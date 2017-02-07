Временный отзыв посла Японии из Южной Кореи, подведение итогов дискуссий об отречении императора Японии и другие события января 2017 года.

4

В первый день работы Токийской фондовой биржи в 2017 году происходил рост котировок акций по всему списку наименований в связи с ожиданиями расширения экономической конъюнктуры в Соединённых Штатах Америки. Ключевой индекс японского фондового рынка Nikkei 225 закончил торги на отметке 19 594,16, что на 479,79 пункта выше результата предшествовавшего рабочего дня (30 декабря 2016 г.), достигнув самого высокого уровня за последние 13 месяцев.

Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях по всей стране в 2016 году уменьшилось на 213 человек (5,2%) по сравнению с предыдущим годом, составив 3904. Годовое число жертв ДТП оказалось ниже 4 тысяч впервые за 67 лет с 1949 года, когда было зарегистрировано рекордно малое число погибших за весь послевоенный период: 3790 человек.

[Новости] Количество погибших в ДТП в 2016 году в Японии составило меньше 4000 человек впервые за 67 лет

5

Японское геронтологическое общество и другие организации заявили о необходимости пересмотреть определение старости, предложив изменить возраст этого понятия с нынешнего «от 65 и старше» на «от 75 и старше», поскольку в сравнении с периодом 10-20-летней давности у нынешних пожилых людей связанный с возрастом упадок сил наступает на 5-10 лет позже, демонстрируя своего рода «омоложение».

9

Правительство Японии временно отозвало своего посла в Южной Корее Нагаминэ Ясумасу, а также генерального консула в Пусане Моримото Ясухиро. Эта мера стала ответным шагом на установку перед зданием генерального консульства Японии в Пусане статуи девушки, символизирующей так называемых «женщин для утешения». Ранее такая же статуя была установлена перед посольством в Сеуле. Японское правительство рассматривает сооружение статуи в Пусане как нарушение достигнутой в декабре 2015 года договорённости об окончательном решении проблемы «женщин для утешения».

10

Как сообщил Министр национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Исии Кэйити, число иностранцев, побывавших в Японии в 2016 году, составило 24 млн 39 тыс. Это на 21,8% больше, чем в 2015 году (19 737 409 чел.), показатель обновляет исторический рекорд четвёртый год подряд.

Министерство по делам окружающей среды сообщило о гибели приблизительно 70% кораллов крупнейшего кораллового рифа страны Сэкисэй, расположенного между островами Исигаки и Ириомотэ префектуры Окинава. Причиной служит выцветание кораллов – явление, при котором кораллы белеют в связи с повышением температуры морской воды.

12

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо отправился в зарубежное турне, чтобы посетить Филиппины, Австралию, Индонезию и Вьетнам. Проведя встречи с лидерами каждой из стран, Абэ вернулся в Японию 17 января. Во Вьетнаме, который Абэ посетил последним, он выразил намерение предоставить этой стране шесть новых патрульных судов для повышения её потенциала обеспечения безопасности на море.

13

В токийской телевизионной компании TBS была обнаружена ранее неизвестная публике плёнка с записью голоса писателя Мисимы Юкио (1925-1970). Запись была сделана примерно за 9 месяцев до того, как Мисима совершил вторжение на базу Сил самообороны Японии в токийском районе Итигая и покончил с собой, совершив сэппуку. На записи писатель говорит о том, что ему «кажется, что смерть вошла в его плоть».

[Новости] Найдена аудиозапись, на которой Мисима говорит о своей смерти за девять месяцев до самоубийства

14

Токийские власти обнародовали результаты девятого исследования подземных вод на месте расположения рынка Тоёсу (столичный район Кото). Из-за проблемы загрязнения им пришлось отложить перенос в Тоёсу рынка Цукидзи (столичный район Тюо). Как и в ходе предыдущих проверок, в образцах были обнаружены токсичные вещества бензол и мышьяк. Выявленное содержание бензола значительно превзошло итоги предыдущих анализов, оказавшись в 79 раз выше действующих экологических стандартов. Кроме того, впервые был обнаружен цианид, содержание которого действующими нормами не допускается.

15

Японское агентство по исследованию аэрокосмического пространства (JAXA) произвело запуск со стартовой площадки Центра аэрокосмических исследований Утиноура в префектуре Кагосима четвёртой ракеты SS520 – самой маленькой ракеты-носителя для вывода спутников в мире. Примерно на 20-й секунде после старта перестали поступать данные, и от запуска двигателей второй ступени пришлось отказаться. Таким образом, попытка запуска сверхмалого спутника Земли закончилась неудачей.

Запуск ракеты носителя SS-520 №4 со сверхмалым спутником Токийского университета TRICOM-1 на борту, 15 января 2017 г., 8 часов 33 минуты утра, Центр аэрокосмических исследований Утиноура, посёлок Кимоцуки, преф. Кагосима (фотография предоставлена Jiji Press)

19

Стало известно о том, что убытки бизнеса американского предприятия корпорации Toshiba, действующего в сфере атомной энергетики, могут возрасти до 700 млрд йен. Для того, чтобы избежать неплатежеспособности по результатам финансового года, который завершается в марте 2017 года, компания взяла курс на выделение своего основного бизнеса по производству микрочипов флеш-памяти в отдельное предприятие с участием внешних инвесторов, стремясь привлечь таким образом до конца марта 200-300 млрд йен.

Лауреатом 156-й премии имени Акутагавы Рюносукэ избран роман «Новый мир» (Синсэкай) Ямаситы Сумито, а лауреатом премии имени Наоки Сандзюго – роман Онда Рику «Мёд и дальний гром» (Хатимицу то энрай).

20

Правительственный комитет по надзору за вторичным трудоустройством постановил, что 10 случаев организованного принуждения к принятию на работу в высшие учебные заведения бывших руководящих чиновников Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий являются нарушением Закона о государственных служащих. Заместитель министра по административным вопросам Маэкава Кихэй взял на себя ответственность, признав причастность к нарушению закона, и вышел в отставку.

23

Правительственный совет экспертов, созданный для обсуждения вопросов, связанных с отречением императора Японии, объявил результаты «консолидации позиций для дальнейших обсуждений». Совет не обозначил конкретных выводов, сообщив о достижении компромисса: поскольку введение постоянной практики такого рода сопряжено со множеством задач, следует ограничиться созданием условий для ухода с престола только для нынешнего императора.

25

Японская федерация сумо приняла решение о возведении в ранг ёкодзуна борца-обладателя титула одзэки – «чемпиона» Кисэносато, одержавшего победу на Токийском чемпионате – первом чемпионате года. Кисэносато стал 72-м по счёту сумоистом высшего ранга вслед за Какурю (удостоен титула в 2014 году), и первым японцем, возведённым в этот ранг за последние 19 лет после Ваканохана (обладателя титула ёкодзуна в третьем поколении).

Возведённый в ранг ёкодзуна Кисэносато (второй слева) во время ритуала выхода на ринг. С левого края Такаясу, выступающий в роли татимоти (меченосца), третий слева Сёходзан в роли цуюхараи (герольда), 27 января, токийский район Сибуя, святилище Мэйдзи-дзингу (фотография представлена Jiji Press)

27

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения объявило о том, что по состоянию на конец октября 2016 года численность иностранных рабочих в Японии увеличилось на 19,4% по сравнению с аналогичным показателем предшествовавшего года и достигла 1 083 769 человек. Показатель обновил абсолютный рекорд четвёртый год подряд, впервые превысив миллионную отметку.

[Новости] Рекордное количество иностранных работников в Японии в 2016 году

28

Состоялась телефонная беседа премьер-министра Абэ Синдзо с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. Стороны договорились провести первую японско-американскую встречу на высшем уровне 10 февраля в Вашингтоне.

США при Трампе и Япония

30

Электроэнергетическая компания TEPCO сообщила об обнаружении расплавившихся обломков в нижней части герметической оболочки реактора №2 атомной электростанции «Фукусима-1», в котором произошёл расплав ядерного топлива. При этом компания указала на необходимость проведения более подробного обследования, поскольку расплавившееся ядерное топливо могло протечь и за пределы гермооболочки. В случае, если подтвердится, что находка – действительно расплавившееся ядерное топливо, впервые почти шесть лет спустя после аварии специалисты будут располагать сведениями о его месторасположении и состоянии.

Сгустки расплава на решётчатой рабочей площадке, обнаруженные при обследовании внутренней части реактора №2 АЭС «Фукусима-1» (фотография TEPCO, предоставлена JIJI Press)

Оплата за посадку в большинстве такси в зоне, охватывающей 23 столичных района, а также города Мусасино и Митака, до сих пор составлявшая 730 йен (включая первые 2 километра проезда), снижена до 410 йен (за первые 1,052 км). Фактически снизилась стоимость оплаты проезда при поездке на расстояние менее двух километров, в то время как при поездке приблизительно на 2-6,5 километров стоимость может оказываться немногим больше или меньше прежней, а при расстоянии свыше приблизительно 6,5 км стоимость поездки увеличилась.

31

Совет по финансовой политике Банка Японии подвёл итоги обсуждения перспектив ситуации в экономике и цен, составив соответствующий доклад. С учётом умеренного восстановления мировой экономики прогноз экономического роста на 2016-2018 финансовые годы пересмотрен в сторону повышения относительно показателей, содержавшихся в предыдущем докладе, который руководство банка опубликовало в ноябре 2016 года. В 2016 финансовом году ожидается рост национальной экономики на 1,4% (в предыдущем докладе 1,0%), а в 2017 финансовом году – на 1,5% (ранее 1,3%).

(Статья на японском языке опубликована 1 февраля 2017 г.)