朝鲜导弹飞越日本上空、安倍首相改组内阁、日本足球队挺进世界杯决赛……，请看2017年8月日本要闻回顾。

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京都大学iPS细胞研究所的研究团队宣布利用诱导多能干细胞（iPS细胞）发现了有望预防进行性肌肉骨化症这一罕见疾病的化合物。为获准生产相关药物，该团队计划在9月以后启动临床试验。据悉，为利用iPS细胞创制新药而开展临床试验在全球尚属首次。

厚生劳动省国立社会保障与人口问题研究所公布数据显示，2015年度发放的社会保障费，包括养老金、医疗和护理费等在内共计114.8596万亿日元，较上一年度增长2.4%（2.6924万亿日元），刷新了历史最高纪录。人均发放费用也增长了2.5%，达史上最高，为90.37万日元（约合人民币53963元）。

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安倍晋三首相对第三次安倍内阁进行了第三次改组，替换了全部19名阁僚中的13人。前国家公安委员长河野太郎出任外相，前邮政相野田圣子出任总务相。同时，安倍首相在当天的新闻发布会上表示，不会拘泥于此前设定的在秋季临时国会上提交自民党修宪案，并于2020年施行新宪法这一目标。

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丰田和马自达共同宣布，双方将开展资本和业务合作。两家公司将推进在电动汽车技术和尖端安全技术等方面的研发合作，还将以各自50%的占比在美国共同投资16亿美元，用于新建年产30万辆汽车的工厂。

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今年是广岛遭原子弹轰炸72周年。广岛市市长松井一实在祈祷和平纪念仪式上提到联合国7月通过的《禁止核武器条约》，呼吁“各国政府必须进一步推进迈向‘无核武世界’的努力”。9日，长崎市迎来“原子弹爆炸日”，该市市长田上富久要求日本政府加入上述条约。

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与东京都知事小池百合子关系密切的众议院议员若狭胜宣布成立了政治团体“日本第一会”，并亲自出任党首。他表示将着眼于下一届众议院选举，与小池联手组建新党。

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时事社实施的8月舆论调查显示，安倍内阁的支持率为36.6%，较上月回升6.7个百分点。不支持率为44.1%，较上月下降4.5个百分点，不支持率已连续两个月高于支持率。

东芝向关东财务局提交了2016财年财报的有价证券报告。推迟了三个月才正式发布的并表财报显示当期净亏损为9656亿日元，创日本制造业史上最大赤字。负责审计的普华永道Aarata审计所认为，东芝对美国核电业务损失的列入存有不实之处，出具了“带有保留意见之认可”的审计结果。

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鉴于朝鲜9日宣布计划向美属关岛海域发射弹道导弹，为防范导弹落入日本境内，防卫省已着手在本州岛西部地区和四国地区的陆上自卫队基地部署爱国者三型地对空拦截导弹（PAC3）。

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在伦敦田径世界锦标赛男子400米接力赛中，日本队获得铜牌。这是日本在世界锦标赛该项目中获得的首枚奖牌。在男子50公里竞走项目中，荒井广宙和小林快分获银牌和铜牌。

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内阁府发布了2017第一财季的国内生产总值（GDP，已做季节调整）初步值。扣除物价变动因素后的实际GDP同比增长1.0%，换算成年率则为增长4.0%。个人消费和民间设备投资等国内需求坚挺，11年来首次实现六个季度连续增长。

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日本迎来第72个停战纪念日际，政府在东京都千代田区日本武道馆举行了全国战死者追悼仪式。继前年和去年之后，明仁天皇再次在致辞中提及“深刻反省”。

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琉球大学宣布，今年2月6日在长崎县对马地区拍摄到水獭的影像。7月，环境省对采集的粪便等标本进行了调查分析，检测出了水獭的DNA。这是38年来日本首次确认发现野生水獭，接下来将确定其种类。日本水獭在2012年已被认定为“灭绝物种”。

YouTube视频: 琉球大学动物生态学研究室拍摄到的疑似水獭的动物影像

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在阪神甲子园球场举行的第99届全国高中棒球锦标赛决赛中，花咲德荣（埼玉）以14-4的比分击败广陵（广岛），为该校第一次赢得了冠军。这也是埼玉县的高中棒球队首次称霸夏季甲子园比赛。

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六架中国空军轰炸机飞越冲绳本岛和宫古岛之间的公海上空，首次进入纪伊半岛海域的太平洋。尽管并未侵犯日本领空，但官房长官菅义伟在25日的记者发布会上表态称将加强警戒。中央防灾委员会下设的专家小组提交一份报告，认为对南海（纪伊半岛到四国之间的南部海域——译注）海沟大地震“无法做出高精度的预测”，要求调整目前以预测地震为前提的各项对策。针对应对大规模地震的特别措施法，政府将实施40年来的首次彻底修订。动漫旅游协会评选公布了与动漫作品有关的“88个动漫圣地”，以期利用人气动漫吸引外国游客访日。电影《你的名字》的取景地岐阜县飞驒市等获选。东京和大阪等地的多家诊所被曝出在治疗过程中，未经申报许可而为患者提供了他人脐带血。爱媛县等多地警方组成的联合搜查组以涉嫌违反《再生医疗安全性确保法》为由，逮捕了脐带血销售商和诊所医师等六人。据悉，警方调查后确认，除了日本人外，还有一些中国人等外国人接受了非法治疗。前首相羽田孜因自然衰老离世，享年82岁。当年，他曾要求实现政治改革，并为此退出自民党。1994年在非自民联合政权时期出任过首相，但在任时间仅64天，是现行宪法下任职时间最短的一位首相。朝鲜在未作提前通知的情况下发射了一枚弹道导弹。导弹飞越北海道上空，落在了襟裳岬以东1180公里的太平洋上。日本政府通过外交渠道向朝鲜提出了强烈抗议。世界杯亚洲区预选赛B组第9轮比赛8月31日在埼玉体育场举行。日本队坐镇主场,以2-0击败澳大利亚队,获该组第一名,拿到了2018年俄罗斯世界杯的入场券。这是日本队自1998年法国世界杯以来连续6次杀入世界杯正赛。