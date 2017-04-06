سقوط ثلاثة صواريخ أطلقتها كوريا الشمالية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، رئيس شركة ”موريتومو غاكوئين“ المشغلة للمدرسة كاغوئيكي ياسونوري يدلي بشهادته أمام مجلس النواب الياباني، والحكومة تقرر سحب قوات الدفاع الذاتي البرية من عمليات حفظ السلام في جنوب السودان. هذه هي الأخبار الرئيسية لشهر مارس/ آذار ٢٠١٧.

٣

نينتندو تطلق جهاز الألعاب الجديدة ”سويتش“ في الأسواق. يمكن للاعبين اللعب على الجهاز المدمج به شاشة أو عبر توصيله إلى التلفزيون للعب على شاشة أكبر. وهو الجهاز الأول الذي تطلقه بعد جهاز الألعاب الشهير ”وي يو“ Wii U الذي أطلقته عام ٢٠١٢.

٥

تحطم مروحية إنقاذ خلال رحلة تدريب في جبال محافظة ناغانو. ومقتل جميع أفراد الطاقم التسعة.

٦

سقوط ثلاثة صواريخ باليستية من أربعة صواريخ أطلقتها كوريا الشمالية في وقت واحد باتجاه الساحل الشمالي الغربي لليابان في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. وقد قدمت الحكومة اليابانية احتجاجا شديدا. وقد ناقش رئيس الوزراء شينزو آبي القضية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر الهاتف في ٧ مارس/ آذار، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية رفعت تهديدها إلى مستوى جديد.

٩

وكالة الشرطة الوطنية في اليابان تعلن أن عدد حالات الاعتداء على الأطفال المشتبه فيها ارتفع بنسبة ٤٦.٥٪ في عام ٢٠١٦ ليصل إلى ٥٤٢٢٧ حالة. وقد ارتفع هذا الرقم باضطراد كل عام منذ أن تم تجميع وتنفيذ تلك الإحصاءات لأول مرة في عام ٢٠٠٤.

١٠

قررت الحكومة اليابانية بعد عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي سحب قوات الدفاع الذاتي البرية من عمليات حفظ السلام في جنوب السودان في نهاية مايو/ أيار. وتشهد البلاد حربا أهلية، بيد أن وزير شؤون مجلس الوزراء سوغا يوشيهيدي ذكر أن تدهور الأوضاع الأمنية لم يؤد إلى قرار وقف العمليات.

١١

إقامة مراسم في جميع أنحاء البلاد بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لزلزال شرق اليابان الكبير. وقد حضر الأمير أكيشينو، الأميرة كيكو، رئيس الوزراء آبي، وأفراد أسر الضحايا، فعالية لإحياء ذكرى الكارثة في المسرح الوطني في طوكيو. ولا يزال ما يزيد على ١٢٠ ألف شخص من سكان محافظات إيواتي ومياغي وفوكوشيما والتي ضربتها أمواج التسونامي بشدة لم يعاد تسكينهم بصورة كافية ويتم تعريفهم رسميا بالنازحين.

١٥

المحكمة العليا تفتي بأنه من غير القانوني أن تستخدم الشرطة البيانات المستقاة من أجهزة النظام العالمي لتحديد المواقع ”جي بي إس“ في التحقيقات الجنائية دون إذن قضائي.

١٧

محكمة منطقة مائيباشي تقرر بأن كارثة محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية التي أعقبت زلزال ٢٠١١ كان يمكن تجنبها بتدابير وقائية للسلامة. وأمرت محكمة غونما الحكومة الوطنية وشركة تيبكو للكهرباء بدفع تعويضات قدرها ٣٨.٦ مليون ين ياباني لبعض الأشخاص من الذين تم إجلاؤهم والذين رفعوا قضية للحصول على تعويضات قدرها ١.٥ مليار ين ياباني.

وزارة العدل اليابانية تعلن أن عدد المقيمين الأجانب في اليابان ارتفع بنسبة ٦.٧٪ في عام ٢٠١٦ ليصل إلى ٢.٤ مليون نسمة، محققا بذلك رقما قياسات جديدا للعام الثاني على التوالي.

