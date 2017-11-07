El Partido Liberal Democrático de Abe Shinzō obtuvo una victoria aplastante en las elecciones generales, varias empresas japonesas, entre ellas Kobe Steel, se vieron envueltas en escándalos por falsificación de datos en las inspecciones y un helicóptero del ejército estadounidense se estrelló en Okinawa. Estas fueron las noticias más destacadas del pasado mes de octubre en Japón.

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El presidente interino del Partido Democrático de Japón, Edano Yukio, anuncia la creación del Partido Demócrata Constitucional de Japón con el que concurrirá a las elecciones a la Cámara Baja. Tras anunciar que el Partido Democrático se uniría al Partido de la Esperanza de Koike Yuriko en estas elecciones, algunos miembros del ala liberal del partido fueron rechazados por su visión crítica sobre algunas ideas como la reforma de la Constitución. En este nuevo partido participaron 15 diputados que optaban a mantener su escaño.

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La Autoridad Reguladora Nuclear decide que los reactores 6 y 7 de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, operada por TEPCO en la prefectura de Niigata, cumplen con los nuevos requisitos y aprueba la reanudación de su funcionamiento. Es la primera vez que se aprueba el reinicio de las operaciones en una central nuclear con reactores de agua en ebullición como los de Fukushima Daiichi desde que se aprobase la nueva normativa, así como la primera vez que TEPCO recibe la aprobación para una de sus centrales nucleares desde el desastre de marzo de 2011.

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La Academia Sueca anuncia que ha galardonado al escritor británico de origen japonés Kazuo Ishiguro, autor de exitosas obras como Los restos del día, con el Premio Nobel de Literatura 2017.

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El Tribunal Sumario de Tokio ordena a Dentsu pagar una multa de 500.000 yenes en un juicio sobre el suicidio de una joven empleada cuya muerte ha sido reconocida como un nuevo caso de sobrecarga de trabajo.

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Kobe Steel anuncia que los datos de los certificados de inspección en algunos de sus productos de aluminio y cobre fueron falsificados, lo que significa que no alcanzaron los estándares acordados con los clientes. También asegura que los gerentes colaboraron en la ocultación de este problema.

Murakami Mai obtiene la medalla de oro en la competición femenina de suelo en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Montreal, Canadá. Es la primera mujer japonesa que gana esta competición y la segunda que obtiene una medalla de oro en una competición mundial de gimnasia desde que Tanaka Keiko obtuviese una en el campeonato mundial de Roma de 1954, hace 63 años.

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Mitsubishi Heavy Industries y la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) lanzan con éxito el cuarto satélite del Gobierno, el Michibiki, un sistema japonés que complemente y refuerza las funciones del GPS (Sistema de Posicionamiento Global).

El Tribunal del Distrito de Fukushima ordena al Gobierno y a TEPCO a pagar una indemnización de 500 millones de yenes a los residentes de Fukushima y de las prefecturas vecinas en compensación por el accidente en la central nuclear de Fukushima Daiichi, operada por TEPCO, en 2011. Los demandantes pedían una compensación de 16.000 millones de yenes. El Tribunal también desestimó la petición de que se volviesen a recuperar los niveles anteriores de radiación.

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El volcán Shinmoedake en la cordillera de Kirishima entre las prefecturas de Miyazaki y Kagoshima entra en erupción por primera vez desde septiembre de 2011.

Un helicóptero de transporte del ejército de los Estados Unidos se estrella y arde cerca de un área de maniobras en el pueblo de Higashi de la prefectura de Okinawa. En el accidente no se registran heridos entre los siete miembros de la tripulación o los residentes locales. El gobernador Onaga Takeshi protesta y expresa su preocupación sobre los constantes accidentes en los que se ven involucradas aeronaves del ejército estadounidense en la prefectura.

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El Ministerio de Medioambiente anuncia que al menos una nutria euroasiática habita en Tsushima, en la prefectura de Nagasaki, según los resultados de una investigación realizada en la isla después de que fuese vista una nutria salvaje por primera vez en 38 años. Aseguran que es poco probable que se trate de una nutria de río japonesa, ya que ambas especies están muy alejadas en su genealogía.

