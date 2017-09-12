Corea del Norte lanzó un misil balístico que sobrevuela Japón, el primer ministro Abe Shinzō renovó su gabinete y Japón se clasificó para la Copa Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Resumimos las noticias más destacadas del mes de agosto de 2017 en Japón.

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Un equipo del Centro de Investigación y Aplicación de las Células iPS de la Universidad de Kioto anuncia que ha utilizado células iPS en el descubrimiento de un compuesto químico que podría prevenir una enfermedad rara que hace que se produzca hueso dentro de los músculos. El equipo espera comenzar con ensayos clínicos en septiembre con el objetivo de obtener la aprobación para utilizar esta sustancia como medicamento. Es el primer ensayo clínico en el mundo de una medicina desarrollada con células iPS.

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El Instituto Nacional de Investigación de la Población y la Seguridad Social anuncia que los pagos de la seguridad social, incluyendo las pensiones y los costes médicos y de enfermería, aumentaron un 2,4 % en el año fiscal 2015 hasta un récord de 114,9 billones de yenes. Los pagos totales por cada ciudadano aumentaron un 2,5 % hasta una media de 903.700 yenes, la cifra más alta de su historia.

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El primer ministro Abe Shinzō renueva su gabinete por tercera vez desde que fue reelegido en 2014, sustituyendo a 13 de sus 19 ministros. Kōno Tarō es nombrado ministro de Asuntos Exteriores y Noda Seiko ministra de Asuntos Internos y Comunicaciones. Abe asegura en una rueda de prensa que el Partido Liberal Democrático no necesitará presentar una proposición para revisar la Constitución durante la sesión de la Dieta de otoño y hacer que esta revisión entre en vigor en 2020, como había sugerido con anterioridad.

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Toyota y Mazda anuncian que se han aliado en materia de negocios y capital. Ambas empresas desarrollarán juntas vehículos eléctricos y tecnologías avanzadas de seguridad y compartirán el coste de la inversión de 1,6 mil millones de dólares para una nueva fábrica en los Estados Unidos capaz de producir 300.000 vehículos en un año.

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Durante la ceremonia conmemorativa del 72.º aniversario del bombardeo atómico de la ciudad de Hiroshima, el alcalde Matsui Kazumi hace un llamamiento en pro de la abolición de las armas nucleares. “Los Gobiernos de todos los países deben ahora esforzarse para avanzar hacia un mundo libre de armas nucleares”, aseguró después de que 122 países adoptaran el tratado de las Naciones Unidos para la prohibición de las armas nucleares en julio. En la ceremonia por el aniversario del 9 de agosto en Nagasaki, el alcalde Taue Tomihisa instó a Japón a unirse al tratado.

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Wakasa Masaru, un diputado cercano a la gobernadora de Tokio Koike Yuriko, anuncia la fundación de su nuevo grupo político, el Nippon Fāsuto no Kai (Japón primero). Planea colaborar con Koike en la creación de un nuevo partido que sería el principal contrincante del Partido Liberal Democrático en las próximas elecciones a la Cámara Baja.

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El índice de apoyo al primer ministro Abe Shinzō aumenta 6,7 puntos porcentuales hasta el 36,6 % según una encuesta de Jiji. Aunque el porcentaje de personas que le reprueban cae 4,5 puntos hasta el 44,5 %, se mantiene por encima del índice de apoyo por segundo mes consecutivo.

Toshiba registra en la Oficina Fiscal Local de Kantō su situación financiera del año fiscal que finalizó en marzo de 2017. Tras una demora de tres meses, presenta unas pérdidas por un valor de 965.600 millones de yenes, algo hasta ahora inaudito para un fabricante japonés. La auditora de la empresa, PricewaterhouseCoopers Aarata ofrece su dictamen cualificado debido a una tergiversación de las pérdidas en el negocio de la energía nuclear de Toshiba en los Estados Unidos.

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Después de que Corea del Norte amenazase con lanzar misiles sobre la isla de Guam el 9 de agosto, el Ministerio de Defensa despliega baterías de misiles guiados Patriot tierra-aire en las bases de las Fuerzas de Autodefensa en las prefecturas de Shimane, Hiroshima, Ehime y Kōchi. Este despliegue se realiza en preparación para contingencias como, por ejemplo, que partes de los misiles caigan sobre el territorio nipón.

