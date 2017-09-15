نستعرض في هذه المقالة أبرز المواضيع الإخبارية المتعلقة باليابان لشهر أغسطس/آب ٢٠١٧ وفيها: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا يحلق فوق هوكايدو، ورئيس الوزراء شينزو آبي يعيد تشكيل حكومته، وشركتا تويوتا ومازدا تدخلان في تحالف ثنائي للأعمال.

فريق بحثي من مركز أبحاث وتطبيق خلايا ’’iPS‘‘ في جامعة كيوتو يعلن أنه استخدم خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات ’’iPS‘‘ في اكتشاف مركب كيميائي قد يمنع من حدوث مرض نادر يؤدي إلى تخلق عظام في العضلات. ويعتزم الفريق البدء بإجراء تجارب سريرية في شهر سبتمبر/أيلول بهدف الحصول على موافقة باستخدام المركب كدواء. وهذه هي أول تجربة سريرية في العالم على عقار مطور باستخدام خلايا ’’iPS‘‘.

المعهد القومي لأبحاث التعداد السكاني والأمن الاجتماعي يعلن عن ارتفاع مدفوعات الرعاية الاجتماعية – بما فيها الرواتب التقاعدية والنفقات الطبية والتمريضية–بـ٢.٤٪ في السنة المالية ٢٠١٥ لتصل إلى رقم قياسي بلغ١١٤.٩ ترليون ين. وارتفع إجمالي الدفعات للمواطن الواحد بـ٢.٥٪ لتصل إلى معدل قدره ٩٠٣٧٠٠ ين وهو أيضا الأعلى على الإطلاق.

٣

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يجري تعديلا وزاريا للمرة الثالثة منذ إعادة انتخابه في عام ٢٠١٤، وقد استبدل ١٣ وزيراً من أصل ١٩ وزيراً. وتم تعيين كونو تارو بمنصب وزير الخارجية ونودا سييكو بمنصب وزير الشؤون الداخلية والاتصالات. كما صرح آبي في مؤتمر صحفي أنه ليس من الضروري أن يقدم الحزب الليبرالي الديمقراطي مقترحا لتعديل الدستور خلال الدورة الخريفية للبرلمان وأن يصبح الدستور المعدل ساري المفعول في عام ٢٠٢٠ كما أشار إلى ذلك سابقا.

٤

تويوتا ومازدا تعلنان أنهما دخلتا في تحالف أعمال ورأسمال بين شركتيهما. وستقوم الشركتان بتطوير مشترك للمركبات الكهربائية وتطوير تقنيات السلامة وتشارك النفقات البالغة ١.٦ مليار دولار للاستثمار في مصنع أمريكي جديد قادر على إنتاج ٣٠٠ ألف مركبة سنويا.

٦

ماتسوي كازومي عمدة مدينة هيروشيما يدعو إلى التخلص من الأسلحة النووية وذلك خلال مراسم أقيمت في هيروشيما بمناسبة مرور ٧٢ عاما على القصف الذري للمدينة. وفي أعقاب تبني ١٢٢ دولة لمعاهدة للأمم المتحدة تحظر الأسلحة النووية في شهر يوليو/ تموز قال كازومي: ’’يجب على حكومات جميع الدول الآن النضال للتقدم للأمام بشكل أكبر نحو عالم خال من الأسلحة النووية‘‘. وفي مراسم أقيمت في ٩ أغسطس/آب في الذكرى السنوية لقصف ناغاساكي، حث العمدة تاؤي توميهيسا اليابان على الانضمام إلى معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية.

٦

واكاسا مارو المشرع المقرب من محافِظة طوكيو كويكي يوريكو يعلن عن تشكيله جماعة سياسية جديدة باسم ’’نيبّون فاسوتو نو كاي (اليابان أولا)‘‘. ويعتزم التعاون مع كويكي في تأسيس حزب جديد يشارك في انتخابات مجلس النواب القادمة.

٩

ارتفاع معدل التأييد الشعبي لرئيس الوزراء شينزو آبي بـ٦.٧ نقطة مئوية ليصل إلى ٣٦.٦٪ طبقا لاستطلاع آراء أجرته وكالة جيجي برس. وعلى الرغم من أن معدل الرفض الشعبي له تراجع بـ ٤.٥ نقطة ليصل إلى ٤٤.١٪، إلا أنه لا يزال أعلى من معدل التأييد للشهر الثاني على التوالي.

توشيبا تقدم بيانها المالي للسنة المالية التي تنتهي في مارس/آذار ٢٠١٧ إلى دائرة المالية المحلية لمنطقة كانتو. وبعد تأخير استمر ٣ أشهر، كشفت الشركة في بيانها عن خسائر بـ ٩٦٥.٦ مليار ين وهو رقم قياسي بالنسبة لشركات التصنيع اليابانية. وقد قدمت شركة ’’برايس ووتر هاوس كوبرز أراتا‘‘ التي قامت بتدقيق حسابات توشيبا، ’’تقريرا به تحفظات‘‘ بسبب بعض التلفيقات حيال خسائر شركة أمريكية للطاقة النووية تابعة لتوشيبا.