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El vice primer ministro japonés y ministro de Finanzas Asō Tarō se reúne con el vicepresidente estadounidense Mike Pence en la segunda ronda de conversaciones económicas entre los dos países en Washington. Según funcionarios del Gobierno japonés, Pence muestra gran interés en comenzar las negociaciones para un tratado bilateral de libre comercio.

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Un equipo de investigación internacional que incluye a miembros de JAXA anuncia el descubrimiento de una cueva de 50 kilómetros de largo debajo de Marius Hills en la superficie de la Luna. Este hallazgo fue posible gracias a los datos de observación del módulo orbital lunar Kaguya (Selene) de JAXA.

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Nissan anuncia que las inspecciones de vehículos terminados realizadas por trabajadores no cualificados continuaron en cuatro de sus fábricas después de que se descubrieran estas actividades irregulares en seis de sus plantas en Japón. La empresa decide interrumpir el envío y la venta de todos los vehículos producidos en las seis plantas.

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El Partido Liberal Democrático obtiene 284 escaños en las elecciones a la Cámara Baja. Junto con el Kōmeitō, la coalición gobernante asegura 313 asientos (un poco por debajo de los 324 que controlaba antes de las elecciones), estando por encima de la mayoría de dos tercios para la que se requieren 310 escaños, necesaria para proponer una revisión constitucional. El recién creado Partido Demócrata Constitucional de Japón triplica su número de escaños, obteniendo 55 y convirtiéndose en la mayor fuerza de la oposición. El Partido de la Esperanza, incapaz de mantener la fuerza que tenía antes de las elecciones, obtiene solo 50 escaños.

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El potente tifón Lan, el vigésimo primer ciclón de la temporada según la Agencia Meteorológica de Japón, llega a tierra cerca de la península de Omaezaki en la prefectura de Shizuoka. Las lluvias pasan sobre la región de Kantō alrededor de Tokio antes de dirigirse al mar a través de la costa de la prefectura de Fukushima. Se producen lluvias torrenciales desde la región de Kinki en el oeste hasta la región de Tōhoku en el noroeste, y un total de ocho personas pierden la vida en seis prefecturas, incluyendo una mujer que es hallada en un coche sumergido en Osaka.

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La Agencia Meteorológica de Japón anuncia que tratará de publicar su evaluación sobre terremotos o fenómenos anómalos en la fosa de Nankai como mínimo dos horas después de que estos sean detectados. Un terremoto de gran magnitud en la fosa de Nankai, a lo largo de la costa de la isla principal de Honshū en el Pacífico, podría desencadenar un tsunami devastador.

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El Partido Democrático convoca una reunión con todos sus miembros en ambas cámaras de la Dieta Nacional, rescindiendo su decisión pre-electoral de unirse al Partido de la Esperanza y decidiendo formalmente mantenerse como partido político, conservando los capítulos en su organización regional. Maehara Seiji señala que desea renunciar como presidente al considerarse responsable de la decisión de unirse al Partido de la Esperanza con la consiguiente fractura dentro de su partido antes de las elecciones. En la convención del partido el 31 de octubre, el PD elige a Ōtsuka Kōhei, diputado de la Cámara Alta, como su nuevo presidente.

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Subaru anuncia que, al igual que Nissan, utilizó a trabajadores no cualificados para inspeccionar vehículos terminados en su fábrica de Ōta, en la prefectura de Gunma. La empresa retirará cada uno de los 255.000 vehículos afectados.Encuentran partes de nueve cuerpos descuartizados en un apartamento de Zama, en la prefectura de Kanagawa. Al día siguiente la Policía Metropolitana de Tokio arresta a un hombre de 27 años que vive en el apartamento bajo la acusación de deshacerse de un cadáver. El sospechoso admite haber asesinado a una mujer de 23 años de Hachiōji, Tokio, que desapareció a comienzos de octubre.