火箭点火。搭载超小型卫星的火箭发射宣告失败。

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据媒体报道,东芝美国核电业务的亏损最多可能超过7000亿日元(约合人民币418亿元)。为了避免在2016财年（截至2017年3月）结束时出现资不抵债，东芝计划将主力闪存业务分离为独立企业，寻求外部投资，以期在3月底前筹集2000～3000亿日元资金。

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第156届芥川奖、直木奖揭晓。两奖分别颁予了山下澄人的《新世界》和恩田陆的《蜜蜂与远雷》。

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政府的再就业等监督委员会指出，文部科学省为退休的内部官员在大学等单位进行了10件有组织的谋职斡旋工作，违法了《国家公务员法》。前川喜平副大臣因涉及了违规行为而引咎辞职。

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政府为讨论明仁天皇退位问题而成立的专家委员会，公布了《今后讨论的论点整理》报告。虽然没有拿出特定的结论，但该报告认为，退位制度化将存在很多问题，因此仅适用于现天皇一人的做法较为妥当。

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日本相扑协会决定,将在今年刚结束的大相扑首场比赛中首度夺冠的稀势里由“大关”升格为“横纲(相扑最高一级——译注)”。这是继2014年鹤龙之后的第72位“横纲”，也是自若乃花之后19年来的第一位日本出身的相扑选手。

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厚生劳动省公布，截至2016年10月末，日本国内的外籍劳动者人数为1083769人，比去年10月末增加了19.4％，连续4年创历史最高记录，并首次突破了100万人。

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安倍首相与美国总统特朗普举行了电话会谈，就2月10日在白宫举行首次首脑会谈达成一致。

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东京电力公司公布，在福岛第一核电站发生核堆熔毁的2号反应堆压力容器下方，发现了疑似堆芯熔融后落下的核燃料残留物体，并计划进一步实施详细调查。如果确属熔毁的核燃料，则将是核灾后近六年，第一次确定其位置和状态。

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以东京市内的23区和市郊的武藏野市、三鹰市为业务区域的大部分出租车，起步价由迄今的2公里730日元改定为1.052公里410日元。乘车距离不到2公里的打车费用将下降，但超过6.5公里的车费将有所上升。日本银行召开货币政策会议，总结发布了一份最新的经济预测报告《经济 物价形势展望》。鉴于世界经济呈现出的缓慢回升趋势，对2016～2018年度的经济增长率预估进行了上调修正。根据新的预测，2016财年为1.4％（前一次预测为1.0％），2017财年则提升到1.5％（前一次预测为1.3％）。