Nouveau tir de missile de la Corée du Nord, remaniement ministériel effectué par le Premier ministre Abe Shinzô, accord de partenariat entre Toyota et Mazda : retour sur les évènements marquants du mois d’août 2017 au Japon.

Mardi 1er

Une équipe du Centre de recherche et d’application pour les cellules iPS (Center for iPS Cell Research Application) de l’Université de Kyoto a annoncé la découverte d’un composé chimique permettant de prévenir une maladie rare, la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), caractérisée par l’ossification de certains muscles et tendons. Le centre prévoit d’entamer des essais cliniques dès septembre afin d’obtenir l’autorisation de fabrication de médicaments utilisant ce composé chimique. Ceci représentera le premier essai clinique au monde d’un traitement mis au point à l’aide de cellules iPS.

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L’Institut national de recherche sur la population et la sécurité sociale ont annoncé que les prestations sociales (retraite, frais médicaux, soins infirmiers, etc.) ont atteint un chiffre record en 2015 : 114 859 milliards de yens, soit une augmentation de 2,4 % par rapport à l’année précédente. Le montant des prestations sociales par individu a augmenté de 2,5 % (903 700 yens par personne), un niveau encore jamais atteint.

Jeudi 3

Le Premier ministre Abe Shinzô a effectué le troisième remaniement de son gouvernement depuis sa réélection en 2014, remplaçant 13 ministres sur 19. Ce nouveau gouvernement a la particularité de ne pas être composé uniquement de proches d’Abe : Kôno Tarô est nommé ministre des Affaires étrangères et Noda Seiko ministre des Affaires intérieures et des communications. De plus, le Premier ministre a déclaré lors d’une conférence de presse que les efforts du Parti libéral-démocrate ne se focaliseront pas sur la soumission d’une proposition de révision de la Constitution pendant la session parlementaire extraordinaire d’automne dans le but de promulguer une nouvelle Constitution en 2020.

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Vendredi 4

Toyota et Mazda ont annoncé une alliance commerciale et économique. Les deux constructeurs automobiles vont développer conjointement des véhicules électriques et des technologies de sécurité avancées. Ils prévoient d’investir 1,6 milliard de dollars dans la création d’une nouvelle usine aux États-Unis capable de produire 300 000 véhicules par an.

Dimanche 6

Une cérémonie a été tenue à Hiroshima pour commémorer les 72 ans du largage de la bombe atomique. Lors de son discours, le maire de Hiroshima, Matsui Kazumi, a déclaré : « Les gouvernements de tous les pays doivent continuer leurs efforts pour créer un monde sans armes nucléaires. » Il a également fait référence au traité sur l’interdiction des armes nucléaires, adopté par les Nations unies en juillet dernier. Trois jours plus tard, le maire de Nagasaki Tomihisa Taue a appelé le Japon à adhérer au traité de l’ONU, lors de la cérémonie commémorant les 72 ans de l’attaque atomique sur la ville.

Lundi 7

Wakasa Masaru, membre de la Chambre des représentants et proche de la gouverneure de Tokyo Koike Yuriko, a annoncé la formation de son nouveau groupe politique, Nippon First no Kai (Association Japan First). Cette formation politique va permettre au Tomin First no Kai (Association des habitants de Tokyo d’abord), parti au pouvoir de l’Assemblée métropolitaine de Tokyo dirigé par Koike, de se développer au niveau national. Par ailleurs, Wakasa envisage de coopérer avec Koike pour créer un nouveau parti en amont des prochaines élections de la Chambre des représentants. Beaucoup de voix se sont élevées contre le choix du nom du parti, qui rappelle le slogan « America first » du président des États-Unis Donald Trump.

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Jeudi 10

Selon un sondage d’opinion de Jiji Press, la cote de popularité du gouvernement Abe était de 36,6 %, soit 6,7 points de plus que le mois dernier. Les opinions défavorables ont baissé de 4,5 points, soit à 44,1 %, mais elles étaient toujours majoritaires pour le deuxième mois consécutif.

Toshiba dépose son bilan pour l’exercice fiscal se terminant en mars 2017 auprès du bureau local des finances de Kantô. Après un retard de trois mois, Toshiba a affiché une perte de 965,6 milliards de yens, un record pour un fabricant japonais. Son auditeur PricewaterhouseCoopers Aarata a émis un « avis avec réserves », estimant que les chiffres transmis par Toshiba concernant ses pertes dans son activité nucléaire aux États-Unis étaient inexacts.

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Samedi 12

Suite aux menaces de la Corée du Nord de tirer des missiles balistiques sur l’île américaine de Guam, le ministère de la Défense japonais a déployé des missiles sol-air Patriot PAC3 dans plusieurs bases de la Force d’autodéfense dans les régions de Chûgoku et Shikoku.

Dimanche 13

Le Japon a remporté la médaille de bronze du relais de 4 x 100 mètres hommes aux championnats du monde d’athlétisme à Londres. C’est la première fois que des athlètes nippons montent sur le podium dans cette discipline. Arai Hirooki et Kobayashi Kai ont terminé deuxième et troisième du 50 kilomètres marche. Âgé de 18 ans et 5 mois, le Japonais Abdul Hakim Sani Brown est devenu le plus jeune coureur de l’histoire à participer à la finale d’un 200 mètres des championnats du monde.

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Lundi 14

Le Bureau du Cabinet a dévoilé les chiffres provisoires corrigés des variations saisonnières du produit intérieur brut (PIB) du deuxième trimestre (avril à juin) 2017. Le PIB a augmenté de 4,0 % (taux annualisé), soit une hausse de 1 % par rapport au trimestre précédent, grâce à une demande intérieure forte alimentée par les dépenses de consommation et les investissements privés. Le Japon a joui de six trimestres consécutifs de croissance pour la première fois en 11 ans.

Mardi 15

Une cérémonie a été organisée au Nippon Budôkan à Tokyo pour marquer les 72 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale.