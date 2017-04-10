日本政府做出自衛隊撤出南蘇丹維和行動決定、政府向森友學園低價出售國有地問題、東芝赤字規模創製造業歷史之最…，請看2017年3月日本要聞回顧。

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任天堂發售新式遊戲「Nintendo Switch」。主機採用家用機掌上機一體化設計理念，同時支援電視輸出和掌上機輸出，既可攜帶又可家用。這是該公司2012年發布「Wii U」以來首次推出的新機型。

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在長野縣進行深山遇難救助訓練的一架該縣消防防災直升機墜毀，9名機組人員全部不幸身亡。

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北韓同時發射了4枚彈道飛彈，其中3枚墜落在日本專屬經濟區(EEZ)。日本政府向北韓提出了嚴重抗議。首相安倍晉三7日與美國總統川普舉行電話會談，一致認為「北韓的威脅已上升到新的階段」。

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日本警察廳的調查結果顯示，去年一年當中，全國警方因懷疑受到虐待而向兒童諮詢中心通報的18歲以下兒童，累計數量達到54,227人，比上一年度增加了46.5％，自2004年開始統計以來，12年間這一數字在年年上升。

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政府召開國家安全保障會議（NSC），決定5月底前後從南蘇丹撤出參加聯合國維和行動（PKO）的陸上自衛隊設施部隊。南蘇丹當地政府軍與反政府勢力間的大規模武裝衝突不斷發生，但官房長官菅義偉在記者會上則稱，「結束在南蘇丹的活動這一判斷，不是因為治安情況惡化而做出的。」

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東日本大地震過去6年，天皇陛下次子秋篠宮殿下夫婦、首相安倍晉三及遇難者家屬代表等出席了政府在東京主辦的悼念儀式，災區各地也舉行了各種形式的追悼活動。以重災區岩手縣、宮城縣和福島縣為中心的居民，現在依然有12萬餘人未能到妥善安置，在全國各地過著避難生活。

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日本最高法院首次做出判斷，裁定在不經法院准許的情況下，警方在調查物件的汽車上安裝GPS終端的做法，是違法行為。

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因東京電力公司福島第一核電廠事故而疏散避難的居民，向國家和東電提起了總計約15億日圓的索賠訴訟。前橋地方法院做出裁決，認為政府和東電在海嘯對策上存在過失，令其支付約3,855萬日圓的賠償。

法務省公布，2016年底僑居日本的外國人為2,382,822人，比上一年增加6.7%，連續兩年更新歷史記錄。

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圍繞東京中央區的築地市場向江東區豐洲市場搬遷問題，東京都議會調查特別委員會(百條委員會)對前東京都知事石原慎太郎做了證人傳喚。針對搬遷，石原承認作為東京政府的最高領袖，負有決策責任，但稱這是「因為聽說土壤汙染能得到解決才做出的決定」，並主張「（搬遷至豐洲）是順應東京政府整體的意願，我無法逆流而行」。

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日本氣象廳宣布，東京在全國最早觀測到染井吉野品種櫻花綻放開花。開花日期與去年相同，比常年提前5天。

東京都交通局首批2輛燃料電池公交汽車投入運行。這種車利用氫與空氣中的氧發生化學反應而產生的電力行駛，不會排出二氧化碳。這2輛公車行駛於東京站和東京國際展覽中心(BIG SIGHT，位於江東區)之間。到東京奧運帕運召開的2020年，包括民營公交公司車輛在內，東京政府計畫將投入使用100輛以上燃料電池客車。

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就政府向大阪市的學校法人「森友學園」低價出售國有地問題，國會對擬辭去該學園理事長職務的籠池泰典進行了證人傳訊。籠池在聽證會上公開的一份傳真內容顯示，從政府購得國有地之前，有關該土地的定期租借契約延期問題，安倍首相夫人昭恵的專職政府工作人員在向財務省查詢後給籠池做了答覆。官房長官菅義偉在記者會上表示，當時已對籠池方面的要求給予了「全面拒絕」，所以不存在任何問題。

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栃木縣那須町的那須溫泉家庭滑雪場突發雪崩,導致縣立大田原高中（大田原市）的7名男生和1名男性教師死亡。這些學生當時正在與其他高中的學生一起，參加縣高中體育聯盟舉辦的春季登山訓練活動。

2017年度預算在參議院全體大會上獲得自民、公明兩黨等的多數贊成而表決通過。一般會計總額達97.4547兆日圓，為歷史最大規模。

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政府制定了《勞動方式改革實行計畫》。為了限制長時間勞動，該計畫規定加班時間上限為年720小時，並附帶有處罰規定；另外還要求推進「同工同酬」，企業有義務對正式員工和非正式員工的不同待遇做出解釋。政府計畫將相關法案提交到今秋召開的臨時國會進行審議，並力爭在2019年度正式實施。

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針對大津地方法院作出的禁止運轉關西電力公司高濱核電廠3、4號機組（福井縣高濱町）的暫行處理決定，大阪高等法院認可關電方面的訴求，取消了停運命令。去年3月大津地方法院首次要求對運轉中的核電機組停止的判決由此被推翻，兩座核電機組將得以合法運行。關西電力公司爭取儘快推動重啟工作。東芝的美國核電子公司西屋電氣公司（Westinghouse Electric），向紐約州的破產法院申請適用《美國聯邦破產法》第11條的程式。東芝擬將退出海外核電業務。由於要向西屋電氣履行約債務擔保等因素，東芝2016財年的最終赤字，預計將擴大到1.01兆日圓，創日本製造業史上之最。總務省公布的勞動力調查結果顯示，2月份的失業率下降到2.8%，為1994年6月以來的最低水準。