٢٠

محافظ طوكيو السابق إيشيهارا شينتارو يدل بشهادة أمام مجلس العاصمة طوكيو بمناقشة القضايا المتعلقة بنقل سوق السمك تسوكيجي إلى منطقة تويوسو. ويتولى مسؤولية الموافقة على هذا النقل، لأنه سمع أنه من الممكن التعامل مع تلوث التربة في الموقع الجديد للسوق. بيد أنه ذكر أنه لم يستطع أن يعارض الاتجاه العام لحكومة العاصمة بأكملها.

٢١

وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تعلن تفتح زهور الساكورا بشجرة سوميئي يوشينو والتي تراقبها في طوكيو، لتعلن بذلك بداية موسم تفتح زهور الساكورا بشكل رسمي في العاصمة اليابانية. وهذا أبكر تفتح لشجرة الساكورا الأكثر شيوعا على مستوى اليابان هذا العام.

٢٣

رئيس شركة ”موريتومو غاكوئين“ المشغلة للمدرسة كاغوئيكي ياسونوري يدل بشهادة في مجلس النواب الياباني. وتحيط فضيحة باقتناء الشركة لأراضي مملوكة للدولة بخصم كبير لمدرسة ابتدائية جديدة كان من المقرر افتتاحها في أبريل/ نيسان. وكان من المخطط أن تشغل السيدة الأولى آكي منصب المدير الفخري للمدرسة. قدم كاغوئيكي فاكسا أرسله أحد مساعدي السيدة الأولى قبل إجراء عملية الشراء، يرفض طلب تمديد عقد إيجار الأرض بعد التشاور مع وزارة المالية. وقد أخبر وزير شؤون مجلس الوزراء سوغا الصحفيين بأن رفض طلب كاغوئيكي يشير إلى أنه لا توجد مشكلة.

٢٧

انهيار جليدي في منتجع للتزلج في ناسو بمحافظة توتشيغي يؤدي إلى مقتل ٧ طلاب ومعلم من مدرسة أوتاوارا الثانوية أثناء رحلة تدريب على تسلق الجبال.

الموافقة على ميزانية اليابان للعام المالي ٢٠١٧ في مجلس المستشارين. وتبلغ الميزانية ٩٧.٤ تريليون ين، وهي بذلك أكبر ميزانية لليابان حتى الآن.

٢٨

الحكومة تعتمد خطة عمل لإصلاح أسلوب العمل، وتحدد حد أقصى قدره ٧٢٠ ساعة للعمل الإضافي في العام. وتدعو الخطة أيضا إلى تساوي الأجور عن العمل المتساوي. وسيطلب من أرباب العمل شرح أي تباينات بين أجور العمال الدائمين وغير الدائمين. وستقدم الحكومة تشريعات ذات صلة في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب في الخريف بهدف تمريرها كقانون في السنة المالية ٢٠١٩.

محكمة أوساكا العليا تلغي حكما من محكمة منطقة أوتسو يحظر تشغيل المفاعلين ٣ و ٤ في محطة تاكاهاما للطاقة النووية التابعة لشركة كانساي للطاقة الكهربائية. وقد أصدرت المحكمة العليا الأمر القضائي في مارس/ آذار ٢٠١٦. وتخطط شركة كانساي للطاقة الكهربائية لبدء تشغيل المحطة النووية مرة أخرى في المستقبل القريب.

٢٩

شركة ويستنغهاوس الكهربائية للطالقة النووية التابعة لشركة توشيبا بالولايات المتحدة الأمريكية تتقدم بطلب إشهار إفلاس وحماية من الدائنين بموجب الفصل الحادي عشر من القانون لمحكمة إشهار الإفلاس في نيويورك. توشيبا ليس لديها الآن أي مشاريع خاصة بالطاقة النووية في الخارج. وسيسهم تنفيذ ضمانات القروض لشركة ويستنغهاوس في تحقيق خسارة صافية مجمعة لشركة توشيبا في السنة المالية ٢٠١٧ تقدر بمبلغ ١.٠١ تريليون ين.

٣١

وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات تعلن أن معدل البطالة في اليابان انخفض إلى ٢.٨٪ في فبراير/ شباط، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو/ حزيران ١٩٩٤.

النص الأصلي باللغة الإنكليزية.