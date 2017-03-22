Давным-давно можно было просто сесть под цветущей сакурой, сложить стихи о недолговечности цветов, облетающих под порывами весеннего ветра, и на этом успокоиться. Но времена меняются, и сейчас, когда во всём требуется всё большая точность, страсть японцев к неофициальному национальному цветку требует прогнозирования и определения вероятной длительности этого недолговечного цветения. Каждый год публикуются прогнозы начала цветения и полного расцвета для каждого региона страны.

Во время цветения возникает чувство, что сакуры всевозможных оттенков от белого до розового окружают нас практически где угодно. Само собой, цветы не распускаются одновременно – время расцвета зависит от сорта сакуры и от того, находится ли дерево на солнце или в тени. Поэтому Метеорологическое агентство Японии (JMA) выбирает эталонные деревья в каждом регионе, по которым определяет начало цветения.

Такие эталонные деревья (хёхомбоку) обычно относятся к сорту сомэй-ёсино (кроме Окинавы и острова Амами в преф. Кагосима, где выбрана красная вишня хикандзакура), и такое дерево должно расти в месте, не подверженном резким изменениям – например, многоэтажное здание рядом с деревом может закрывать солнечный свет, и это конкретное дерево будет зацветать то раньше, то позже в зависимости от этого фактора. Кроме того, агентство стремится облегчить себе работу, поэтому выбирает дерево неподалёку от своего офиса. К примеру, эталонное дерево в Киото расположено на территории метеорологической обсерватории.

В Токио такое дерево расположено на территории синтоистского святилища Ясукуни. В международной политике это святилище является предметом споров, но в самой Японии к нему относятся гораздо спокойнее; кроме того, эталонное дерево там было выбрано в 1966 году, задолго до того, как в 1978 году в списки почитаемых божеств внесли военных преступников категории «А». Ясукуни, вероятнее всего, выбрали из-за известности деревьев сакуры этого святилища, а также из-за обширности его территории, которая создаёт своего рода буферную зону, ограждающую деревья от посторонних влияний.

Некоторое время Токийская обсерватория не публиковала данные о том, какое именно дерево считает эталоном. Когда в 2012 году было указано конкретное дерево, оно стало знаменитым и всё чаще появляется на ТВ и в других СМИ в сезон цветения сакуры.

При наблюдениях важны критерии, по которым делают выводы. Существует общепринятое правило, согласно которому начало цветения определяют по появлению первых 5-6 цветков, а полным расцветом считается состояние, при котором распустилось 80% и более цветов. Есть и другие термины, определяющие разные стадии цветения, но обычно наибольшее внимание привлекают эти два.

Метеорологическое агентство проводит наблюдения и ведёт записи, но прогнозы оно прекратило делать в 2010 году, оставив это частному бизнесу. Возможно, к такому решению привела и оплошность, допущенная в 2007 году, когда из-за ошибки в компьютерной программе были сделаны неправильные прогнозы для четырёх регионов. Впрочем, это и без того был необычный год, тогда сакура в Токио зацвела раньше, чем в других, даже более тёплых регионах Японии. Ту же ситуацию мы наблюдаем, кстати, и сейчас, в 2017 году.

Наблюдения начались в 1953 году, и, само собой, иногда возникает необходимость в выборе новых эталонных деревьев. К примеру, в г. Кофу преф. Яманаси из-за тепла, отражающегося от поверхности дороги неподалёку, эталонное дерево стало цвести раньше, и потому в 1970-е годы выбрали другое, расположенное на десять метров ближе к обсерватории. Однако второе дерево старело, и на некоторых ветвях цветы уже не появлялись, так что в 2011 году пришлось выбрать новое, третье дерево.

Не всегда есть время на то, чтобы подготовиться к переменам – эталонное дерево в г. Мито преф. Ибараки сломалось во время снегопада в феврале 2005 года, а дерево в Исигаки в преф. Окинава было уничтожено тайфуном в 2006 году. Местные обсерватории тут же принялись подбирать новые деревья в надежде на то, что они окажутся достаточно типичными для того региона.

Прогноз цветения сакуры можно узнать на различных сайтах – например, на Weather Map Co., Ltd. (на японском языке). Вообще же в Японии есть множество других сезонных явлений, занимающих особое место в культуре. Метеорологическое агентство Японии ведёт записи цветения эталонных слив, гортензий, жёлтых осенних листьев гинкго, красных клёнов. Также оно отмечает первые наблюдения ласточек, белых бабочек-репниц, светлячков и цикад, которые можно посмотреть на сайте агентства (на японском языке).

(Статья на английском языке опубликована 28 марта 2014 г., перевод на русский язык отредактирован 22 марта 2017 г.)