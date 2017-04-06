Tres misiles norcoreanos alcanzan la zona económica exclusiva de Japón, el presidente de Moritomo Gakuen, Kagoike Yasunori, comparece ante la Dieta, y el Gobierno decide retirar las tropas de las Fuerzas de Autodefensa Terrestres de las operaciones de mantenimiento de la paz en Sudán del Sur. Estas fueron las principales noticias en marzo de 2017.

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Nintendo saca a la venta su nueva videoconsola híbrida, la Switch. Sus usuarios podrán jugar con el dispositivo con pantalla incorporada o conectarlo a una televisión para disfrutar con una pantalla más grande. Es la primera videoconsola que saca al mercado Nintendo desde el lanzamiento de la Wii U en 2012.

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Un helicóptero de rescate se estrella durante un vuelo de entrenamiento en las montañas de la prefectura de Nagano. Los nueve tripulantes fallecen en el accidente.

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Tres de los cuatro misiles balísticos disparados al mismo tiempo por Corea del Norte alcanzan la zona económica exclusiva de Japón. El Gobierno japonés eleva una enérgica protesta. El primer ministro Abe Shinzō discute esta cuestión por teléfono con el presidente estadounidense Donald Trump el 7 de marzo, afirmando que las amenazas de Corea del Norte han alcanzado un nuevo nivel.

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La Agencia Nacional de Policía anuncia que el número de casos registrados de supuestos abusos a menores creció un 46,5 % en 2016 hasta alcanzar los 54.227 casos. Esta cifra ha aumentado paulatinamente cada año desde que comenzasen a realizarse las estadísticas en 2004.

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Tras celebrar una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, el Gobierno decide retirar a las tropas de la Fuerza Terrestre de Autodefensa de las operaciones de mantenimiento de la paz en Sudán del Sur a finales de mayo. El país está dividido por la guerra civil, pero el secretario del Gabinete Suga Yoshihide afirma que el deterioro de las condiciones de seguridad no han acelerado la decisión de poner fin a las operaciones allí.

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Varias ceremonias en distintas partes de Japón conmemoran el sexto aniversario del Gran Terremoto del Este de Japón. El príncipe Akishino, la princesa Kiko, el primer ministro Abe y familiares de las víctimas asisten a un acto en el Teatro Nacional de Tokio. Más de 120.000 residentes de las prefecturas de Iwate, Miyagi y Fukushima, que fueron las más afectadas por el tsunami, todavía no han sido realojados adecuadamente y siguen siendo definidos oficialmente como evacuados.

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La Corte Suprema sentencia que es ilegal que la policía utilice aparatos de GPS (Sistema de Posicionamiento Global) en investigaciones criminales sin una orden judicial.

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La Corte del Distrito de Maebashi sentencia que el desastre de la central nuclear de Fukushima Daiichi en 2011 podría haberse evitado con medidas de seguridad preventivas. La corte de Gunma ordena que el Gobierno y TEPCO paguen una indemnización de 38,6 millones de yenes a un grupo de evacuados que denunciaron el caso pidiendo 1.500 millones de yenes como indemnización.

El Ministerio de Justicia anuncia que el número de residentes extranjeros en Japón aumentó un 6,7 % en 2016 hasta alcanzar los 2,4 millones, marcando un nuevo récord por segundo año consecutivo.

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El exgobernador de Tokio Ishihara Shintarō comparece ante un comité de la Asamblea Metropolitana de Tokio para contestar a cuestiones relacionadas con la reubicación del mercado de pescado de Tsukiji a Toyosu. Ishihara se hace responsable de la aprobación del traslado después de oír que era posible solventar problemas de contaminación en el terreno. No obstante, afirma que no hubiera podido oponerse a la corriente general en el Gobierno metropolitano.

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La Agencia Meteorológica de Japón anuncia que el árbol somei-yoshino que monitoriza en Tokio ha florecido, marcando el comienzo oficial de la temporada de florecimiento de los cerezos en la capital. Es el primero de los cerezos de la variedad más común del país en florecer en Japón este año.

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Kagoike Yasunori, director de la gestoría de escuelas Moritomo Gakuen, comparece ante la Dieta. Un escándalo relacionado con la adquisición de terrenos del Estado a un precio muy bajo para construir una nueva escuela primaria que estaba previsto que abriese en abril ha levantado sospechas sobre su empresa. La primera dama Abe Akie iba a ser nombrada directora honoraria de la escuela. Kagoike muestra un fax enviado por uno de los asistentes de la primera dama antes de que la compra fuese realizada, rechazando la petición de extensión del arrendamiento del terreno tras unas consultas con el Ministerio de Finanzas. El secretario del Gabinete Suga afirma ante los periodistas que el rechazo de la petición de Kagoike señala que no había ningún problema.

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Una avalancha en un centro vacacional de esquí en Nasu, en la prefectura de Tochigi, acaba con la vida de siete estudiantes y un profesor del Instituto Ōtawara durante un viaje para practicar montañismo.

El presupuesto estatal del Gobierno para el año 2017 es aprobado en la Cámara Alta. Con 97,4 billones de yenes, es el mayor de la historia.

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El Gobierno adopta un plan de acción para la reforma del estilo de trabajo, marcando un límite máximo de 720 horas para las horas extra. En este plan también se pide que se pague el mismo salario por un mismo trabajo, y se requerirá a los empleadores que expliquen cualquier discrepancia que haya entre el pago a trabajadores fijos y temporales. El Gobierno presentará una propuesta de ley al respecto en la sesión extraordinaria de la Dieta de otoño con el objetivo de aprobarla para el año fiscal 2019.

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La Corte Suprema de Osaka anula una sentencia de la Corte del Distrito de Ōtsu que prohibía la puesta en marcha de los reactores 3 y 4 de la central nuclear de Takahama por la Compañía Eléctrica de Kansai. La corte del distrito aprobó este mandato en marzo de 2016. La Compañía Eléctrica de Kansai tiene planeado poner en funcionamiento la central nuclear en un futuro próximo.La empresa filial de Toshiba en el negocio de las nucleares en Estados Unidos, Westinghouse, se acoge a la protección del Capítulo 11 ante los acreedores en la corte de bancarrota de Nueva York. En la actualidad Toshiba ya no cuenta con negocios de energía nuclear en el extranjero. La ejecución de las garantías de los préstamos a Westinghouse contribuirá a registrar unas pérdidas netas consolidadas para Toshiba en el año fiscal 2017 que estarán en torno a los 1,01 billones de yenes.El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones anuncia que la tasa de desempleo en Japón cayó hasta el 2,8 % en febrero, su punto más bajo desde junio de 1994.