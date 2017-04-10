日本政府做出自卫队撤出南苏丹维和行动决定、政府向森友学园低价出售国有地问题、东芝赤字规模创制造业历史之最……，请看2017年3月日本要闻回顾。

3

任天堂发售新式游戏机“Nintendo Switch”。主机采用家用机掌机一体化设计理念，同时支持电视输出和掌机输出，既可携带又可家用。这是该公司2012年发布“Wii U”以来首次推出的新机型。

5

在长野县进行深山遇难救助训练的一架该县消防防灾直升机墜毁，9名机组人员全部不幸身亡。

6

朝鲜同时发射了4枚弹道导弹，其中3枚坠落在日本专属经济区(EEZ)。日本政府向朝鲜提出了严重抗议。首相安倍晋三7日与美国总统特朗普举行电话会谈，一致认为“朝鲜的威胁已上升到新的阶段”。

9

日本警察厅的调查结果显示，去年一年当中，全国警方因怀疑受到虐待而向儿童咨询中心通报的18岁以下儿童，累计数量达到54227人，比上一年度增加了46.5％，自2004年开始统计以来，12年间这一数字在年年上升。

10

政府召开国家安全保障会议（NSC），决定5月底前后从南苏丹撤出参加联合国维和行动（PKO）的陆上自卫队设施部队。南苏丹当地政府军与反政府势力间的大规模武装冲突不断发生，但官房长官菅义伟在记者会上则称，“结束在南苏丹的活动这一判断，不是因为治安情况恶化而做出的。”

11

东日本大地震过去6年，天皇次子秋筱宫夫妇、首相安倍晋三及遇难者家属代表等出席了政府在东京主办的悼念仪式，灾区各地也举行了各种形式的追悼活动。以重灾区岩手县、宮城县和福岛县为中心的居民，现在依然有12万余人未能到妥善安置，在全国各地过着避难生活。

15

日本最高法院首次做出判断，裁定在不经法院准许的情况下，警方在调查对象的汽车上安装全球定位系统(GPS)终端的做法，是违法行为。

17

因东京电力公司福岛第一核电站事故而疏散避难的居民，向国家和东电提起了总计约15亿日元的索赔诉讼。前桥地方法院做出裁决，认为政府和东电在海啸对策上存在过失，令其支付约3855万日元的赔偿。

法务省公布，2016年底侨居日本的外国人为2382822人，比上一年增加6.7%，连续二年更新历史记录。

20

围绕东京中央区的筑地市场向江东区丰洲市场搬迁问题，东京都议会调查特别委员会(百条委员会)对前东京都知事石原慎太郎做了证人传唤。针对搬迁，石原承认作为东京政府的最高领导，负有决策责任，但称这是“因为听说土壤污染能得到解决才做出的决定”，并主张“（搬迁至丰洲）是顺应东京政府整体的意愿，我无法逆流而行”。

関連記事

“真的还能搬去丰洲吗？”——深陷迷局的筑地市场搬迁问题

21

日本气象厅宣布，东京在全国最早观测到染井吉野品种樱花绽放开花。开花日期与去年相同，比常年提前5天。

东京都交通局首批2辆燃料电池公交汽车投入运行。这种车利用氢与空气中的氧发生化学反应而产生的电力行驶，不会排出二氧化碳。这2辆公交车行驶于东京站和东京国际展览中心(BIG SIGHT，位于江东区)之间。到东京奥运会残奥会召开的2020年，包括私营公交公司车辆在内，东京政府计划将投入使用100辆以上燃料电池客车。

関連記事

氢气革命，改变能源结构——氢能源的应用之路

23

就政府向大阪市的学校法人“森友学园”低价出售国有地问题，国会对拟辞去该学园理事长职务的笼池泰典进行了证人传讯。笼池在听证会上公开的一份传真内容显示，从政府购得国有地之前，有关该土地的定期租借合同延期问题，安倍首相夫人昭恵的专职政府工作人员在向财务省查询后给笼池做了答复。官房长官菅义伟在记者会上表示，当时已对笼池方面的要求给予了“全面拒绝”，所以不存在任何问题。

27

栃木县那须町的那须温泉家庭滑雪场突发雪崩,导致县立大田原高中（大田原市）的七名男生和一名男性教师死亡。这些学生当时正在与其他高中的学生一起，参加县高中体育联盟举办的春季登山训练活动。

2017年度预算在参议院全体大会上获得自民、公明两党等的多数赞成而表决通过。一般会计总额达97.4547万亿日元，为历史最大规模。

28

政府制定了《劳动方式改革实行计划》。为了限制长时间劳动，该计划规定加班时间上限为年720小时，并附带有罚规；另外还要求推进“同工同酬”，企业有义务对正式员工和非正式员工的不同待遇做出解释。政府计划将相关法案提交到今秋召开的临时国会进行审议，并力争在2019年度正式实施。

29

31

针对大津地方法院作出的禁止运转关西电力公司高滨核电站3、4号机组（福井县高滨町）的暂行处理决定，大阪高等法院认可关电方面的诉求，取消了停运命令。去年3月大津地方法院首次对运转中的核电机组喊停的判决由此被推翻，两座核电机组将得以合法运行。关西电力公司争取尽快推动重启工作。东芝的美国核电子公司西屋电气（WH），向纽约州的破产法院申请适用《美国联邦破产法》第11条的程序。东芝拟将退出海外核电业务。由于要向西屋电气履行约债务担保等因素，东芝2016财年的最终赤字，预计将扩大到1.01万亿日元（约合人民币624亿元），创日本制造业史上之最。总务省公布的劳动力调查结果显示，2月份的失业率下降到2.8%，为1994年6月以来的最低水平。