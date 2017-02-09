日本臨時召回駐韓國大使、有關天皇退位的論點整理公布、福島第一核電廠發現疑似爐心熔毀後的核燃料殘渣……，請看2017年1月日本要聞回顧。

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2017年東京股票市場迎來新年首個交易日，出於對美國經濟形勢改善的期待，股市呈全面漲勢。日經指數較去年最後一個交易日的收盤價上漲479.79日圓，為13個月來的最高水準。

2016年日本全國交通事故死亡人數為3,904人，同比減少213人（5.2%）。年死亡人數低於4,000人，是67年來的第1次。二戰後的最少記錄是1949年的3,790人。

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日本老年學會等組織建議，應將目前65歲以上為「老年人」的定義，修改為75歲以上，並指出隨著醫療進步及生活環境的改善，和10～20年前相比，現在65至74歲的人群中很多都依然保持身心健康，衰老速度減緩了5～10年。

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繼韓國首爾的日本大使館之後，釜山的日本總領事館前也被設置了一座象徵受害慰安婦的少女像。有鑑於此，日本政府作出臨時召回駐韓大使長嶺安政及駐釜山總領事的決定，以示抗議。新安放的銅像被日本政府視為違反了2015年12月日韓就「慰安婦」問題達成的雙邊協議。

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國土交通大臣石井啟一宣布，2016年訪日外國人數達到2,403.9萬人次。這一數字，相比2015年的1,970餘萬人次，增加了21.8%，呈5年連續成長趨勢，並且連續第4年刷新歷史最高記錄。

環境省公布稱，在位於沖繩縣石垣島和西表島間的日本最大珊瑚礁「石西礁湖」，約7成的珊瑚因海水升溫而發生白化現象並導致死亡。

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安倍晉三首相出發前往菲律賓、澳洲、印尼和越南4國訪問，與各國首腦舉行會談後於17日回國。在歷訪的最後一站越南，安倍表示，為了強化該國的海警能力，將向其提供6艘新造的巡邏船。

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日本TBS電視臺宣布，發現了作家三島由紀夫（1925～1970年）在闖入東京市谷的陸上自衛隊駐地剖腹自殺前9個月留下的1份錄音帶。他在錄音帶中說，「我覺得死亡從肉體之外進入了肉體之內。」

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東京都政府公布了對築地市場（中央區）新址豐洲市場（江東區）進行的第9次地下水調查結果，繼上次之後，再度檢測出高濃度有毒物質苯和砷。其中，最嚴重區域測出的苯含量是正常值的79倍，大大高出前一次的水準。此外還第一次檢測出了環境標準中規定不可含有的氰化物。

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宇宙航空研究開發機構（JAXA）在鹿兒島縣的內之浦宇宙空間觀測所發射了攜帶人造衛星的世界最小型火箭「SS520」4號，約20秒後，信號接受系統失靈，因此停止了二級火箭點火。搭載超小型衛星的火箭發射宣告失敗。

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據媒體報道，東芝美國核電業務的虧損最多可能超過7,000億日圓。為了避免在2016財年（截至2017年3月）結束時出現債務超過，東芝計劃將主力儲存型快閃記憶體業務分離為獨立企業，尋求外部投資，以期在3月底前籌集2,000～3,000億日圓資金。

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第156屆芥川獎、直木獎揭曉。兩獎分別頒予了山下澄人的《新世界》和恩田陸的《蜜蜂與遠雷》。

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政府的再就業等監督委員會指出，文部科學省為退休的內部官員在大學等單位進行了10件有組織的謀職斡旋工作，違法了《國家公務員法》。前川喜平副大臣因涉及了違規行為而引咎辭職。

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政府為討論天皇陛下讓位問題而成立的專家委員會，公布了《今後討論的論點整理》報告。雖然沒有給出特定的結論，但該報告認為，退位制度化將存在很多問題，因此僅適用於當今天皇陛下一人的做法較為妥當。

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日本相撲協會決定，將在今年剛結束的大相撲首場比賽中首度奪冠的稀勢里由「大關」升格為「橫綱」。這是繼2014年鶴龍之後的第72位「橫綱」，也是自若乃花之後19年來的第1位日本出身的相撲選手。

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厚生勞動省公布，截至2016年10月末，日本國內的外籍勞動者人數為108萬3,769人，比去年10月末增加了19.4％，連續4年創歷史最高記錄，並首次突破了100萬人。

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安倍首相與美國總統川普舉行了電話會談，就2月10日在白宮舉行首次首腦會談達成一致。

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東京電力公司公布，在福島第一核電廠發生爐心熔毀的2號反應爐壓力容器下方，發現了疑似爐心熔毀後落下的核燃料殘留物體，併計劃進一步實施詳細調查。如果確屬熔毀的核燃料，則將是核災後近6年，第1次確定其位置和狀態。

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以東京市內的23區和市郊的武藏野市、三鷹市為業務區域的大部分計程車，起價由迄今的2km730日圓改定為1.052km410日圓。乘車距離不到2km的乘坐費用將下降，但超過6.5km的車費將有所上升。日本銀行召開貨幣政策會議，總結發布了一份最新的經濟預測報告《經濟‧物價形勢展望》。鑑於世界經濟呈現出的緩慢回升趨勢，對2016～2018年度的經濟成長率預估進行了上調修正。根據新的預測，2016財年為1.4％（前一次預測為1.0％），2017財年則提升到1.5％（前一次預測為1.3％）。