١٢

وزارة الدفاع اليابانية تنشر صواريخ باتريوت أرض جو الموجهة على قواعد تابعة لقوات الدفاع الذاتي في محافظات شيماني وهيروشيما وإيهيمي وكوتشي، وذلك في أعقاب تهديد كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ تستهدف مناطق قريبة من جزيرة غوام في ٩ أغسطس/آب. وتأتي عملية نشر الصواريخ في إطار الاستعداد لحالات طارئة مثل سقوط صواريخ أو حطام على أراض يابانية.

١٣

اليابان تفوز بالميدالية البرونزية لسباق ٤×١٠٠ متر تتابع رجال ضمن بطولة العالم لألعاب القوى في لندن. كما فاز أراي هيروؤكي وكوباياشي كاي بالميداليتين الفضية والبرونزية على التوالي في سباق ٥٠ كيلومتر مشي رجال.

١٤

مجلس الوزراء الياباني يعلن أن الناتج المحلي الإجمالي لليابان في الربع السنوي الثاني قد ارتفع إلى ما معدله السنوي ٤٪ بزيادة قدرها ١٪ عن الربع السنوي السابق، مع استبعاد التقلبات في الأسعار. وقد أدى الطلب المحلي القوي المعزز بإنفاق المستهلكين والاستثمار في رؤوس الأموال الخاصة إلى حدوث نمو للربع السنوي السادس على التوالي لأول مرة منذ ١١عاما.

١٥

إقامة مراسم رسمية في طوكيو في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية تكريما لأرواح الذين قضوا في ذلك الصراع. وكما هو الحال في المراسم التي أقيمت في السنتين السابقتين، عبّر الإمبراطور أكيهيتو عن مشاعر ’’الندم العميق‘‘.

١٧

جامعة ريوكيوس تعلن أنها صورت فيديو لحيوان كلب الماء في تسوشيما بمحافظة ناغاساكي في ٦ فبراير/شباط. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد كلب ماء نهري في اليابان منذ ٣٨ عاما. واعتقادا من وزارة البيئة بأن ذلك الحيوان قد يكون كلب ماء نهري ياباني والذي أُعلن عن انقراضه في عام ٢٠١٢ قامت بإجراء مسح على الجزيرة في شهر يوليو/ تموز. وتم العثور على DNA كلب ماء نهري في عينات براز، ولكن لم تتمكن من التأكد من إثبات وجود ذلك النوع الحيواني.

٢٤

٦ قاذفات صينية تعبر سماء المياه الدولية التي تقع بين جزيرة أوكيناوا الرئيسية وميياكوجيما، محلقة حتى المحيط الهادئ قبالة شبه جزيرة كيي وذلك لأول مرة. وبالرغم من أن الطائرات لم تدخل المجال الجوي الياباني، إلا أن وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي أعلن أن اليابان سترفع من تأهبها.

٢٥

لجنة استشارية حكومية تصدر تقريرا حول الاستعداد للكوارث جاء فيه أنه من المستحيل التنبؤ بدرجة عالية من الدقة بحدوث زلازل هائلة في حوض نانكاي. ودعا التقرير إلى إجراء مراجعة للإجراءات الحالية التي تستند إلى التنبؤ بحدوث الزلازل. يذكر أن هذه هي أول مرة منذ نحو ٤٠ عاما تقوم الحكومة بشكل أساسي بمراجعة قانون التدابير الخاصة المتعلقة بالإجراءات المضادة للزلازل كبيرة النطاق.

٢٦

جمعية سياحة الأنيمي تعلن عن قائمتها المكونة من ٨٨ موقعا لعشاق الأنيمي من أجل القيام ’’برحلة حج‘‘ حول اليابان لزيارة هذه المواقع. ومن بين المواقع، هيدا في محافظة غيفو والتي استوحيت منها الخلفيات في فيلم ’’كيمي نو نا وا (اسمك!)‘‘ الذي حقق نجاحاً كبيراً.

٢٧

اعتقال ٦ أشخاص بشبهة مخالفة قانون السلامة الخاص بالطب التجديدي وذلك ضمن عملية مشتركة لقوات الشرطة في إيهيمي و٣ محافظات أخرى. وكانت عيادات طبية في طوكيو وأوساكا وأماكن أخرى قد أعطت دماء مستخلصة من حبال سرية إلى مرضى بدون إخطار السلطات. وكان من بين المرضى أشخاص كُثر من الصين ودول أخرى.

٢٨

وفاة هاتا تسوتومو رئيس الوزراء الياباني السابق عن عمر ناهز ٨٢ عاما. وكان قد غادر الحزب الليبرالي الديمقراطي باسم الدعوة لإجراء إصلاح سياسي ليصبح في عام ١٩٩٤ رئيسا للوزراء يترأس تحالفا من عدة أحزاب مناوئة للحرب الليبرالي الديمقراطي. ولكنه تنحى عن منصبه بعد ٦٤ يوما فقط، وهي أقصر فترة تولي رئاسة وزراء من قبل أي زعيم ياباني آخر في ظل الدستور الحالي.

كوريا الشمالية تطلق بشكل فجائي ودون إنذار مسبق صاروخا بالستيا حلق فوق هوكايدو في شمال اليابان قبل أن يسقط في البحر على بعد نحو ١١٨٠ كيلومترا شرق رأس ’’كيب إريمو‘‘. وقد قدمت الحكومة اليابانية احتجاجا قويا عبر القنوات الدبلوماسية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية)