Решение о выводе из Южного Судана миротворческой миссии Сил самообороны, скандал вокруг покупки государственного земельного участка по заниженной цене оператором школы «Моритомо гакуэн», новое увеличение величины финансового дефицита корпорации Toshiba и другие события марта 2017 года в Японии.

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В продажу поступили новые игровые консоли компании Nintendo под названием Nintendo Switch. Система, оснащённая жидкокристаллическим экраном, позволяет получать удовольствие от игры на большом экране, подключив устройство к телевизору, и взять игру с собой в дорогу. Это первая предложенная Nintendo новая модель со времени выхода в 2012 году стационарной игровой консоли Wii U.

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В горах префектуры Нагано потерпел крушение спасательный вертолет префектурального управления по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, выполнявший учебную миссию по спасению во время несчастного случая в горах. Все девять сотрудников пожарной охраны, находившиеся на борту, погибли.

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Северная Корея произвела одновременный запуск четырёх баллистических ракет. Три из них, как полагают, упали в морские воды в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии. Правительство Японии заявило Северной Корее решительный протест. Седьмого марта премьер-министр Японии Абэ Синдзо провёл переговоры по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Стороны пришли к единому мнению о том, что «угроза со стороны Северной Кореи вышла на новый уровень».

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Как стало известно из опроса Национального полицейского управления, за 2016 год по всей стране консультационные центры получили сообщения о подозрениях в плохом обращении в отношении 54 227 детей в возрасте до 18 лет, что свидетельствует о росте на 46.5% по сравнению с предыдущим годом. Результат обновляет рекорд в двенадцатый раз подряд с 2004 года, когда начался сбор соответствующей статистики.

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Правительство провело заседание Совета национальной безопасности и приняло решение о выводе к маю 2017 года из Южного Судана подразделения Сухопутных сил самообороны Японии, участвующего в операции по поддержанию мира Организации Объединённых Наций. В Южном Судане происходят масштабные вооружённые столкновения между войсками правительства и силами оппозиции, однако генеральный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ в ходе пресс-конференции заявил, что «ухудшение безопасности не является причиной решения о прекращении миссии».

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Шесть лет прошло со времени Великого восточно-японского землетрясения. В Токио состоялась правительственная церемония поминовения жертв этого бедствия, на которой присутствовали принц Акисино с супругой, премьер-министр Абэ Синдзо, а также родственники погибших. Поминальные церемонии прошли по всему пострадавшему региону. В наиболее пострадавших префектурах Иватэ, Мияги и Фукусима, а также по всей стране в общей сложности более 120 тысяч человек до сих пор вынуждены жить в эвакуации.

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Верховный суд вынес постановление о незаконности действий полиции, установившей без ордера датчик системы глобального позиционирования (GPS) на автомобиль лица, в отношении которого проводилось расследование.

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Окружной суд Маэбаси вынес решение по иску эвакуировавшихся из-за аварии на АЭС «Фукусима-1», требовавших от компании-оператора TEPCO и правительства компенсации на общую сумму около 1,5 млрд йен. Суд постановил, что компания-оператор АЭС могла предвидеть цунами и избежать аварии. Согласно судебному решению, правительство страны и компания TEPCO должны выплатить в общей сложности 38 млн 550 тыс. йен.

Согласно сообщению Министерства юстиции, по состоянию на конец 2016 года число проживающих в стране иностранцев увеличилось на 6,7% относительно предыдущего года и достигло 2 382 822 человек, второй год подряд обновив абсолютный рекорд.

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Специальная комиссия столичного законодательного собрания по расследованию обстоятельств, связанных с проблемой переноса токийского продовольственного рынка Цукидзи (столичный район Тюо) в Тоёсу (столичный район Кото) вызвала для дачи свидетельских показаний бывшего губернатора Токио Исихару Синтаро. Бывший губернатор признал, что несёт ответственность за принятое решение о переносе рынка как руководитель администрации, заявив, что «санкционировал перенос, считая, что проблему с загрязненностью земли можно решить», отметив при этом, что «такая позиция была преобладающей в столичной администрации, и у меня не было оснований выступать против».

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Рыбный рынок Цукидзи – уйти или остаться?

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Метеорологическое агентство Японии объявило о начале цветения в Токио сакуры (сорта сомэй-ёсино). Сакура расцвела в столице прежде, чем по всей стране, на пять дней раньше средней многолетней даты, в тот же день, что и в прошлом году.

Токийское транспортное управление начало эксплуатацию автобусов на топливных элементах. Эти транспортные средства не производят выбросов двуокиси углерода, используя для движения электрическую энергию, вырабатываемую за счёт химической реакции водорода с атмосферным кислородом. Два таких автобуса вышли на маршрут, связывающий Токийский вокзал и выставочный комплекс Big Sight (в столичном районе Кото). Столичные власти ставят целью к 2020 году, когда в Токио состоятся Олимпийские и Паралимпийские игры, задействовать более сотни таких автобусов, в том числе силами предприятий частного сектора.

Губернатор Токио Коикэ Юрико совершила пробную поездку на автобусе на топливных элементах, чтобы привлечь внимание к этим транспортным средствам, 6 марта, Токио, столичный район Кото (фотография предоставлена Jiji Press)

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Использование водорода изменяет структуру энергетики

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Парламент Японии провел опрос под присягой Кагоикэ Ясунори, подавшего в отставку руководителя юридического лица-оператора частной школы «Моритомо гакуэн» (г. Осака), в связи со скандалом о занижении цены приобретения государственного земельного участка. Кагоикэ сообщил о наличии факса, полученного в ответ на запрос, направленный в Министерство финансов правительственным чиновником, закреплённым за супругой премьер-министра Абэ Синдзо, Акиэ, касательно продления срока аренды государственного земельного участка, что предшествовало его приобретению. Генеральный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ в ходе пресс-конференции заявил об отсутствии каких-либо проблем ввиду «нулевого отклика» на пожелания стороны, представляемой Коикэ.

Кагоикэ Ясунори от лица школы «Моритомо гакуэн» свидетельствует под присягой на заседании Бюджетного комитета Палаты представителей, 23 марта, в здании Парламента Японии (фотография предоставлена Jiji Press)

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На одной из лыжных трасс для семейного отдыха в городе Насу префектуры Тотиги произошёл сход снежной лавины, в результате которого погибли семеро учащихся префектуральной полной средней школы Одавара и один преподаватель. Все они вместе с учениками из других полных средних школ совершали весеннее тренировочное горное восхождение, организованное физкультурной федерацией префектуры.

На пленарном заседании Палаты советников (верхней палаты) Парламента Японии большинством голосов ЛДП, партии Комэй и ряда других политических сил был одобрен и вступил в силу государственный бюджет на 2017 финансовый год, который начинается 1 апреля. Сумма общего счёта бюджета, самого большого за всю историю, составляет 97 трлн 454 млрд 700 млн йен.

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Правительство утвердило План проведения реформы рабочего режима. Для изменения практики чрезмерно продолжительного рабочего времени устанавливается предел сверхурочных часов и предусматриваются штрафные санкции. Решение стимулирует принцип «одинаковой оплаты за одинаковую работу», вменяя в обязанность объяснять свои действия для предприятий, которые практикуют разные условия труда для штатных и внештатных сотрудников. Правительство ставит целью представить проект соответствующего законодательства на осенней внеочередной парламентской сессии, чтобы ввести его в действие в 2019 финансовом году.

Апелляционный суд Осака поддержал поданную апелляцию, отменив временное решение окружного суда Оцу о прекращении работы реакторов №3 и №4 АЭС «Такахама» электроэнергетической компании «Кансай Дэнрёку». Таким образом, суд преодолел прошлогоднее мартовское решение окружного суда Оцу, которое впервые привело к остановке работы действующей АЭС, и создал юридические условия, позволяющие возобновить работу реакторов. Компания-оператор АЭС намерена вновь запустить их в скорейшем времени.

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Дочернее предприятие корпорации Toshiba в США в области ядерной энергетики Westinghouse Electric подало в Суд по делам банкротства штата Нью-Йорк прошение о защите от кредиторов в соответствии с Главой 11 Закона США о банкротстве. Корпорация Toshiba фактически выходит из зарубежного бизнеса в области ядерной энергетики. Ожидается, что в связи с покрытием финансовых обязательств компании Westinghouse и других задолженностей финансовый дефицит корпорации Toshiba в 2016 финансовом году достигнет 1 трлн 10 млрд йен.

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По данным исследования ситуации с трудовой занятостью, проведенного Министерством по общенациональным делам, местной автономии и связи Японии, уровень полной безработицы (с учётом сезонных факторов) составил в феврале 2,8%, что является самым низким показателем за последние 22 года и 8 месяцев с июня 1994 года.

(Статья на японском языке опубликована 1 апреля 2017 г.)