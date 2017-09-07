Перестановки в составе кабинета министров Абэ Синдзо, соглашение о финансово-деловом партнёрстве компаний Toyota и Mazda, учреждение политического объединения «Япония прежде всего» и другие события августа 2017 года в Японии.

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Группа исследователей из Центра исследований и применения iPS-клеток Киотского университета сообщила о том, что с помощью использования искусственных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток) ей удалось обнаружить химическое соединение, дающее основание надеяться на его эффективность в качестве средства, предохраняющего от редкого и трудноизлечимого заболевания – образования костных тканей в мускулах. Клинические испытания для получения одобрения в качестве лекарственного препарата планируется начать в сентябре или позднее. Это первый в мировой практике случай проведения клинических испытаний лекарственного вещества, созданного с использованием iPS-клеток.

По данным Государственного НИИ социального обеспечения и проблем населения Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, в 2015 финансовом году расходы на пенсионные выплаты, медицинское обслуживание, уход и другие социальные выплаты увеличились по сравнению с предшествовавшим годом на 2,4% (или на 2 трлн 692 млрд 400 млн йен), составив 114 трлн 859 млрд 600 млн йен, в очередной раз обновив исторический максимум. Сумма расходов на душу населения увеличилась на 2,5% до рекордной величины в 903 700 йен.

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Премьер-министр Японии Абэ Синдзо произвёл перестановки в составе своего правящего кабинета. В результате этой третьей по счёту перестановки за третий период пребывания Абэ на посту премьер-министра сменились 13 из 19-ти членов кабинета министров. Пост министра иностранных дел получил Коно Таро, прежде возглавлявший Государственный комитет по обеспечению общественной безопасности, а министром по общенациональным делам, местной автономии и связи стала Нода Сэйко, которая в прошлом возглавляла Министерство почты и телекоммуникаций. Кроме того, на состоявшейся в этот же день пресс-конференции премьер-министр сообщил о том, что Либерально-демократическая партия не ставит непременной целью вынести свой вариант поправок к Конституции Японии на рассмотрение осенней внеочередной парламентской сессии.

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Автомобилестроительные компании Toyota и Mazda объявили о заключении партнёрства в области капитала и деловых операций. Партнёры намереваются совместно заниматься разработками технологий электромобилей и передовых систем обеспечения безопасности, а также инвестировать средства общей суммой 1.6 млрд долларов (176 млрд йен) в строительство в США совместного завода мощностью порядка 300 тысяч автомобилей в год.

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Со времени атомной бомбардировки города Хиросима исполнилось 72 года. В своём выступлении на Мемориальной церемонии мира мэр города Хиросима Мацуи Кадзуми упомянул принятый в июле в Организации Объединённых Наций Закон о запрете ядерных вооружений и заявил о необходимости дальнейшего продвижения работы, направленной на создание мира, свободного от ядерного оружия. Мэр города Нагасаки Тауэ Томихиса по случаю Дня памяти атомной бомбардировки призвал правительство Японии присоединиться к этому договору.

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Близкий к губернатору Токио Коикэ Юрико депутат Палаты представителей (нижней палаты) Парламента Японии Вакаса Масару объявил об учреждении новой политической организации – общества «Япония прежде всего» во главе с Вакасой. Общество намеревается в сотрудничестве с Коикэ сформировать новую общенациональную политическую партию с прицелом на следующие выборы в Палату представителей.

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Согласно результатам августовского опроса общественного мнения, проведённого информационным агентством Jiji Press, уровень поддержки кабинета министров под руководством Абэ Синдзо составил 36,6%. По сравнению с предшествовавшим месяцем показатель улучшился на 6,7 пункта. Уровень неодобрения правительства уменьшился на 4,5 пункта, составив 44,1%. Процент неодобрения превысил процент поддержки второй месяц подряд.

Компания Toshiba представила в Региональное финансовое бюро Канто отчёт о результатах своей деятельности за финансовый год, завершившийся в марте 2017-го. Согласно этому отчёту о прибылях и убытках, который компания официально опубликовала с трёхмесячным опозданием, чистый убыток, самый большой за всю историю среди японских предприятий производственного сектора, составил 965 млрд 600 млн йен. Официальный аудитор компании, PricewaterhouseCoopers Aarata, вынес по поводу отчёта квалифицированное заключение об «ограниченном соответствии», указав на недостоверность отдельных показателей при подсчёте убытков бизнеса в сфере ядерной энергетики в США.