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Japón gana la medalla de bronce en la carrera de relevos masculina de 4 x 100 metros lisos en el Campeonato Mundial de Atletismo de Londres. Arai Hirooki y Kobayashi Kai también logran la plata y el bronce respectivamente en la carrera de marcha atlética de 50 kilómetros.

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La Oficina del Gabinete anuncia que el producto interior bruto subió en el segundo trimestre en una tasa anualizada del 4,0 %, aumentando un 1 % respecto al anterior trimestre, excluyendo la fluctuación de los precios. Una fuerte demanda nacional motivada por el gasto de los consumidores y la inversión de capital privado favoreció este sexto trimestre consecutivo de crecimiento por primera vez en 11 años.

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Se celebra en Tokio una ceremonia oficial con motivo del aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en recuerdo de aquellos que murieron en el conflicto. Como en las dos ceremonias anteriores, el Emperador Akihito expresó un “profundo remordimiento”.

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La Universidad de las Ryūkyūs anuncia haber grabado en vídeo a una nutria en Tsushima, en la prefectura de Nagasaki, el 6 de febrero. Es la primera vez que se ha observado una nutria de río en Japón en los últimos 38 años. El Ministerio de Medioambiente realizó una investigación en la isla en julio pensando que podría tratarse de una nutria de río japonesa, declarada extinta en 2012. Aunque se halló ADN de nutria de río en algunos excrementos analizados, no se pudo confirmar si se trata de esta especie.

Una cámara colocada en Tsushima por el Laboratorio de Ecología Animal de la Universidad de las Ryūkyūs graba imágenes de lo que parece ser una nutria el 6 de febrero de 2017. (Cortesía de la Universidad de las Ryūkyūs y distribuidas bajo una licencia Creative Commons)

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Seis bombarderos chinos cruzan el espacio aéreo sobre aguas internacionales entre la isla principal de Okinawa y Miyakojima, volando por primera vez hasta el océano Pacífico más allá de la península de Kii. Aunque la aeronave no entra en el espacio aéreo de Japón, el secretario jefe del gabinete Suga Yoshihide asegura que Japón reforzará su vigilancia.Un comité asesor del Gobierno sobre cuestiones relacionadas con la prevención de desastres presenta un informe en el que asegura que es imposible predecir terremotos masivos en la plataforma de Nankai con un alto grado de precisión. Este comité sugiere que las medidas actuales basadas en la predicción de terremotos deben ser revisadas. El Gobierno está repensando la Ley de Resoluciones Especiales sobre Contramedidas ante Terremotos de Gran Escala por primera vez en 40 años.La Asociación de Turismo para aficionados al Anime presenta una lista de 88 lugares a los que los fans pueden peregrinar en todo Japón. Entre las localizaciones se encuentran Hida en la prefectura de Gifu, que inspiró los fondos de la película Kimi no na wa.Seis personas son arrestadas bajo la sospecha de haber infringido la ley de seguridad en la medicina regenerativa en una operación conjunta de la policía de Ehime y otras tres prefecturas. Clínicas de Tokio, Osaka y otros lugares administraron sangre de cordones umbilicales a pacientes sin informar a las autoridades. Entre los pacientes se incluyen muchos ciudadanos de China y otros países.El ex primer ministro Hata Tsutomu fallece a la edad de 82 años. Después de abandonar el Partido Liberal Democrático para conseguir una reforma política, llegó a ser primer ministro en 1994 como líder de una coalición de varios partidos que se oponía al PLD. No obstante, renunció 64 días después de tomar posesión del cargo. Fue la legislatura más corta de un líder japonés bajo la Constitución actual.Corea del Norte lanza sin previo aviso un misil balístico que sobrevuela Hokkaidō antes de caer en el océano a unos 1.180 kilómetros al este del cabo de Erimo. El Gobierno protesta enérgicamente a través de los canales diplomáticos.En un partido de la ronda clasificatoria en el Estadio de Saitama, la selección de fútbol masculina de Japón vence a Australia por 2 goles a 0 para terminar en lo alto de la tabla del Grupo B de Asia y asegura su pase a la Copa Mundial de Fútbol de Rusia de 2018. El equipo, bajo la dirección de Vahid Halilhodzic, participará por sexta vez consecutiva en una Copa Mundial desde Francia 1998.Japón se clasifica para la Copa Mundial de Fútbol de Rusia 2018 (Japón en imágenes)