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В ответ на выраженное 9 августа Северной Кореей намерение произвести запуск баллистических ракет в направлении американской территории Гуам Министерство обороны Японии провело подготовку на случай падения ракет или их частей на японскую территорию, разместив в регионах Тюгоку и Сикоку подразделения Сухопутных сил самообороны, оснащённые комплексами ракет-перехватчиков класса «земля-воздух» Patriot (PAC3).

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На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне в мужской эстафете 4 по 100 метров японские спортсмены завоевали бронзу. Медали чемпионата мира в этой дисциплине Япония получила впервые. В соревнованиях по спортивной ходьбе на дистанции 50 километров Араи Хирооки и Кобаяси Кай получили соответственно серебряную и бронзовую медали.

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Канцелярия кабинета министров опубликовала предварительные результаты подсчёта величины валового внутреннего продукта (с учётом сезонных факторов) за второй квартал 2017 года. За исключением колебаний цен, в реальном выражении ВВП увеличился относительно предшествовавшего квартала на 1,0%, что в пересчёте на год соответствует росту на 4%. Хорошие показатели внутреннего спроса, в том числе личного потребления и частных капиталовложений обеспечили положительный рост на протяжении 6-го квартала подряд, что наблюдается впервые за 11 лет.

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По случаю 72-й годовщины окончания боевых действий Второй мировой войны в токийском районе Тиёда в Японском зале боевых искусств «Ниппон Будокан» состоялась мемориальная церемония в память всех погибших. В своём выступлении император Японии, как и в позапрошлом, а также в прошлом годах, выразил «глубокое сожаление в связи с прошлой войной».

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По сообщению Университета Рюкю, 6 февраля на острове Цусима в префектуре Нагасаки была сделана видеосъёмка выдры. В ходе июльского обследования, проведённого Министерством по делам окружающей среды, были собраны помёт и другие материалы, анализ которых выявил генетический материал речной выдры. Обитание выдр на территории Японии подтверждено впервые за последние 38 лет. Ведётся работа по определению вида. В 2012 году японская речная выдра была причислена к вымершим видам.

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В финале 99-го национального чемпионата полных средних школ по бейсболу, который проходил на стадионе «Хансин Косиэн» победу впервые одержала команда полной средней школы Ханасаки Токухару (преф. Сайтама), выиграв у команды школы Корё (преф. Хиросима) со счётом 14:4. Учебное заведение из Сайтамы впервые победило на летнем чемпионате.

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Шесть бомбардировщиков Китая проследовали над международными водами между основным островом архипелага Окинава и островом Мияко, впервые выполнив полёт над акваторией Тихого Океана в районе полуострова Кии. Хотя самолёты не вторгались в японское воздушное пространство, генеральный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ 25 августа выразил намерение японского правительства усилить бдительность.Рабочая группа Центрального совета по борьбе со стихийными бедствиями подготовила проект доклада, требующего пересмотреть действующие меры на случай мощного землетрясения в районе разлома Нанкай, исходящие из предпосылки о возможности прогнозирования такого события, признав «невозможность предвидения с высокой долей вероятности». Впервые за 40 лет правительство коренным образом пересмотрит Закон об особых мерах на случай крупномасштабных землетрясений.Общество анимэ-туризма, которое ставит своей целью привлечение в Японию туристов из-за рубежа с использованием популярных анимэ, опубликовало список «88 заповедных мест анимэ», в который вошли муниципалитеты и иные места, тесно связанные с теми или иными произведениями этого жанра. В их числе город Хида в префектуре Гифу, послуживший прообразом места действия анимационного фильма «Твоё имя» (Кими-но на ва).Отдел совместных расследований полицейского управления Эхимэ и других префектур арестовал шесть человек – врачей и продавцов пуповинной крови по подозрению в нарушении Закона о безопасности регенеративной медицины в связи с тем, что в клиниках в Токио, Осаке и других местах пациентам вводилась пуповинная кровь без надлежащего уведомления властей. Подтверждены случаи незаконного лечения не только японцев, но и иностранцев, в том числе китайских граждан.Бывший премьер-министр Японии Хата Цутому скончался от старости в 82-летнем возрасте. Он вышел из рядов Либерально-демократической партии, призвав к проведению политических реформ, и в 1994 году возглавил коалиционное правительство партий-соперниц ЛДП, однако срок пребывания у власти этого правительства оказался самым коротким за время действия нынешней Конституции Японии, составив всего лишь 64 дня.Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты без предварительного предупреждения. Ракета пролетела над островом Хоккайдо и упала в воды Тихого океана приблизительно в 1180 километрах восточнее мыса Эримо. Правительство Японии по дипломатическим каналам заявило Северной Корее свой резкий протест.